Глобальный садизм. Философ Ноам Хомский о кризисе западной цивилизации

15:26 16.10.2023 Глобальный садизм

Философ Ноам Хомский о кризисе западной цивилизации



Редакция Завтра



Со времен президентства Дональда Трампа американская политическая элита расколота на два агрессивно противоположных лагеря: леволиберальный и правореспубликанский. В российских СМИ активно освещается точка зрения республиканского истеблишмента. Однако и в либеральной среде происходит существенная переоценка ценностей свободы слова и важности ядерной безопасности для планеты.



Редакция "Завтра" представляет читателям фрагменты разных интервью 2023 года Ноама Хомского - американского лингвиста, философа, политического публициста. Ноам Хомский является одной из самых известных фигур левого крыла, последовательным критиком внешней политики США и еврейского государства, идеологом движения Occupy Wall Street. Несмотря на достаточно преклонный возраст (94 года), ученый ведет активную публичную жизнь, в частности, дал интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, а также Алексу Леви из Through Conversations Podcasts.



МОРГАН. Мой первый вопрос связан с часами Судного дня. Многие эксперты считают, что сейчас эти часы движутся с огромной скоростью к страшной полуночи. И мы сейчас очень близки к концу света, ближе, чем когда-либо за всю историю человечества. Вам 94 года, у вас была необыкновенная жизнь, вы многое видели, в частности, мировые войны. Что вы думаете о состоянии мира сейчас, и не напрасно ли мы так обеспокоены приближением этого Судного дня?



ХОМСКИЙ. Часы Судного дня были запущены в 1947 году, после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. В этот момент было без семи минут полночь. Несколько лет спустя, в 1952 году, прошло еще две минуты до полуночи, когда США и Россия испытали термоядерное оружие, показывая, что человеческий разум, так сказать, продвинулся до такой степени, что может уничтожить все. В годы Трампа часы прошли еще две минуты. Затем аналитики вообще отказались от минут и перешли к секундам. Сейчас речь идет о 90 секундах до полуночи. И я полагаю, что в январе по важным причинам стрелки сдвинутся еще ближе к полуночи. Сейчас мы сталкиваемся с вопросами, которые никогда не возникали в человеческой истории, и на них нужно будет ответить в ближайшее время. Иначе все. Нам конец. Одной из таких проблем, конечно, является угроза ядерной войны, которая нарастает как в Европе, так и в Азии. Вот где мы находимся сейчас.



МОРГАН. Несколько лет назад я говорил с профессором Стивеном Хокингом, это оказалось его последним телеинтервью. Тогда я спросил: "Что является самой большой угрозой для человечества?" И он ответил: "Период, когда искусственный интеллект научится конструировать себя". И тогда - все. Есть некоторые эксперты в мире ИИ, которые считают, что мы уже приближаемся к этому. Каково ваше мнение об искусственном интеллекте и об этой угрозе?



ХОМСКИЙ. Я думаю, что пока это область научной фантастики. Наверное, в принципе, можно достичь того, что называется сингулярностью. Достичь той точки, в которой искусственный интеллект мог бы двигаться независимо от человека. Но это в такой отдаленной неопределенной перспективе, которую я не вижу. По-моему, не стоит относиться к этому столь серьезно, особенно когда мы говорим о неизбежных катастрофах сейчас, в период вполне реальных рисков.



МОРГАН. На первом месте вы обозначили угрозу ядерной войны. Как вы думаете, насколько близко мы подошли к тому, что потенциально может произойти, с учетом конфликта на Украине? Как вы думаете, Владимир Путин является тем самым человеком, который может использовать ядерное оружие?



ХОМСКИЙ. Мы знаем, что в качестве предупреждения тактическое ядерное оружие уже размещено в Белоруссии. Запад играет в жутко рискованную игру, наивно предполагая, что, если России будет угрожать поражение, которого, впрочем, не видно на горизонте… Но все же. Если Россия начнет проигрывать в конфликте на Украине, то Владимир Путин якобы соберет чемоданы и тихонько ускользнет в забвение. Запад почему-то предполагает, что Россия не будет использовать оружие, которое, как всем известно, у нее есть. Но ведь все не так просто.



