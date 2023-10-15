Война в Палестине: Сто лет геноцида местного населения, - А.Широкорад

15:37 16.10.2023 Война в Палестине: Сто лет геноцида местного населения

Действия англичан против арабов по своей жестокости не уступали действиям гитлеровцев в Восточной Европе



Александр Широкорад



Десятки остепененных политологов и историков объясняют нам причины вспышки насилия в Палестине. Кто-то толкует об улучшении отношений между Израилем и Саудовской Аравией, кто-то - о предстоящих выборах в США, мол, Байдену это выгодно, кто-то - о происках Ирана, и т. д., и т. п.



Но пока никто не сказал, что это очередное усиление боевых действий в столетней (!) войне, бушующей в Палестине. Советские историки, профессора и академики в 1988-1991 годах по некомпетентности или из корысти не удосужились объяснить "архитекторам перестройки", а главное, всему советскому народу, что любой нецивилизованный распад любой империи неизбежно приводит к серии кровопролитных войн, длящихся десятилетия, а то и столетия.



В 1917-1918 годах распались три огромные империи - Российская, Османская и Австро-Венгерская. В ходе Гражданской войны в России в 1917-1920 годах максимальное единовременно число штыков и сабель: в Красной Армии - 5 миллионов, в белых армиях, вместе взятых - 300 тысяч, у националистов - свыше 2 миллионов.



Число убитых в боевых действиях никто точно не посчитал. Но прикидочно в боях красных и националистов, и националистов между собой погибло как минимум в четыре раза больше людей, чем в сражениях белых и красных.



Сила Красной Армии и советская идеология обеспечили в СССР спокойную и стабильную жизнь в течение 70 лет (не считая войны 1941−1945). Кто мог предвидеть в 1930-х или в 1970-х годах войны между Грузией, Осетией и Абхазией или между Молдавией и Приднестровьем? У меня со школьных лет, как и у подавляющего большинства советских граждан Карабах ассоциировался исключительно с хорошим портвейном.



Если бы кто-то в 1970-х годах предсказал вооруженный конфликт между Россией и Украиной, то гарантированно угодил бы в психушку. И даже в 2007 году, когда вышла моя книга "Россия и Украина: когда заговорят пушки?", в Москве служивые историки брезгливо морщились, а их коллеги в Киеве и униатские попы смеялись.



Прошло сто лет со времени распада Османской империи, но его последствия в XXI веке стали одной из причин войн в Ливии, Сирии, Ираке и более всего в Палестине.



В 1918 году Антанта оккупировала Проливы и Константинополь, англичане и французы начали делить владения Османской империи, отпихивая ногами Италию, Грецию и прочих конкурентов.



На мирной конференции в Версале в 1919 году под Палестиной была определена область, включающая территории, на которых сегодня располагаются Израиль, Иордания и северо-западная часть Саудовской Аравии. Было принято решение, что Палестина должна стать подмандатной территорией Лиги Наций.



Первая мировая война 1914–1918 годов: въезд фельдмаршала Алленби, Иерусалим, 11 декабря 1917 года. Алленби, британский солдат и администратор, командующий египетским экспедиционным корпусом. (Фото: Global Look Press)



24 июля 1922 года на конференции в Сан-Ремо Лига Наций передала мандат на управление Палестиной Британии. Согласно мандату Британия обязалась:



Статья 2: …создать такие политические, административные и хозяйственные условия, которые обеспечат установление еврейского национального дома в Палестине, как изложено в преамбуле, и развитие институтов самоуправления.



Статья 6: …содействовать еврейской иммиграции и поощрять плотное заселение евреями земель, включая государственные земли и пустующие земли, не являющиеся необходимыми для общественных надобностей.



Статья 7: …способствовать приобретению палестинского гражданства евреями, которые выберут Палестину местом своего постоянного проживания.



