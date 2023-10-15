Путин едет в Китай. Есть ли будущее у проекта "Один пояс - один путь", и где на этом пути Россия? - СП

15:39 16.10.2023 Путин едет в Китай. Есть ли будущее у проекта "Один пояс - один путь", и где на этом пути Россия?

Москва подставит плечо, но проекту Пекина угрожают серьезные геополитические риски



Сергей Аксенов

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Александр Ломанов



Инициатива "Один пояс - один путь" близка России, заявил Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии своего визита в Пекин. В КНР он примет участие в Третьем юбилейном (10 лет) форуме "Пояса и пути", который пройдет 17−18 октября, а также проведет двусторонние переговоры с Си Цзиньпином.



"Мы приветствуем эту инициативу председателя Си Цзиньпина. Вместе работаем, готовы и будем работать дальше. И наши собственные идеи по поводу развития Евразийского экономического союза, например строительства Большой Евразии, полностью совпадают с китайскими идеями в рамках предложенного сотрудничества "Один пояс - один путь", - отметил президент РФ.



"Мы видим, что кто-то воспринимает ее (инициативу - „СП") как попытку КНР кого-то под себя подмять, но мы не видим этого, мы видим просто желание к сотрудничеству", - сказал Путин. В этом, по его мнению, отличие проекта "Один пояс - один путь" от другого рода инициатив, "которые пытаются реализовать в мире страны с тяжелым колониальным наследием".



В Китайскую народную республику российский лидер прибудет не с пустыми руками. Так, на днях Путин поручил правительству РФ подать предложения о формировании Центрально-Евразийского транспортного коридора через Монголию и западный Китай. Доклад Михаила Мишустина должен быть представлен до 15 февраля 2024 года.



Возможно, не обошлось без причастности президента РФ к будущему соглашению о создании международного транспортного коридора "Китай - Казахстан - Узбекистан - Туркменистан - Иран - Турция - Европа". Все транзитные азиатские государства - политические союзники Москвы, а как известно, любая коллективная инициатива требует консенсуса ключевых сил региона.



На форум "Пояса и пути" в Пекине соберутся представители 130 стран и 30 международных организаций (промежуточный итог неплохой - собран 1 трлн долларов инвестиций). При этом лидеры Франции, Германии и Италии - Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Джорджа Мелони не получили приглашение из Пекина. Тем более на форуме не будет премьера Британии Риши Сунака.



Но ведь целью "Одного пояса" изначально называлось создание инфраструктуры доставки китайских товаров на премиальный европейский рынок. Что означает отсутствие на форуме лидеров ведущих европейских стран? Их страны вышли из игры? Их вывел Пекин? Почему? Реализуем ли проект одного пояса, если Европа по политическим причинам вообще откажется покупать китайские товары?



А ведь все к этому и идет… По данным Reuters, банки Британии предоставили британскому и американскому правительствам проект действий на случай введения западных санкций в отношении Китая. Речь идет об обмене уроками, извлеченными из введения западных санкций, в том числе против России, и обсуждение последствий, к которым могут привести ограничения в отношении КНР.



Готовясь парализовать экономические контакты Китая с Европой, США выстраивают альтернативу, играя на амбициях Индии. В Нью-Дели мечтают повторить путь Пекина и заместить его в качестве мировой фабрики. Создана и популяризируется программа "Сделано в Индии". Политическое соперничество Индии и Китая работает здесь в пользу планов Вашингтона.



В августе США объявили на G20 о создании пути из Индии через Саудовскую Аравию и Израиль в Европу, то есть бросили прямой вызов китайскому маршруту. В рамках этой новой инициативы анонсировано снятие противоречий и сближение между Эр-Риядом и Тель-Авивом. Правда, начавшийся конфликт в Газе обнулил попытки примирения.



Планы Пекина мирно и выгодно торговать с Европой тем более подвергаются опасности из-за подготовки США к горячей войне с Китаем и Россией с помощью обычных вооружений или даже ядерных арсеналов. Доклад об этом представлен в Конгрессе. Путин не верит, назвал "чушью", так как это будет уже "другая война". Очевидно, более масштабная, а значит опасная для самих США.



