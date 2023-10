Газу уничтожит "ходячий мертвец": при чем тут Китай, - С.Латышев

15:29 16.10.2023 СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ

15 ОКТЯБРЯ 2023 16:00



ГАЗУ УНИЧТОЖИТ "ХОДЯЧИЙ МЕРТВЕЦ": ПРИ ЧЕМ ТУТ КИТАЙ



Спецслужбы Израиля и соответственно США не могли не знать о давно планировавшемся нападении ХАМАС, но позволили ему состояться. Почему? Чтобы избавиться от неудобного Вашингтону и ненавистного многим израильтянам Нетаньяху, сорвать "флирт" премьера с КНР, раздавить непримиримо настроенных палестинцев. Над всем этим стоит суперцель, о которой в Тель-Авиве забыли, хотя она больно ударит по всем евреям.



Да, они знали о планировавшейся атаке. И вот почему. Израильская леволиберальная (давайте это запомним) газета Haaretz процитировала представителя военного крыла ХАМАС Абу Обейду:



Организация начала подготовку внезапной атаки, которую совершила 7 октября, еще в 2022 году.



По его словам, за это время удалось подготовить 4,5 тысячи бойцов, научиться нейтрализовывать камеры слежения израильских военных близ Газы, освоить необходимые приемы кибервойны.



Другой член руководства ХАМАС Али Бараке в интервью Associated Press подтвердил, что атака на Израиль планировалась больше года. В этом процессе участвовали примерно полдюжины высокопоставленных командиров в секторе Газа, хотя немногие из них знали, когда именно начнется нападение.



Reuters сообщило, что хамасовцы готовились к атаке зачастую совершенно открыто: прямо в секторе Газа был возведен макет израильского поселения, где отрабатывались высадка десанта и штурм, все это снималось на видео.



Израиль, конечно, их видел, но они были убеждены, что ХАМАС не заинтересован в конфронтации,

– отметил источник агентства.



Несерьезные отговорки, новые мифы



Как такое могло пройти, если воспользоваться словами The Washington Post, "мимо радара израильской разведки"? Давайте разбираться. Даже серьезные вроде бы аналитики пытаются убедить общественность, что израильские спецслужбы в последние пару лет заподозрили ХАМАС в миролюбии, желании заняться экономикой и поднимать социальную сферу Газы, для чего война не нужна. Что израильтяне слишком понадеялись на технологические средства сбора развединформации, искусственный интеллект и "компьютерные алгоритмы в оперативных и аналитических целях".



А палестинцы, дескать, "научились справляться с израильским технологическим доминированием и прекратили использовать технологии, которые могли бы их разоблачить", в частности, перешли на телефоны, планшеты и ноутбуки Huawei, в которых-де нет западных шпионских программ.



А еще все израильские агенты в Газе вдруг оказались двойными или стали слабы глазами и, наверное, совсем оглохли, перестав видеть и слышать (какие видео смотрят и о чем говорят вокруг). А палестинцы, которых считали "баранами", напротив, показали себя суперменами в плане дисциплины и конспирации – по сравнению с распустившимися и изнежившимися израильтянами в военной форме.



Самых лучших из них мудрое начальство вроде как направило на север – противостоять самому опасному врагу – проиранской "Хезболле". А Газу отрядили охранять второсортные части, которые все проспали. Да к тому же праздник был, и эти специалисты по тик-токам не смогли сориентироваться в критической ситуации, за что и заплатили позором и большой кровью. Хотя это была также 50-я годовщина Войны Судного дня.



И самое страшное



Действительно, иногда приходится прикидываться дурачками, чтобы скрыть нечто страшное. В истории такое случалось не раз. Почему дурачками? Потому что подготовку такой операции с таким большим числом участников даже при всех технологических ухищрениях и "тщательно продуманных планах информационного обмана" скрыть полностью невозможно.



Если собственные спецслужбы не желают видеть угрозы, их часто видят "соседи". Агентство АР не даст соврать. Со ссылкой на представителя египетской разведки, часто выступавшего посредником между ХАМАС и Израилем, оно сообщило, что Египет информировал израильтян, что готовится нападение.



Мы предупредили их о том, что ситуация взорвется, и очень скоро, и что взрыв будет большим. Но они недооценили эти предупреждения,

– сказал высокопоставленный спецслужбист на условиях анонимности. Каир и Тель-Авив сейчас, по понятным причинам, опровергают это сообщение. Я долго проработал иностранным корреспондентом и хорошо знаю западных коллег: они могут все сознательно неверно интерпретировать, но выдумать источник по такому щекотливому, мягко говоря, поводу – это просто немыслимо.



Заговор спецслужб



Почему "оглохли" в Тель-Авиве? На этот вопрос частично ответил обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус. Речь идет о беспрецедентном внутриполитическом кризисе в Израиле. Дело в том, что "Моссад" (национальная "политическая" разведка Израиля), военная разведка АМАН и общая служба безопасности "Шин Бет" были резко настроены против правительства Нетаньяху. Обозреватель отмечает, что разведывательная элита Израиля не поддерживала нападки премьера-националиста на Верховный суд, считая, что тот разрушает государство.



