Туркменистан и Турция сближаются по формуле "одна нация – два государства", - Виктория Панфилова

14:51 16.10.2023

15.10.2023



Ашхабад в отношениях с Анкарой меняет стратегию

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Президент Туркменистана Сердар

Бердымухамедов и глава МИД Турции

Хакан Фидан обсуждали сотрудничество

двух стран.



Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в ближайшее время готовится посетить Турцию с официальным визитом, который, по его словам, "откроет новые страницы в дальнейшем развитии туркмено-турецких дружественных и братских отношений". На переговорах с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом будут обсуждаться вопросы двусторонней торговли, сотрудничества в сфере энергетики, транспорта, а также присоединение Туркменистана к Организации тюркских государств (ОТГ) в качестве полноправного члена.

Для подготовки визита Ашхабад посетил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, который, вернувшись на родину, сообщил, что удовлетворен переговорами с президентом Сердаром Бердымухамедовым и главой туркменского МИД Рашидом Мередовым. По словам турецкого министра, две страны имеют чрезвычайно прочные и крепкие двусторонние связи. "Турция и Туркменистан – две страны с непоколебимыми и крепкими отношениями, действующими по формуле "одна нация – два государства", – цитирует Фидана турецкое агентство Anadolu.



Напомним, приглашение посетить Турцию Бердымухамедов получил от Эрдогана в день своего 42-летия 22 сентября. Об этом сообщила государственная газета "Нейтральный Туркменистан". В поздравлении глава Турции не только пожелал процветания Туркменистану, но и выразил уверенность в углублении сотрудничества в двустороннем формате и в рамках авторитетных международных организаций, особенно таких, как ОТГ.



Туркменистан воздерживался от тюркской интеграции, ссылаясь на нейтральный статус государства. Но под давлением Анкары Ашхабаду все же пришлось получить статус наблюдателя в тюркском союзе в октябре 2021 года, когда он был преобразован в Организацию тюркских государств (см. "НГ" от 03.10.21). Уклониться от полноправного членства Ашхабаду удалось и в 2022 году, даже несмотря на то что Анкара применила "тяжелую артиллерию" в лице вице-президента Турции Фуата Октайя, сделавшего Ашхабаду предложение, от которого отказаться было невозможно. В частности, он обещал перекачивать туркменский газ в Турцию через Азербайджан, переправляя его по линии TANAP в Европу.



Туркменистан давно вынашивает планы диверсификации энергетических маршрутов. Возможно, это обстоятельство возымело действие, и уже в ходе внеочередного саммита ОТГ, созванного по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева 16 марта 2023 года, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что Туркменистан в ближайшее время станет полноправным членом ОТГ. Точку в этом вопросе, видимо, поставят президенты Туркменистана и Турции в ходе предстоящей встречи. А на очередном саммите ОТГ 14 ноября состоится торжественное вступление Туркменистана в тюркское объединение.



Впрочем, поставки туркменского газа через Азербайджан и Турцию в ЕС пока остаются в планах, ведь проект строительства Транскаспийского газопровода не продвинулся дальше идеи. "За последние годы не произошло никаких кардинальных изменений ни в условиях поставок, ни в наличии мощностей, через которые можно было бы прокачивать туркменский газ, – говорит "НГ" доктор политических наук, заведующий кафедрой политологии Дипломатической академии МИД России Сергей Жильцов. – ЕС охладел к этому проекту, понимая сложность его реализации и бесперспективность. Несмотря на это, Туркменистан пытается убедить западные страны в обратном, настаивая на перспективности будущего трубопровода. Одним из аргументов, к которым прикаспийские страны уже не раз прибегали, стали прогнозы о будущем уровне добычи газа в Туркменистане. Ашхабад ожидает, что уже в ближайшее время сможет многократно увеличить добычу".



По мнению эксперта, более реальными выглядят проекты поставок туркменского газа, которые можно осуществлять через уже действующую инфраструктуру прикаспийских государств. "В частности, Ашхабад рассчитывает наладить своповые поставки в Венгрию через территорию Ирана и Азербайджана. Данное соглашение было подписано в сентябре 2023 года. В реализации этой идеи задействована Турция, которая должна обеспечить прокачку туркменского газа по Трансадриатическому и Трансанатолийскому газопроводам. Однако и здесь туркменский газ подстерегает проблема, связанная с ограниченными возможностями "Южного газового коридора", – отметил Жильцов.



Ситуация может кардинально измениться после присоединения Азербайджана к участию в проекте создания турецкого газового хаба. О планах Баку сообщил накануне вице-премьер РФ Александр Новак. "Это проект, к которому проявляют большой интерес и Турция, и Россия. Есть и другие страны, проявляющие интерес. Например, Азербайджан также готов принять участие в проекте", – сказал Новак.



Не исключено, что и Туркменистан станет участником создания газового хаба. "Туркменистан следующий после Азербайджана партнер в планах энергетических и логистических союзов региона. Газовый хаб в Турции будет неполным без туркменских энергоносителей. Этот проект интересен и России. Он даст возможность вывода российского газа на европейский рынок путем замещения или любым другим способом. Это хорошая идея, и она будет поддержана", – сказал "НГ" директор региональных программ Каспийского института стратегических исследований Юрий Солозобов. При этом он усомнился в тотальном сближении Туркменистана с Турцией по формуле "одна нация – два государства". "Туркменистан – нейтральная страна, и поступиться своим нейтралитетом туркменские власти вряд ли захотят. Этот нейтралитет позволяет Туркменистану хорошо работать в конфликтном мире. Ашхабад, пользуясь нейтральным статусом, выдвинул идею создать под эгидой ООН Совещание по безопасности в Центральной Азии. Эта идея будет полезна для логистических и энергетических маршрутов. Ашхабад требует международных гарантий. И здесь может стоять вопрос о транснациональном соглашении в энергетической и транспортной сферах по типу соглашения о международных проливах, которые были приняты в прошлом веке и до сих пор работают", – полагает Юрий Солозобов.



А сближение по линии ОТГ будет идти, считает эксперт. "Это процесс объективный, и Россия могла бы принять в этом участие. У РФ есть все основания вступить в эту организацию в качестве наблюдателя или даже полноправного члена. Оснований у России гораздо больше, нежели у Венгрии, которая достаточно условно является наблюдателем организации", – отметил Солозобов.