Однако США через НАТО уже ведут прокси-войну с Россией, а в рамках стратегического сдерживания Китая в Тихоокеанском регионе создали военный блок AUKUS. Даже если глобальное равновесие сохранится и мир не сорвется в откровенно горячую фазу конфликта, о какой кроссконтинентальной торговле между военными антагонистами может идти речь?



Или "Один пояс - один путь" может быть видоизменен, адаптирован под новые геополитические реалии?



Своим видением ситуации с "СП" поделился китаист, заместитель директора ИМЭМО РАН Александр Ломанов.



- Си Цзиньпин предложил эту инициативу 10 лет назад не в пику ни одной из западных инициатив. Тогда, в 2013 году у Запада инициатив подобного масштаба просто не было. А те, что были потом, выглядят неубедительно, потому что их задачей было отвлечение внимания от пекинского проекта, создание ему какой-то альтернативы, и в конечном счете создание проблем.



Но на такой базе это не работает. Недаром у Запада нет желания финансировать их. Потому что они являются не целью, а средством ослабления позиций Китая в мире. Тем более предлагаемые альтернативные пути - как из Индии через Израиль в Европу - небезопасны. Трудно предвидеть, где еще могут возникнуть такие конфликты. Это разрушает планы.



"СП": Безопасность путей - полдела, но будет ли Европа торговать с Пекином, покупать китайские товары, если на нее надавит Вашингтон?



- Европейские корпорации заинтересованы в торговле с Китаем. Помимо прочего, Китай - хороший и перспективный рынок сбыта и для европейских товаров. Вряд ли они откажутся от него. Торговля между КНР и Европой полностью не замрет, но по товарной номенклатуре она все больше будет похожа на товарные обмены из прошлого.



Сдерживание Китая в научно-технологической сфере будет набирать обороты. Поэтому в сферах, связанных с передовыми технологиями (телекоммуникации, компьютеры, полупроводники, искусственный интеллект) будет появляться все больше барьеров. Новые технологии станут выпадать из сферы сотрудничества КНР с Западом, поскольку их будет ограничивать Запад.



Это будет действовать в оба направления. С одной стороны не будут позволять передавать в Китай передовые технологии, а с другой, чтобы китайская научно-технологическая сфера не получала преимущества за счет международной торговли, станут ограничивать поставки такой продукции в Европу. Сейчас можно наблюдать это на примере китайских солнечных батарей.



Явно, что "Пояс и путь" трансформируется. Из прежнего пути из Китая в Европу он превращается в разветвленную структуру, промежуточные участки которой становятся не менее ценными, чем вчерашнее целое. Поэтому отказываться от своей инициативы Китай не будет. Как минимум в период пребывания Си Цзиньпина у власти она будет развиваться.



Речь идет о всем нынешнем десятилетии. Это достаточный срок, чтобы инициатива "Один пояс" пустила корни, стала прочной, устойчивой, а главное, понятной для стран-участниц.



"СП": Чем может помочь Россия?



- Москва выступает с позиции стыковки китайской инициативы и российской - создания большого евразийского пространства. Конечно, произошли изменения в структуре внешней торговли РФ, изменился круг ее партнеров и это лишь повышает важность развития старых и создания новых транспортных коммуникаций на востоке нашей страны. Интересы двух стран совпадают.



В отличии от интересов Китая и Запада, которые по мнению Запада конфликтуют. Это видно по метаниям европейских стран, которые то пытаются присоединиться к Пекину в расчете на блага, потом по геополитическим соображениям вдруг становятся на проамериканскую, антикитайскую позицию, ссылаясь на то, что их якобы обманули, пообещав инвестиции, но не дали.



Главное, у России есть возможность сотрудничать с Китаем стабильным предсказуемым образом. Поэтому участие президента РФ будет полезно и для России, и для китайской инициативы. Источник - СвободнаяПресса

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