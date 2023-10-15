Иллюзии "права собственности". Пришел мир на принципах realpolitik, - А.Школьников

15:33 16.10.2023

Иллюзии "права собственности"

Пришел мир на принципах realpolitik



Андрей Школьников



Одним из ключевых, базовых аспектов общественной сферы является проблема собственности на материальные, отторгаемые активы. Данный вопрос лежит в основе значительной части конфликтов, начиная с геополитического уровня, заканчивая межличностными, внутрисемейными отношениями (справедлив принцип фрактала). В рамках материалистических теорий, к праву собственности вообще пытаются свести совершенно все, игнорируя нематериальные и духовные вопросы.



В основе владения материальными активами находится силовой ресурс (см. рисунок), который по-разному проявляется (по мере его снижения): прямое владение, договорные отношения / аренда, формальный закон, неформальные традиции, недоступность для конкурентов. Из указанной схемы легко видно, что ни о каком "священном", неизменном праве собственности речи быть не может. Есть две переменные: состояние среды и личная сила субъекта, при их изменении происходит пересчет баланса, образуются зазоры между текущим контролем и способностью удержать актив. Собственно, тут и начинаются споры, борьба и войны, чем больше прямой силы, тем больше "прав".



