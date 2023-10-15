 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Умер советский композитор-классик Геннадий Гладков
14:31 16.10.2023

Композитор Геннадий Гладков умер на 89-м году жизни
Советский и российский композитор Геннадий Гладков умер на 89-м году жизни, сообщил РИА Новости его помощник и менеджер Малик Аминов.
"(Умер. - Прим. ред.) дома, просто дома ушел спокойно", - сказал собеседник агентства.
Аминов отметил, что информации по похоронам и прощанию еще нет.

Гладков родился в Москве в 1935 году в семье музыкантов. Он написал музыку к таким анимационным фильмам, как "Малыш и Карлсон", "Ну, погоди!", "Голубой щенок", "Как львенок и черепаха пели песню" и многим другим. Также его произведения можно услышать в фильмах "12 стульев", "Обыкновенное чудо", "Джентльмены удачи", "Собака на сене", "Новогодние приключения Маши и Вити" и других. Помимо этого, композитор сочинял музыку и для театральных постановок.
В 1988 году Геннадий Гладков стал заслуженным деятелем искусства РСФСР, в 2002 году - народным артистом России.

Источник - ria.ru
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