На мой взгляд, существует серьезная вероятность ядерной войны в Азии. Высшие военные чины и генералы США прогнозировали, что через пару лет мы будем воевать с Китаем. Следует понимать, что война между ядерными державами немыслима. Это означает уничтожение. Если крупная ядерная держава нанесет первый удар, она, скорее всего, будет и сама уничтожена. Даже если и не будет ответного удара, то хотя бы от последствий ядерной зимы. Такие вероятности недопустимы, но ведущие американские стратеги спокойно говорят об этом. На самом деле официальная политика США, стратегическая политика, с 2018 года заключалась в том, чтобы быть готовыми вести две ядерные войны. Конечно, речь идет о ядерных войнах с Китаем и с Россией.



ЛЕВИ. Мы с вами уже обсуждали российско-украинский кризис. Мы наблюдали, как конфликт обострялся и продолжает обостряться сейчас. Мы также видели визит президента Байдена на Украину в конце февраля и его встречу с президентом Зеленским. Расскажите о вашем текущем понимании ситуации и о том, как, по вашему мнению, она будет развиваться далее.



ХОМСКИЙ. Прежде чем я перейду к ответу на ваш вопрос, позволю себе один комментарий. Сколько президентов или высокопоставленных чиновников посетили Багдад, когда США вели там военные действия? Ни одного. Фактически политическим активистам в Ираке было приказано исчезнуть, потому что жизнь там во время военной операции США стала невозможной. Вам это о чем-то говорит? Что же сказать о визите Байдена на Украину. Это то, о чем нельзя упоминать в приличном обществе. Мы это называем "какнасчетизм". Дискуссионный прием, чтобы отвлечь внимание от того, что действительно важно. Можно назвать это и "двойными стандартами". Даже в Европе лицемерие переходит все границы, что шокирует и влечет за сбой серьезные последствия.



Что касается Украины, это эскалация войны. Украина несет огромные потери, а украинская армия, судя по всему, практически уничтожена. Молодые новобранцы не очень хорошо обучены. Потери есть и с российской стороны. Подробностей о количестве погибших среди мирного населения мы не знаем. По данным ООН, это 7000 человек. Но, безусловно, это весьма заниженная оценка, возможно, в два, а то и в три раза. Очень заниженная. Да, это не Ирак, это не американская война, но война на Украине столь же ужасна. И градус будет нарастать: появились танки, начинают появляться реактивные самолеты ВВС США. Пару недель назад в газете The Washington Post вышла статья, в которой говорилось, что в основном американские силы руководят наведением и позиционированием современных вооружений, РСЗО и других.



Мир, точнее, большая часть мира, рассматривает украинский конфликт как прокси-войну между Россией и США на территории Украины. С каждым днем становится все сложней сомневаться в этом. Но очевидно, что обострение войны на Украине нанесет непоправимый ущерб экономике этой страны. Возможно, он будет не такой, как в Ираке или Ливии, или других странах - целях американских атак. Но все равно ущерб будет достаточно серьезным, и ситуация станет ухудшаться с каждым днем. Потому что довольно скоро мы увидим увеличение поставок западных ракет, танков, реактивных самолетов и так далее.



Россия, вероятно, ответит более жесткой атакой на Западную Украину, по всей инфраструктуре снабжения. Все это приведет к ужесточению конфликта с НАТО, и так мы поднимемся по лестнице эскалации к высшей степени, а именно к войне. Путин сделал угрожающие заявления о ядерном оружии, приостановил участие в договоре СНВ-3. Все это очень опасно. Я должен сказать, что это так же опасно, как и обострение конфликта с Китаем. Мы мало об этом говорим, а следовало бы.