Наверняка, добавим от себя, тут сыграла роль и коррупция, в которой давно обвиняют непотопляемого премьера. Но главное, конечно, в другом: все эти моссады, как и спецслужбы многих других стран, – прислужники, как правило, глобалистов. Они ненавидят не только всех и всяких националистов, но им не нужен теперь и… сам Израиль, по крайней мере, в виде сионистского государства.



Он точно не нужен в этом виде и США, где преобладает либеральное еврейство, тесно связанное с глобализмом. Сионисты для либеральных евреев в Израиле и США мало чем отличаются от фашистов. У этой публики есть иллюзии, что с арабами можно жить мирно после всего того, что было, если избавиться от экстремистов с обеих сторон.



Поэтому вполне вероятно, что Нетаньяху специально держали в неведении насчет тикающей "бомбы" в Газе, чтобы ее взрыв снес его власть. Игнатиус, возможно, недалек от истины, что внутренние распри в еврейском государстве также "могли заставить ХАМАС и его сторонников в Тегеране поверить, что Израиль внутренне слаб и, возможно, уязвим", и тем сподвигнуть не тянуть с нападением.



"Ходячий мертвец"



Оно случилось, став для Израиля чем-то вроде Перл-Харбора или 11 сентября, которые, если копнуть поглубже, были провокациями Вашингтона. Но что теперь? А теперь начинается операция по избавлению от экстремистов с обеих сторон, добро на которую дал посетивший Израиль госсекретарь США Энтони Блинкен. По многим признакам очевидно, что он санкционировал наземную операцию Израиля в Газе, которая повлечет за собой огромное количество жертв и чудовищные разрушения.



И Блинкен также назначил за это виновника. Все издержки военной операции, которых будет предостаточно, так как ЦАХАЛ отстал от жизни, и геноцид Газы будут повешены на "Биби". Профессиональный американский разоблачитель Сеймур Херш назвал израильского премьера "ходячим мертвецом", который "останется на своем посту лишь до тех пор, пока не смолкнет стрельба".



Давайте проанализируем по степени важности то, что сказал посланец Вашингтона на совместной пресс-конференции с обреченным Биньямином Нетаньяху.



Четыре главных пункта Блинкена



Во-первых, он повторил вслед за Джо Байденом "кристально-ясное предупреждение" враждебным странам и группировкам не вмешиваться в погром Израилем Газы, не пытаться "извлечь выгоду из текущего кризиса и атаковать Израиль". Так как США в этом случае его поддержат и уже начали поставки вооружений.



Вот зачем США послали к берегам Израиля мощную ударную авианосную группировку и почему туда направляют свои корабли также и их союзники. Это "страховка" для Тель-Авива, попытка устрашить прежде всего "Хезболлу", обещавшую ударить по израильтянам, если те решатся на наземную операцию в Газе. Армия этой шиитской группировки, базирующейся в Ливане, считается превосходной, и Израиль ее реально опасается после неудачной для него второй ливанской войны 2006 года. А вдруг и Дамаску захочется вернуть захваченные у него Израилем в 1967 году Голанские высоты? Ни-ни!



Во-вторых, Блинкен потребовал от Израиля уничтожить ХАМАС, рассчитывая устрашить тем самым всех палестинцев, сделав умеренных более сговорчивыми и сервильными, истребив на их глазах радикальных. Он также потребовал от остального мира отказаться от объективности.



У ХАМАС одна цель: уничтожить Израиль и убивать евреев... Ни одна страна не может и не будет терпеть убийства своих граждан или же возвращения к условиям, при которых это стало возможным,



– заявил Блинкен. Он подчеркнул, что Израиль имеет право на самозащиту и защиту собственных граждан от агрессии, а все, кто хотят мира и "справедливости", должны осудить хамасовский террор.



То есть миру приказано считать, что во всем виноват только и исключительно ХАМАС и, соответственно, закрыть глаза на страшную резню палестинцев, которая скоро последует. Тех, кто попробует быть объективным, будут ставить в угол. Китай, например, уже поставили. Недостаточно, дескать, осудил, а значит, поддерживает терроризм. Заткнуть рот хотят всем.



В-третьих, Блинкен фактически объявил в присутствии Нетаньяху, что песенка того спета, когда потребовал в войне с ХАМАС избегать нанесения сопутствующего ущерба мирному населению вне зависимости от национальности и вероисповедания.



Очень важно принять все возможные меры, чтобы не нанести ущерба мирным жителям. Мы скорбим обо всех унесенных жизнях вне зависимости от веры и национальности,

– заявил этот чудовищный лицемер.



