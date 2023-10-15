|Иллюзии "права собственности". Пришел мир на принципах realpolitik, - А.Школьников
15:33 16.10.2023
Иллюзии "права собственности"
Пришел мир на принципах realpolitik
Андрей Школьников
Одним из ключевых, базовых аспектов общественной сферы является проблема собственности на материальные, отторгаемые активы. Данный вопрос лежит в основе значительной части конфликтов, начиная с геополитического уровня, заканчивая межличностными, внутрисемейными отношениями (справедлив принцип фрактала). В рамках материалистических теорий, к праву собственности вообще пытаются свести совершенно все, игнорируя нематериальные и духовные вопросы.
В основе владения материальными активами находится силовой ресурс (см. рисунок), который по-разному проявляется (по мере его снижения): прямое владение, договорные отношения / аренда, формальный закон, неформальные традиции, недоступность для конкурентов. Из указанной схемы легко видно, что ни о каком "священном", неизменном праве собственности речи быть не может. Есть две переменные: состояние среды и личная сила субъекта, при их изменении происходит пересчет баланса, образуются зазоры между текущим контролем и способностью удержать актив. Собственно, тут и начинаются споры, борьба и войны, чем больше прямой силы, тем больше "прав".
В период Холодной войны в мире доминировал "принцип закона", определенного двумя сильнейшими игроками СССР и США. Последние 30 лет, в рамках однополярного мира, представители США / Кластера транснациональных корпораций искренне считали, что все на планете принадлежит им, а остальные должны им платить / делиться за право пользоваться землями, ресурсами и т.д. Кто отказывался платить "арендную плату", к тому приходили "приставы". Каждому выставлялись свои требования, согласно гибкой системе тарифов, способности к сопротивлению, перспективам, близости, предыдущим договоренностям и т.д.
Период доминирования ушел в прошлое, вернуться к геополитическому консенсусу сильных и выработать формальные законы не получается, ровно как и сформировать неформальные принципы – слишком сильны противоречия. Происходит фрагментация единого пространства, страны не-Запада перестали платить "налоги", отвергая претензии на активы. Однако, далеко не все могут их защитить силой или спрятать, для малых и средних стран вакуум будет заполняться новыми рэкетирами / хозяевами (вхождение в панрегион) или полным беспределом (Дикие земли).
В этом плане очень показателен Израиль:
▪️1960-е – 1980е гг. – в мире действуют общие законы, но Израиль платил США лояльностью и взаимными услугами / поддержкой Иудейского проекта, игнорируя закон – владение с обременением;
▪️1990е – 2025 / 2027 гг.– общий закон перестал работать, лояльность Израиля перестала быть ценной (однополярный мир), все перешло в "коммерческую" фазу обмена услугами Иудейского проекта (для него обременение выросло);
▪️2027 г. – 2030 гг. - США более не сможет оказывать услуг, консенсусы в мире не сформируются, Израиль будет пытаться удержаться за счет собственных сил, которые будут таять;
▪️2030-2035 гг. – будут получены "гарантии безопасности" от сильнейших в регионе (Россия, Иран, Египет) или потеря земель и новый исход.
В ближайшие годы пересматривать и изучать новые расклады нужно будет для практически всех регионов и стран. Пришел мир на принципах realpolitik, забываем про старые формальные геополитические законы и соглашения, неформальные традиции и старые "арендные договоры", лишь собственная сила и актуализированные, свежие договоры защиты будут иметь значимость и вес.
И, да, в ближайшее время по данной модели актуализирую вопросы накоплений и сохранения личных сбережений в ближайшие годы, почему-то кажется, это будет интересно…)))