Политика США на Украине остается неизменной: война должна продолжаться, чтобы максимально ослабить Россию. Это позиция США и Великобритании. В марте и апреле прошлого года Великобритания и Штаты фактически открыто вмешались в этот конфликт. Они убедили Украину отказаться от мирных переговоров, которые тогда шли под эгидой Турции. И они были сорваны. Мы точно не знаем почему, но Великобритания и США ясно дали понять - они не готовы к переговорам, все еще не готовы. Официальная позиция - надо вести войну, чтобы серьезно ослабить Россию.



С практической точки зрения это своего рода глобальный садизм со стороны США. Украинский конфликт - выгодная сделка для Соединенных Штатов, ведь это всего лишь небольшая часть огромного военного бюджета. Но это серьезно подрывает Вооруженные силы главного военного противника США - России. Сейчас в США и Великобритании это открыто обсуждают. Можно спорить, является ли это главной движущей силой конфликта, но перед нами безусловный факт.



Посмотрите вокруг, садизм США проявляется в том, что страдает почти весь мир. Больше всего Украина, но также Африка, Азия - сокращение поставок продовольствия и удобрений имеет большой эффект. Европа приходит в упадок, даже движется к деиндустриализации, из-за разрыва естественных торгово-коммерческих отношений с Россией. Вся весьма успешная европейская промышленная система, базирующаяся в Германии, была основана на взаимодействии с Востоком. У России не такая уж большая экономика, она сравнима с Мексикой, но Россия очень богата ресурсами, минералами, нефтью. Западноевропейской промышленности все это необходимо, и поэтому сейчас она рушится. Во всем мире наблюдается спад, за одним исключением - США. У США дела идут блестяще. Они малыми затратами истощают силы своего врага.



Что сейчас происходит в экономике США? Компании, занимающиеся добычей ископаемого топлива, просто в эйфории от получения огромных прибылей. Германия импортирует сжиженный природный газ из Соединенных Штатов по завышенным ценам, хотя могла бы получать значительно дешевле из России. И у производителей оружия в США дела идут прекрасно. Продовольственные монополии имеют баснословные прибыли, а ведь мы знаем, что мировую продовольственную систему представляют 5–6 компаний, поднимающих цены на определенные продукты питания. Эта ситуация очень выгодна для США во многих отношениях. Как долго Европа согласится терпеть это? Мы не знаем.



Зато мы знаем, что происходит на глобальном Юге. Страны этого региона просто отказываются от участия в западной коалиции, что стало очевидным на февральской Международной конференции в Мюнхене. Там присутствовали вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис и другие представители, которые отчаянно пытались убедить страны Юга присоединиться к Соединенным Штатам в войне. Один за другим они отвечали: "Нет, это ваша война. Нас не интересуют ваши лицемерные заявления. Мы точно знаем, что они означают. Мы веками страдали от вашей жестокости. Мы не собираемся в этом участвовать. Мы хотим строить свои собственные отношения по торговым и другим договоренностям и с Россией, и с Китаем. Вам это не нравится? Ваши проблемы".



Даже давние союзники США, такие как Колумбия, просто категорически отказались. Бразилия: "Нет, это не наша война". Азия, Индия, Индонезия: "Извините, продолжаем свой путь". Таким образом США, а также англоязычные страны и на какое-то время континентальная Европа стали достаточно изолированы. Вероятно, 90% стран мира не соблюдают санкции. Между тем Китай продвигается вперед в расширении своих кредитов, инвестиционных проектов, а также в дипломатическом плане. Из-за серьезного провала в долгосрочной политике Соединенных Штатов на Ближнем Востоке под эгидой Китая были восстановлены саудовско-иранские дипломатические отношения. Это нанесло существенный удар Соединенным Штатам.



