 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Морская блокада Украины прорвана – заработал "партизанский зерновой коридор"
15:31 16.10.2023

Анатолий Лапин

Несмотря на выход России из зерновой сделки и отмену гарантий на безопасный проход судов, морской транспорт продолжает курсировать между черноморскими проливами и портами Одесской области. Об этом свидетельствуют данные морских мониторинговых ресурсов, передает корреспондент "ПолитНавигатора".

Организован трафик весьма интересно – зерновозы идут по маршруту через территориальные воды Румынии и Болгарии, чтобы избежать задержания российскими кораблями. Бывший депутат Верховной рады, член движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров назвал такой коридор "партизанским".

"Назвать нормальной ситуацию с зерновым коридором нельзя – она сейчас находится в стадии партизанщины, когда суда на свой страх и риск проходят и есть случаи подрыва этих кораблей, слава Богу, без жертв", – сказал политик.

Килинкаров прогнозирует, что Россия не будет топить выходящие из украинских портов суда, но нанесение ударов по причальной инфраструктуре продолжится.

"Никто корабли топить не будет. Бить по инфраструктуре будут, думаю, на этом все и закончится. Без политических решений, зерновой коридор будет функционировать в таком режиме", – сказал политик.

Килинкаров считает, что Запад не готов выполнять условия России для возобновления "зерновой сделки", в частности, разблокирование экспорта минеральных удобрений, отмены некоторых санкций и т.п.

"Западные партнеры не считают для себя возможным реализовать взятые обязательства. Поэтому, я думаю, все будет в таком же режиме – со всеми рисками, которые существуют для судов, которые пытаются, так или иначе, вывозить зерно из Украины", – сказал экс-депутат парламента.

Источник - politnavigator.net
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