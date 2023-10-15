Фильм "Проснись, казах!" разжигает рознь между русскими и казахами?

13:17 16.10.2023

Фильм "Проснись, казах!" разжигает рознь между русскими и казахами - блогер



Показ в Казахстане фильма "Проснись, казах!", повествующего о жизни одного из лидеров сепаратистского движения в России начала XX века "Алаш-Орда" Миржакыпа Дулатова, разжигает рознь между русскими и казахами. Такое мнение высказал видеоблогер из Кокшетау под ником "Северный казах".



В сентябре-октябре 2023 года в кинотеатрах Казахстана состоялся показ художественного фильма "Проснись, казах!", вызвавший много вопросов.



"Все русофобы ликовали и радовались выходу такого фильма. Говорили, что это „наша настоящая история". Ребята, не надо мне такое писать, потому что в отличие от вас я знаю настоящую историю",

- рассказывает блогер.







По его мнению, в фильме очевиден политический подтекст.



"Идет негатив к советскому периоду истории, все сводится к антисоветчине, к голоду. Но не стоит забывать, что тот же голод был в Поволжье и Сибири, в большинстве своем населенными русскими людьми и другими народами. Сегодня тема голода стала инструментом манипуляции провокаторов, которые хотят развернуть похожие сценарии как на Украине",

- продолжил "Северный казах".



По его словам, насаждение казахстанской элитой культа "алаш-ординцев" направлено на разжигание межнациональной розни между русскими и казахами".



Тем временем, как заявил один из создателей фильма Мурат Есжан, лента скоро выйдет в эфир на государственном канале "Казахстан" и в онлайн-платформах.