Стремление США взять под контроль Ближний Восток было преступлением во внешней политике. Теперь на сцену выходит Китай. Но Соединенные Штаты усердно пытаются создать альянс наиболее реакционных государств ближневосточного региона против Ирана. Это называется "Соглашения Авраама". Казалось бы, мы должны аплодировать стоя Соединенным Штатам, ведь это было чудесно задумано. Но на самом деле это реакционный альянс, подчиненный Соединенным Штатам и направленный против Ирана. Китай его уничтожил тем, что просто исключил из него главный элемент - Саудовскую Аравию. Формально она не была участником Соглашения, но по сути была его частью. А сегодняшняя ситуация означает, что основной источник нефти втягивается в китайскую систему. Так это уже произошло с Объединенными Арабскими Эмиратами - другим крупным государством региона. У Китая есть две основные программы развития Евразии: Новый Шелковый путь, который проходит через страны Евразии, а также морской Шелковый путь, проходящий вдоль юга по морям. Одним из главных хабов являются Эмираты наряду с Саудовской Аравией. Иными словами, главный союзник США в ближневосточном регионе стал главным хабом морского Шелкового пути Китая. Вот что происходит. США не смогут остановить Ближний Восток, бряцая оружием. Их сравнительное преимущество - военная сила, но она не способна остановить эти процессы. Мир движется к сложным изменениям. Война на Украине - часть этого.



Мы не знаем подробностей мартовской встречи лидеров Китая и России. В прессу просочилась информация, что частью договоренностей является экономическая политика, направленная на развитие Китаем промышленных проектов и доступ к богатым минеральным ресурсам Восточной Сибири. Вполне вероятно, что пока Россия будет продвигаться на Восток, Европа будет сидеть в кармане у США и приходить в упадок. Индия, Индонезия, Южная Африка, Бразилия, похоже, тоже развиваются в каком-то своем направлении. Мир находится в постоянном движении.



У США, конечно, есть один чрезвычайно мощный козырь - насилие. Но в данной ситуации это не работает. США контролируют НАТО и теперь движутся в сторону Китая, расширяя НАТО до Индо-Тихоокеанского региона. Очень важно: на последнем саммите блока было заявлено, что Тихий и Индийский океаны являются частью стратегии развития Северной Атлантики. Итак, НАТО теперь входит в состав Индо-Тихоокеанской организации. Европа втянута в конфликт, который США обостряют с Китаем, в военном и в экономическом плане. Администрация Байдена совершенно открыто продолжает торговую войну против Китая, пытаясь помешать экономическому развитию страны путем ограничения ее в передовых технологиях. Штаты пытаются заставить Европу, особенно Нидерланды, а также Южную Корею и Японию разорвать отношения с Китаем, который является их основным рынком передовых технологий. Примут ли они это? Я не знаю. Я могу назвать Нидерланды основными в мировой отрасли, занимающейся важнейшими этапами разработки полупроводников. Согласятся ли они потерять свой основной рынок из-за того, что так им указали США? Может быть. Если да, то они придут в упадок. Если нет - мир изменится.



Думаю, что все это балансирует в неопределенности. Разговоры о ядерных войнах стали обыденными, и это весьма печально. Вы можете прочитать в The New York Times длинное интервью с Даниэлем Эллсбергом, который пытается предупредить мир о том, что даже мысли о ядерной войне - это невероятная глупость. Каждый, кто допускает такую возможность, лишь подливает масло в огонь. Вот к чему мы движемся, включая экологическую катастрофу. Это самый опасный период в истории человечества.



МОРГАН. Как поступать западным политикам, если есть такой лидер, как Владимир Путин, с его попытками вернуться к Советскому Союзу или в былые дни славы царской России? Или если президент Си Цзиньпин ясно дает понять, что хочет вернуть Тайвань туда, где он, на его взгляд, должен быть? Что тогда делать остальному миру? Я имею в виду, разве у нас нет морального долга противостоять таким амбициям?



