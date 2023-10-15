Саудовский принц Мухаммед бен Салман вынудил Блинкена ждать встречи с собой всю ночь

14:33 16.10.2023

Как стало известно, Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своего визита в Саудовскую Аравию всю ночь провел в ожидании встречи с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Салманом. Об этом информирует американская газета Washington Post.



Энтони Блинкен, напомним, совершает турне по Ближнему Востоку на фоне эскалации конфликта между Израилем и группировкой ХАМАС. Встретиться с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом – фактическим правителем Саудовской Аравии, Блинкену удалось только в воскресенье утром, хотя переговоры были запланированы на вечер субботы.



Издание сообщило, что "в Эр-Рияде саудовский правитель заставил Блинкена несколько часов ждать встречи", не уточнив при этом, по какой причине наследный принц так задержался.



Мухааммед ибн Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд – сын нынешнего короля Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда. С сентября 2022 года он является премьер-министром Саудовской Аравии.



Авторы: ИРИНА БРИЧКАЛЕВИЧ