ПАЛЕСТИНО-ИЗРАИЛЬСКИЙ КРИЗИС УЖЕ УНЕС ТЫСЯЧИ ЖИЗНЕЙ, СЕКТОР ГАЗА ПРЕВРАЩАЕТСЯ В РУИНЫ. А ЭНТОНИ БЛИНКЕН ЛИЦЕМЕРНО ТРЕБУЕТ НЕ НАНОСИТЬ УЩЕРБ МИРНОМУ НАСЕЛЕНИЮ. ФОТО: NAAMAN OMAR/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBAL LOOK PRESS



Разве есть способ воевать в самой густо населенной территории мира, в плотной гражданской застройке, бить по ней тысячами ракет, осуществлять ковровые бомбардировки, чтобы минимизировать военные потери в ходе наземной операции, и при этом не уничтожить десятки, сотни тысяч мирных жителей? Такого способа нет, и Блинкен это прекрасно знает. Он просто хочет сделать Нетаньяху "козлом отпущения" – вас, дескать, предупреждали, а вы что натворили? А ну-ка быстро в отставку! И будь счастлив, если не в тюрьму. Мы же такие гуманисты.



Нетаньяху можно припомнить еще и то (и это правда), что он и есть тот самый политик, который в свое время создал ХАМАС, вдохнул в него жизнь, чтобы раскалывать палестинцев и портить им репутацию. Как часто в таких случаях происходит, творение зажило своей собственной жизнью и обратилось против творца. В Израиле эта печальная история хорошо известна, и теперь ему этого точно не простят.



При этом госсекретарь США заявил, что сами американцы, естественно, не собираются воевать в Газе, и Тель-Авив Вашингтон, естественно, об этом не просил. В общем давайте, не тяните, "вы можете быть достаточно сильны, чтобы защитить себя в одиночку, однако пока существует Америка, вы не останетесь одни, мы всегда будем на вашей стороне".



Блинкен, и это в-четвертых, приветствовал также создание в Израиле чрезвычайного правительства, которое продемонстрировало "единство и решимость израильского общества". Последнее сказано вполне искренне. Сторонники Демпартии США уже делят власть в Израиле с Нетаньяху – будет кому ее передать.



И ведь Блинкен даже косвенно признал, что речь идет о провокации, сравнив атаку ХАМАС на Израиль с десятью терактами 11 сентября, из-за которых торчат уши американских спецслужб.



Вот вам, друзья, и объяснение, почему израильские спецслужбы "проспали" Газу, почему израильских солдат хамасовцы перестреляли тепленькими в их кроватях: их ни о чем не предупредили, использовали втемную. На этом можно было бы поставить точку, однако есть еще один очень важный момент, который остается за скобками широкой дискуссии на данную тему.



При чем тут… Китай?



Американские стратегические планы обычно напоминают матрешку и сверстаны так, чтобы, если непосредственная цель по каким-либо причинам не будет достигнута, будут реализованы другие, параллельные или запасные цели.



В данном случае была еще и такая цель. Этим летом израильский премьер должен был совершить исторический визит в Пекин, что на фоне проблем с США Байдена выглядело, как метко подметил в своем телеграм-канале один из лучших отечественных китаистов Николай Вавилов, как "классическая попытка сменить покровителя".



Безусловно, Нетаньяху был заинтересован в услугах Китая (что Блинкен и Ко, конечно, восприняли как вызов) по замирению с Саудовской Аравией – по типу того, как Пекин помирил Эр-Рияд с Тегераном. Плюс – в щедрых китайских капиталах и инвестициях, технологическом сотрудничестве с Китаем, что Израилю было бы очень выгодно, но что является анафемой для США, вводящих блокаду КНР в сфере новейших технологий.



"Флирт" Нетаньяху с Китаем окончательно, видимо, истощил терпение Вашингтона. США желают располагать безусловно своим последним союзником на Ближнем Востоке, чтобы… было с помощью кого мутить там воду или использовать, при необходимости, в качестве "запала" для развязывания большой войны.



В результате из-за организованных при поддержке США массовых протестов против судебной реформы Нетаньяху был вынужден отложить запланированный на май визит в Китай, пообещав приехать в середине октября. "Ходячий мертвец" точно теперь туда не поедет… Эта поучительная история – урок и для других арабских стран, которые переориентируются в последнее время на КНР, выгодно отличающуюся от США тем, что не лезет в их внутренние дела.



Что с того?



Таким образом, США воспользовались ненавистью к Израилю со стороны ХАМАС для перехода в наступление на Ближнем Востоке, смены власти в Израиле. Интернационализация конфликта также отвечает интересам Вашингтона. Погрузить в хаос огромный регион, подорвать усилившиеся там позиции Китая и России, запугать и привести к новой покорности начавшие отбиваться от рук арабские страны – вот для чего была нужна очередная ближневосточная трагедия. И именно поэтому она состоялась.



Когда американцы теряют контроль и не могут диктовать свои условия, как это происходит с недавних пор на Ближнем Востоке, они поджигают. Чем больше хаоса и крови прольется в мире, тем выше значение США (и их валюты) как оплота "стабильности" и убежища. Москва должна быть бдительной – нас тоже попытаются зацепить.



С учетом того, что у России есть базы в Сирии, вблизи самого пекла, которые также могут оказаться под ударом в случае расширения конфликта вокруг Газы, существует угроза того, что американцы попробуют организовать русским на Ближнем Востоке – в помощь Украине – второй фронт. Или ударят по Ирану – поводы найдутся, чтобы создать хаос у наших южных границ. Увы, все очень серьезно. Источник - Царьград