ХОМСКИЙ. Первое, что мы сделаем, это внесем ясность в факты. Владимир Путин сказал, что разрушение Советского Союза было катастрофой. Но при этом добавил, что любой, кто думает, что его можно восстановить, - не в своем уме. Эта часть цитаты не упоминается на Западе.



Что касается Азии, то уже 50 лет существует соглашение между Соединенными Штатами и Китаем, оно называется "Политика одного Китая". Это коммюнике датируется 1972 годом, в нем было твердо, четко, недвусмысленно определено, что Тайвань является частью Китая, существует "Один Китай". В соответствии с этим документом ни одна из сторон не будет предпринимать провокационных действий, чтобы изменить ситуацию. Это удерживало мир в течение 50 лет, что является значительным периодом в международных отношениях. Китай до сих пор сохраняет эту позицию. Соединенные Штаты отказываются от нее. Это называется стратегической двусмысленностью. Соединенные Штаты сейчас обвиняют Китай в призыве к "политике одного Китая". Но это также было официальной политикой Соединенных Штатов в течение последних 50 лет, а в настоящее время она отброшена наряду с довольно провокационными действиями и планами дальнейшей эскалации.



Я могу вам зачитать, это не является секретным документом. Официальная доктрина США состоит в том, чтобы окружить Китай кольцом сторожевых государств-марионеток, таких как Южная Корея, Япония, Австралия, остров Гуам. Такая стратегия предполагает вооружение этих стран передовым высокоточным оружием, нацеленным на Китай. Поставки оружия предполагаются из США. Понимаете, ведь это говорит об эскалации. Отправка B-52, способных нести ядерное оружие, отправка крылатых ракет уже осуществилась на остров Гуам - военный форпост США в Северной Австралии. А ведь Китай находится в зоне досягаемости этого оружия (Подобная стратегия, видимо, применяется и по отношению к России, которая окружена кольцом недоброжелательных соседей, в том числе странами Прибалтики, Молдавией, Украиной. - Ред.)



МОРГАН. Но позвольте вас спросить… Если, несмотря на все, что вы только что сказали, Китай вторгся бы на Тайвань, каким был бы морально верный ответ Запада, в частности, Америки?



ХОМСКИЙ. Нравственно правильная позиция - предотвратить, чтобы этого не произошло. Нет никаких признаков, что Китай планирует вторгнуться на Тайвань. Но… если США усилят эскалацию, КНР сможет это осуществить. В этом случае планки будут опущены. Скорее всего, если начнется война с Китаем, нам всем придет конец. Но нет смысла рассматривать удаленные вероятности в свете реальных событий, когда США эскалирует противостояние. Китай, конечно, ни в коем случае не святое государство. Но, если вы посмотрите на факты, то увидите, что именно США сейчас пытаются привлечь Европу к своей конфронтации с Китаем, расширяя НАТО.



МОРГАН. США, конечно, утверждают, что это оборонительные меры, что это делается для защиты, а не для провокаций. Они утверждают, что Китай движется к экономическому империализму, и наращивание военной мощи КНР представляет для англосаксонского мира угрозу существования.



ХОМСКИЙ. Давайте будем различать западную пропаганду и факты. Итак, насчет наращивания военной мощи Китая: об этом регулярно сообщает СИПРИ (SIPRI) - Стокгольмский институт исследования проблем мира. Если вы поищете в интернете, то обнаружите, что за последние 10 лет график военных расходов Китая на душу населения выглядит как стабильная прямая линия. Конечно, Китай увеличивал свои военные расходы соразмерно с ростом населения, но это намного ниже военных расходов США, которые к тому же более продвинуты в технологическом прогрессе. И сейчас Китай понимает, что возникли проблемы безопасности уже на самой его границе. США не сталкиваются с проблемами безопасности вокруг своих границ, но их военные расходы огромны. Они превышают сумму военных бюджетов 10 самых развитых стран, вместе взятых. По показателям на душу населения это намного больше, чем у Китая. Это факт. А когда мы говорим об "экономическом империализме", то имеем в виду их программы инвестиций и развития по всей Евразии, расширение до Африки, даже до Латинской Америки. Соединенные Штаты пытаются их остановить, но не нашли другого способа, кроме как путем эскалации конфликта в военном и экономическом измерениях. Они пытаются открыто, публично помешать экономическому развитию Китая.



