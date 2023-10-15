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США примеряют судьбу Карфагена: американский миропорядок должен пасть, - Al-Ayyam
14:13 16.10.2023

Al-Ayyam
Государство Палестина
15 октября 2023

Слова Байдена возвещают о падении мирового порядка
Президент США Джо Байден

Американская политика двойных стандартов заставляет несогласные страны бороться с гегемонией США, пишет Al-Ayyam. Будь президент Байден мудрым и справедливым лидером, он предложил бы палестинцам защиту, а не беспощадную расправу. Но риторика Белого дома не оставляет никаких шансов. Такой миропорядок обречен.

В минувший вторник президент США Джо Байден прокомментировал операцию "Потоп Аль-Аксы" и последовавший за ней жесткий ответ Израиля в секторе Газа. Американский лидер не исключил участие Америки в войне на стороне Израиля. Тель-Авив на протяжении пяти дней совершает массированные преступные бомбардировки по территории сектора Газа, в результате которых погибло более 1200 человек, около 6000 ранены, а более 1000 жилых объектов разрушены.

Израиль совершает геноцид против двух миллионов палестинцев, живущих на протяжении семнадцати лет в скотских условиях. И под этим мы подразумеваем отключение воды, электричества и лишение доступа к продуктам питания. Американский президент поддержал позицию сторонников страны-оккупанта в Госдепартаменте США, что, мягко говоря, неуместно для страны, которая вот уже три десятилетия считает себя мировым лидером и руководит однополярной гегемонистской системой, возникшей после окончания холодной войны.

Тот, кто руководит миром, должен отличаться некой справедливостью и мудростью, чтобы умело балансировать между странами и народами мира, а не действовать как мелкое безответственное государство. Байден, который с большим трудом пробивается ко второму сроку в Белом доме, не только поддержал мнение своего госсекретаря касательно войны между ХАМАС и Израилем, но и подтвердил позицию Соединенных Штатов, остающуюся неизменной на протяжении более семидесяти лет. Его действия только добавляют решительности тем, кто выступает против гегемонии Вашингтона, а термин "двойные стандарты" уже давно стал неотъемлемой частью американской внешней политики. Эти силы создают собственную армию и возглавляют международную кампанию по борьбе с "американской оккупацией", которая ничем не отличается от израильской оккупации Палестины, Сирии и Ливана. К примерам последнего можно отнести, конечно же, российско-украинский конфликт.

Соединенные Штаты и их президент могли бы проявить больше обеспокоенности по поводу жертв войны между Израилем и сектором Газа, послав, например, международные миротворческие силы или ответив на давние требования палестинцев "обеспечить защиту беззащитному народу", который уже более пятидесяти лет подвергается всем формам насилия, включая убийства, и угнетение. Американский президент, будь он более разумным и взвешенным, мог бы как минимум заявить, что помогает Израилю защититься, то есть укрепляет его воздушное пространство и границы, но при этом выступает против израильских атак на сектор Газа, которые являются уже не самообороной, а агрессией против палестинцев. Он также мог бы объявить, что скорбит по жертвам среди палестинского народа, погибшим на своей земле и в своих домах, а не на земле Израиля.

Существует грань между самообороной и агрессией. Эту грань не могут увидеть те, кто слепо занимает одну из сторон во время конфликта. Что же касается предвзятости Запада, проявившейся в декларации международного "квинтета" в лице лидеров Франции, Великобритании, Италии, Германии и США, то все соответствует уже привычной политике "двойных стандартов". На Западе по-прежнему сохраняется имперско-колониальное мышление, особенно при власти "правых" правительств, которые враждебно относятся к иммигрантам, проводят политику сегрегации, ненависти и дискриминации между расами, нациями и даже между Востоком и Западом, Севером и Югом. Лицемерие Запада также проявляется через его требование о равенстве прав и свобод всех людей.

