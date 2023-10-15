 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Извечный конфликт Израиля и Палестины можно задавить авторитетом, - М.Семенов
15:32 16.10.2023

Извечный конфликт Израиля и Палестины можно задавить авторитетом
Но США его утратили, а время России еще не пришло

Михаил Семенов

У Ленина есть высказывание, смысл которого сводится к следующему: если в самом начале вы не решите принципиальные вопросы, то в дальнейшем вы будете натыкаться на них все время.

Так как конфликты между соседями - Израилем и Палестиной длятся на протяжении всего времени с момента образования еврейского государства, очевидно, что причина - именно в принципиальных проблемах.

Попробуем разобраться, какие "экзистенциальные" вопросы не решены.

Не открою секрет: проблемы - в национальных менталитетах народов-соседей. В чем антагонизм?

Если проанализировать историю еврейского народа, можно прийти к выводу, что одним из следствий его менталитета является низкая уживчивость с соседями. Этому способствуют такие черты национального характера, как зацикленность на себе любимых, некоторое высокомерие, использование своих преимуществ на собственное благо за счет других.

Мне могут возразить, что эти черты можно найти у всех народов. Да, это так. Но здесь речь идет о преобладающих чертах, которые, в общем-то достаточно хорошо видны.

(В скобках замечу, что те или иные неприятные черты есть абсолютно у всех народов.)

Из-за низкой уживчивости еврейский народ потерял свои территории и подвергался гонениям со стороны соседей, с которыми жил. Гитлеровская Германия сделала эти гонения государственной политикой.

После Второй мировой лидеры победившей коалиции решили создать для еврейского народа как самого пострадавшего собственное государство, где бы евреи не могли подвергаться никаким гонениям и чувствовали себя защищенными.

Создали. Но… еврейский менталитет никуда не исчез.

Если бы соседями Израиля оказались какие-то спокойные и терпеливые северные народы, то конфликтов, скорее всего, не было бы. Но арабы - эмоциональный восточный народ, который легко возбуждается. А, как известно, под действием излишнего возбуждения разум притупляется. И в этом состоянии действия палестинцев могут быть радикальными до терроризма. Такова реакция арабского менталитета на несправедливость.

Получается, что в этом конфликте правы оба народа. Палестинцы утверждают, что евреи гнобят их и не дают им нормально жить на своей территории. А евреи называют палестинцев "животными", имея в виду акты терроризма.

Тут еще накладывается такое обстоятельство. Израиль, имея мощнейшее лобби в Соединенных Штатах, пользуется их всеобъемлющей поддержкой. Справедливо утверждение: "Израиль доит США, а США доит весь мир".

Кстати, это еврейское лобби, которое в последние десятилетия приобретает все большее влияние в США, уже играет с ними злую шутку. Уживчивость США в мире неуклонно падает. Используя свои преимущества, они "кидают" всех подряд. Кому это понравится?

Неудивительно, что Ближний Восток - это клубок, от которого тянуться ниточки по всему миру. Не только США, но и другие мировые игроки дергают за эти ниточки. Пытаясь перетянуть в свою сторону. Расчет на технологическое превосходство уже не работает.

Какой же выход из извечного конфликта?

Он таков. Для того, чтобы ослабить неприятные черты национального менталитета, Израилю надо привести к управлению страной людей из своей среды, которые бы целенаправленно были ориентированы на общежитие с соседями. Арабам - людей, которые бы решали проблемы разумом, а не террором.

Возможно ли, чтобы менталитет правительства влиял на менталитет всего народа? Исторический опыт показывает, что да, возможно. Например, в той же Германии Гитлеру и его партии удалось всколыхнуть в немецком народе и сделать преобладающими самые нацистские черты своего характера. Но после поражения Гитлера, пришло правительство, кстати, сформированное под внешним влиянием, которое подавило эти нацистские черты, и Германия стала нормальной страной.

Это простой, хороший выход, понятный всем разумным людям. Но он пока невозможен. Дело в том, что самим евреям и арабам об этом будет трудно договориться. Нужна внешняя сила, своеобразный "авторитет". Сейчас на Ближнем Востоке роль такой силы пытаются играть США. Но, к сожалению, у них самих глаза застланы пленкой нездоровой одержимости аналогичного менталитета, поэтому Штаты - авторитет только для одной стороны.

Роль такого "авторитета" могла бы исполнить Россия, исходя из своего менталитета и соответствующего опыта. Уживчивость русского характера очень высока. Недаром Россия такая большая. Но по понятным причинам в ближайшей перспективе эта роль не будет принята другими игроками, например, теми же США, ЕС. России самой нужна работа над ошибками.

Короче, тупик. Пора меняться. Всем.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1697459520


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