МОРГАН. Давайте перейдем к другому вопросу. На мой взгляд, на Западе свобода слова еще никогда не подвергалась таким свирепым нападкам, как сейчас. Почему это происходит, и что с этим делать?



ХОМСКИЙ. Безусловно, нападки на свободу слова, и даже на свободу чтения, происходят. Рональд Десантис, который баллотируется на пост президента США, недавно объявил, что ввел во Флориде законы, которые запрещают преподавание подлинной американской истории. Вы должны преподавать историю, которая прославляет Соединенные Штаты, и ничего не говорить о том, как было на самом деле. Это происходит в республиканских законодательных органах по всей стране. Они вынуждают библиотеки выбрасывать книги, так как по новым законам в них есть темы, о которых не разрешено говорить.



МОРГАН. Не спорю, что у правых, особенно у крайне правых, явно много проблем в плане движения превосходства белых в Америке, роста ультраправого внутреннего терроризма и так далее. Это совершенно бесспорно. Но, с другой стороны, мы видели и очень странную версию либерализма. Этого ультраактивного, так называемого либерализма, который я, скорее, сравнил бы с фашизмом. Хотя он действовал и без крайнего насилия, но со стремлением контролировать то, как люди думают, с желанием отменять людей из-за того, что они имеют иные мнения. В университетах убирать тех лекторов, которые им не нравятся, и так далее. Для меня все это явная противоположность тому, чем должен быть либерализм. Что вы думаете об этом явлении?



ХОМСКИЙ. Как вы знаете, я был категорически против действий небольшой группы молодых людей, которые отстаивают принципы культуры отмены, что оставалось повсеместным в академическом и политическом мире в течение многих лет. Есть примеры из собственного опыта. Левых всегда и постоянно отменяли. Сейчас небольшие группы левых молодых людей подхватывают эту же неправильную политику, и им следует противостоять. Мы должны выступить против этого так же, как должны возражать против массовой отмены левого дискурса. Эту массовую отмену поддерживали в США десятилетиями, и именно она становилась общественным мнением. Я считаю, что это неправильно.



МОРГАН. Я знаю, что вы не большой фанат Дональда Трампа. Как вы относитесь к тому, что он снова баллотируется в президенты США?



ХОМСКИЙ. Если он снова победит, это будет катастрофа для мира по многим причинам. У Трампа, как мы видели во время его первого президентского срока, есть два обязательства. Одно обязательство - перед самим собой. Все, что его волнует, это его Я (Супер-Эго). Другое обязательство состоит в том, чтобы служить корпорациям и большому капиталу. К сожалению, одним из законодательных достижений его президентства стал огромный налоговый подарок для сверхбогатых и корпоративного сектора. Ничего больше, неравенство в США растет.



Трамп ясно дал понять, что хочет учредить то, что я бы назвал протофашистским государством, а именно - упразднить государственную службу. С середины XIX века, как и в любом другом демократическом обществе, в США существует государственная служба, которая выполняет большую часть административной работы и обеспечивает нормальное функционирование общества. То же самое происходит в Британии и в других государствах. Но Трамп ясно дал понять, что хочет устранить госслужбу и заменить ее лоялистами, которые придут к власти. Это может подорвать остатки функционирующей демократии. Можно и дальше продолжать… Победа Трампа будет колоссальной катастрофой. И это вполне вероятно. Вы же видели его последние рейтинги?