Израильтяне на палестинской земле, то есть в Иерусалиме и на Западном берегу, являются оккупантами и поселенцами. Они живут на чужой земле без согласия палестинцев и Запад, особенно Америка, полностью это поддерживает. С одной стороны, он заявляет, что поселения незаконны и препятствуют установлению мира и решению "двух государств", а с другой - закрывает глаза на всех палестинских мучеников, ставших жертвами оккупации и поселенцев-террористов. И когда поселенец или солдат-оккупант попадает на чужую землю, то есть однозначно является агрессором, он начинает кричать о мире.

Почему все так? Это можно интерпретировать только как расистскую позицию. С израильской стороны почти столько же убитых и раненых, сколько и с палестинской, но тот, кто ведет войну на стороне Израиля, диктует правила игры. Несмотря на это, 60% пострадавших среди палестинцев - это мирные жители, в том числе дети и женщины, а военный министр Израиля, нагло ведущий геноцидную войну, объявляет о перекрытии подачи воды и лишении доступа к продуктам питания всем жителям сектора Газа!

Шок, который испытали израильтяне и их союзники в Америке и на европейском Западе, был вызван тем, что число жертв с израильской стороны достигло рекордного уровня. Они привыкли к кровопролитию исключительно на палестинской земле. Запад не заметил, что по крайней мере пять войн, развязанных Израилем против сектора Газа, который он осаждал и против которого продолжает вести боевые действия в течение последних шестнадцати лет, привели к гибели 4000 палестинских граждан и оставили около 20000 раненых по сравнению с сотней погибших израильтян и менее 2000 раненых. Таким образом, неравенство между жизнями палестинцев и израильтян, к сожалению, стало нормой, но когда увеличиваются жертвы среди израильского населения, Запад испытывает негодование. Что это, если не скрытый расизм, укоренившийся в душах этих людей?!

Вопрос должен быть адресован Соединенным Штатам и Западу в целом. Мы хотим лишь равенства! Палестинский народ живет на своей исторической земле и никоим образом не угрожает израильтянам. Именно Израиль со своей армией и поселенцами - это тот, кто пришел и оккупировал чужую землю. Мы хотим равенства между людьми! Оно может начаться с присутствия международных сил по разъединению Израиля и всей территории Государства Палестина, а не только Израиля и сектора Газа, и с размещения международных миротворческих сил вдоль границ 1967 года, как это происходит, например, в южном Ливане.

Давайте вернемся к странным речам Байдена. Соединенные Штаты не являются участником этой войны, но, похоже, американский лидер так не думает. Он направил Тель-Авиву военную помощь. Израиль усилил агрессию против Газы, применив запрещенные международными конвенциями боеприпасы с белым фосфором. Он наносит удары без предупреждения, причем бомбит школы и жилые дома. Байден утверждает, что планов на непосредственное участие в войне на стороне Израиля у Соединенных Штатов нет, несмотря на отправку американского авианосца в Восточное Средиземноморье. Такой шаг был сделан, чтобы предотвратить вмешательство других государств в этот конфликт на стороне Палестины. Америка также предостерегла ливанское движение "Хезболла" от вмешательства в палестино-израильский конфликт, но это не значит, что оно послушается, поскольку стремится освободить ливанские территории, оккупированные Израилем.

Байден также подтвердил, что в заложниках у ХАМАС находятся американские граждане и что он считает приоритетом возвращение на родину всех удерживаемых за рубежом американцев. Иными словами, он нашел предлог для отправки отряда "Дельта" в сектор Газа с целью поиска и спасения заложников с американским гражданством. При этом Байден закрывает глаза на обращение Израиля с американскими гражданами, включая членов Конгресса, имеющих палестинское происхождение, что является еще одним свидетельством расовой дискриминации. Вот почему весь мир стремится изменить американский мировой порядок. И своими заявлениями Байден окончательно обозначил его падение, когда выступил в роли расистского лидера, угрожающего слабому народу беспощадной войной.

Автор: Раджаб Абу Сарийя (رجب أبو سرية).

Источник - inosmi.ru
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