А что в Палестине было при турках? К моменту прихода в 1917 году англичан в Палестине существовали три административных единицы, называемых по имени своего центра:



А) Вилайет (провинция) Бейрут, с территорией севернее линии Яффо - Иерихон - Иордан, состояла из трех санджаков (округов): Акко, Бейрут и Наблус (Шхем).



Б) Самостоятельный иерусалимский санджак (округ), к которому относились сам Иерусалим, Вифлеем (Бейт Лехем), Хеврон, Газа, Беер Шева, подчинялся непосредственно Стамбулу. Порой этот санджак, наряду с санджаками Акко и Наблус, называли "Южной Сирией". Южная граница четко определена не была, но включала в себя восточную часть синайского полуострова и северную часть Негева.



В) Центральный и южный Негев, вместе с западной частью Аравии относился к вилайету Хиджаз.



Термин же Палестина использовался только для определения консульской юрисдикции европейских держав и охватывал район от Рафиаха (сейчас сектор Газа) на юге и до реки Литани (сейчас Южный Ливан) на севере. Западной границей было море, восточной - сирийская пустыня.



Население Ишува 1914 года, так стали называть со второй половины XIX века ашкеназскую общину Палестины в отличие от еврейских общин стран Рассеяния, можно было разделить по 2-м критериям:



1-й критерий:



- "Старый Ишув" - евреи, жившие в Палестине до начала 80-х годов XIX века - начала 1-й алии, и их потомки. Они жили в основном в Иерусалиме, где в 1880 году составляли большинство - 17 тыс. из 31 тысячи общего населения, в Тиверии - 2,5 тыс., Цфате - 4 тыс. и Хевроне - 800, а также в Яффе - 1 тыс. и Хайфе - 300. Основным источником их существования была халука - пожертвования евреев Рассеяния своим соплеменникам, поддерживающим еврейское присутствие на Святой Земле. Эти пожертвования распределялись между различными общинами: сефардской и ашкеназийской, и группами, образованными по месту их происхождения.



- "Новый Ишув" - иммигранты-олимы, приехавшие в Палестину в первую (1881−1903) и во вторую алию (1903−1914).



2-й критерий:



- подданные султана - в основном старый Ишув.



- иностранцы, в основном из Российской Империи, и немного из Австро-Венгрии, Германии. Румынии и других стран.



Я просмотрел десятки источников, но нигде ничего не говорится об этнических столкновениях в Палестине со второй половины XIX века до 1914 года. Таким образом, свыше 400 лет турецкого правления в Палестине был мир, если не считать похода генерала Бонапарта.



На фото: турецкий лагерь во время Первой мировой войны. Турция присоединилась к войне, чтобы сражаться на стороне Германии, Австро-Венгрии, а затем и Болгарии, и потеряла Ирак в 1917 году, а также Палестину и Сирию в 1918 году.



85 процентов населения Палестины составляли мусульмане, 11% - христиане (тоже арабы) и 4% - евреи. Свободных земель, кроме пустынь, в Палестине не было.



У Западного мира было три разумных выхода. Во-первых, найти в мире иную территорию для заселения евреями, а таких земель в 1917 году было предостаточно. Второй путь - сразу же произвести жесткий раздел Палестины на еврейское и арабское государства с введением многочисленного миротворческого контингента между ними.



В качестве "конфетки" должны были быть огромные финансовые вложения в инфраструктуру обоих государств. А откуда взять деньги? У многочисленных еврейских организаций во всем мире, у которых были фантастические капиталы. Изыскать средства в бюджетах США, Англии и Франции. И, наконец, направить на нужды Палестины огромную контрибуцию, наложенную на Германию в апреле 1918 года в Версале.



И третий выход - отложить создание "Еврейского дома" до лучших времен.



Но никто не хотел думать, а тем более давать денежки, пусть даже не свои, а германские. В итоге только за 5 лет, с 1923 по 1928 год, в Палестину въехало 82 тысячи евреев, что привело к удвоению еврейского населения. Иммигранты сразу по прибытии начали создавать свое государство - администрацию, судебные органы и т. д. А уже в 1920 году на основе еврейской организации самообороны "Ха-Шомер" была сформирована новая еврейская военная организация - "Хагана" (на иврите "Оборона"). То есть де-факто возникли еврейская полиция и еврейские вооруженные силы.