МОРГАН. Трамп далеко впереди в рейтингах кандидатов от республиканцев. А что вы думаете о брекзите Великобритании? Уже семь лет прошло с тех пор, как мы проголосовали за выход из Евросоюза. И нет никаких признаков какой-либо выгоды от выхода из ЕС. Как вы думаете, было ли это разумным решением со стороны Британии?



ХОМСКИЙ. Тогда я подумал, что это очень серьезная ошибка, вредная как для Великобритании, так и для Европы. В некотором смысле это выгодно Соединенным Штатам, потому что в результате брекзита Великобритания стала еще более зависимой от господства США. Более зависимой, чем раньше. Я был уверен тогда и уверен сейчас, что это ужасная ошибка. В основном факты подтверждают это.



МОРГАН. Позвольте спросить с учетом вашего жизненного опыта, вам 94 года. Есть ли какой-нибудь важный животрепещущий вопрос, на который вы… Мне трудно поверить, что вы на что-то не нашли ответа, учитывая, насколько массивен ваш ум. Но осталось ли что-нибудь, что вы действительно хотели бы узнать и при этом не нашли удовлетворяющий вас ответ?



ХОМСКИЙ. Переходя в другую плоскость интеллектуальных и профессиональных стремлений: есть вопрос, которым задавался Галилей. А затем этот же вопрос задавали его соратники в XVII веке, и до сих пор он остался без ответа: "Как мы с вами можем делать то, что делаем сейчас?"



Галилей выражался примерно так: "Как возможно с помощью конечного числа элементов произвести бесконечное число, например, мыслей? Как можно использовать эти конечные элементы, чтобы позволить другим, не имеющим доступа к нашему разуму, осуществлять их внутреннюю работу над вашими мыслями и создавать иную бесконечность мыслей? Как возможно это чудо?" Галилей задавался вопросом о бесконечном и неделимом. Этот же вопрос обсуждался Декартом и другими ведущими деятелями XVII века, которые над ним работали. Теперь мы понимаем некоторые аспекты, но основные вопросы остаются без ответа, более того, мы даже не знаем, как подойти к решению. И это главная из многих ведущих проблем.



МОРГАН. Когда вы смотрите на свою жизнь во всей ее полноте, что, по вашему мнению, было в ней самым большим достижением?



ХОМСКИЙ. Это решать другим. Хотите знать, что я думаю? Сейчас я скажу то, о чем вы никогда не слышали. В течение 25 лет я прикладывал много усилий в США и Великобритании, чтобы попытаться остановить самое страшное злодеяние послевоенного периода. Это был американо-британский пакт, так называемое индонезийское вторжение в Восточный Тимор. В общем итоге оно привело к уничтожению каждого третьего жителя этой страны (Население Восточного Тимора, по данным на 1999 год, 890 тыс. человек. - Ред.). Его можно было остановить в любой момент. Но оно нужно было для торговли и коммерции. Наконец, в 1999 году, Билл Клинтон завершил эту историю. Некоторые из жителей острова все-таки были спасены. Казалось невероятным: как может небольшой остров с несколькими сотнями тысяч человек противостоять вторжению крупной страны, поддерживаемой величайшими военными державами мира. Но это удалось.



МОРГАН. И, по вашему мнению, ваша борьба за прекращение этого конфликта является вашим самым большим достижением?



ХОМСКИЙ. В социальной и политической областях есть и другие. Я был очень активен с начала 1960-х годов, когда Джон Кеннеди радикально обострил войну во Вьетнаме. С этого момента я прилагал огромные усилия для противодействия войне, столкнулся с угрозой тюрьмы. В итоге сопротивление стало достаточно сильным, чтобы помешать Ричарду Никсону применить ядерное оружие во Вьетнаме. Тогда это выглядело вероятным. Считаю и это достижением.



МОРГАН. Какую эпитафию вы бы выбрали на своем собственном надгробии? Например: "Здесь лежит Ноам Хомский, он…", что бы вы хотели сказать в остальной части этой фразы?



ХОМСКИЙ. Он старался изо всех сил. Источник - Завтра

