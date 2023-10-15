Польские выборы: Правящая партия лидирует, но ее результаты примерно в 40% не гарантируют ей большинство

15:35 16.10.2023

Первые итоги выборов в сейм Польши показали лидерство правящей партии

Первые итоги выборов в парламент Польши показали лидерство правящей партии

Парламентские выборы в Польше прошли 15 октября. Правящая партия лидирует, но ее результаты примерно в 40% не гарантируют ей большинство. Ближайшая оппозиционная сила отстает приблизительно на 15% голосов



На парламентских выборах в Польше после обработки более чем 21% бюллетеней лидерство сохраняет правящая партия "Право и справедливость" (PiS), следует из данных Национальной избирательной комиссии.



Согласно этим результатам, на выборах в сейм PiS пока получает 40,46%, а сенат - 39,57%. На втором месте - "Гражданская коалиция" (ее возглавляет партия экс-премьера Дональда Туска) - 26% и 26,12% соответственно. Третье место у альянса "Третий путь" - 13,88% и 8,45%.



В польском сейме 460 мест, в Сенате - 100 мест.



По итогам выборов будет сформировано правительство Польши. Если PiS одержит победу, то кабинет министров Матеуша Моравецкого может остаться у власти на третий срок. Ранее трижды выиграть парламентские выборы не удавалось никому, отмечал премьер.



Туск после объявления результатов экзитполов (они тоже показали лидерство PiS) заявил, что оппозиция - "Гражданская коалиция" и "Третий путь" - могут получить 218 мест в польском сейме. Это позволит блокировать законодательные инициативы "Права и справедливости", которая могла рассчитывать на 200 мандатов.



Одновременно с выборами в Польше прошел референдум. Полякам предложили высказать свое мнение по вопросам миграции, пенсионного возраста, продажи госактивов иностранным компаниям и открытия границы с Белоруссией. Итоги референдума носят рекомендательный характер, но могут стать основой для законодательных инициатив PiS. Туск критиковал проведение голосования.



Предварительные результаты референдума (после обработки 20%):



по продаже госактивов иностранным компаниям: 97% "нет";

повышение пенсионного возраста до 67 лет: 95% "нет";

открытие границы с Белоруссией: 96% "нет";

прием беженцев с Ближнего Востока и Африки, механизм которого "навязан Европой": 97% "нет".



Лилия Пашкова