На фото: английская пехота в пустыне во время наступления на палестинский фронт в 1917 году. Палестинский или Синайский фронт был второстепенным явлением между Османской империей и Великобританией во время Первой мировой войны (1915-1918).



Еще раз повторяю, земель для иммигрантов не было, и арабов с их земель начали сгонять как цивилизованно, так и насильственно.



Цивилизованные способ - официальная скупка земли у турецких феодалов, осевших с 1917 года в Каире, Париже, Лондоне и др. Чем занимались эти ребята? Да тем же, чем и граф Алексей Николаевич Толстой в Париже - прочитав в газетах очередной фейк, что советская власть падет не позже, чем через неделю, граф шел продавать свои имения. Позже сам признался, что их названия брал из рассказов Тургенева.



В Палестине все было не так смешно. Приезжают евреи и предъявляют законные купчие на земли, где веками жили феллахи.



Естественно, арабы сопротивлялись, и уже в 1920-х годах начались кровавые разборки, которые постепенно перешли в вялотекущую гражданскую войну. Ну а в 1936-1939 годах вялотекущая война в Палестине перешла в полномасштабную локальную войну. Причем, в этой войне англичане воевали на стороне евреев.



Согласно официальным британским данным, охватывающим все восстание, армия и полиция убили более двух тысяч арабов в бою, 108 были повешены и 961 человек умер из-за того, что они назвали "бандитской и террористической деятельностью". По одной из оценок, 10% взрослого мужского палестинского арабского населения в возрасте от 20 до 60 лет было убито, ранено, заключено в тюрьму или выслано. По приблизительным оценкам, число убитых палестинских евреев достигло нескольких сотен.



На фото: караван с медицинскими грузами Османского Красного Полумесяца для лечения раненых солдат Османской империи на фронте, 1914-1918-ые гг.



Англичане использовали против палестинских арабов тактику коллективного наказания, которая была узаконена официально. В 1924-1925 годах на подмандатной территории был введен указ "О коллективной ответственности и наказаниях", а в 1936 году он был подкреплен указом "О коллективных штрафах". Был также издан закон, вводящий смертную казнь за владение оружием без разрешения колониальных властей. В ходе восстания была сформирована система военных судов, решение которых не могло быть обжаловано.



Разрушение домов в качестве меры коллективных наказаний стало обычной тактикой британской армии с начала восстания. Эта мера применялась как в сельской местности, так и в городской черте. Самой крупной акцией по взрыву домов было уничтожение от 200 до 240 домов в старом городе Яффа летом 1936 года, в результате которого без домов остались около шести тысяч человек.



Действия англичан против арабов по своей жестокости не уступало действиям гитлеровцев в Восточной Европе в 1941-1945 годах, а чем-то и превосходило их.



Так, британские саперы собрали 20 арабов из деревни аль-Басса, загнали их в автобус, а затем водителя автобуса заставили проехать по мощной фугасной мине, заложенной солдатами, которая полностью разрушила автобус, разбросав повсюду изуродованные тела арабов. Затем других жителей деревни заставили закопать тела в яму.



В войне с арабами англичане интенсивно применяли авиацию. В 1936 году офицер штаба ВВС Ближневосточного командования Артур Харрис, известный как сторонник "воздушной полиции", прокомментировал восстание, сказав, что "одна 250-фунтовая или 500-фунтовая бомба в каждой деревне, которая говорит не по очереди", удовлетворительно решила бы проблему. Только в 1936-1939 годах по арабским деревням было нанесено 47 авиаударов.



И далее в Палестине шла вялотекущая война, но о ней мы знаем только по вспышкам боевых действий 1948−1949, 1956, 1967, 1973… 2023 годов. Источник - СвободнаяПресса

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