Конституционный суд Грузии разрешил начать импичмент президента Зурабишвили

15:54 16.10.2023

Конституционный суд Грузии разрешил начать импичмент президента

Конституционный суд Грузии запустил процедуру импичмента президента Зурабишвили

Импичмент Зурабишвили запустила правящая партия в начале осени, так как она уехала за рубеж без согласия правительства. После решения суда вопрос будет рассмотрен парламентом, но там импичмент может не получить нужной поддержки



Саломе Зурабишвили (Фото: Daro Sulakauri / Getty Images)

Конституционный суд Грузии признал, что президент страны Саломе Зурабишвили нарушила Основной закон страны, передает Mtavari. Это решение позволит продолжить процедуру импичмента главы государства - вопрос будет рассматривать парламент страны.



Решение приняла коллегия из девяти судей. Зурабишвили на заседаниях не было, ее представляли адвокаты. От выступившей в начале сентября с инициативой импичмента правящей партии "Грузинская мечта" в суде были несколько депутатов, в том числе и глава партии Ираклий Кобахидзе.



В партии сочли, что Зурабишвили нарушила ст. 52 и 54 Конституции страны, поехав в европейское турне без согласия правительства. 1 сентября она посетила Берлин, где встретилась с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, и направилась в Брюссель на встречу с главой Евросовета Шарлем Мишелем.



Защита главы государства заявила, что в своих действиях Зурабишвили руководствовалась другими статьями грузинской Конституции - 49-й и 78-й, согласно которым президент представляет республику во внешней политике, а органы власти в пределах своих полномочий должны сделать все возможное для интеграции Грузии в ЕС и НАТО.



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Согласно процедуре импичмента, на первом этапе были собраны подписи депутатов и подано представление в Конституционный суд. Он начал рассмотрение вопроса 3 октября.



Теперь, когда суд вынес решение о нарушении Зурабишвили Основного закона, процедура импичмента продолжится в парламенте. За него должны проголосовать от 100 до 150 депутатов, у "Грузинской мечты" только 82 мандата. Как отмечает Mtavari, часть депутатов уже заявили, что не поддерживают решение об импичменте, некоторые намерены пропустить заседание по этому вопросу.



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Если "Грузинской мечте" все же удастся собрать нужное число голосов, то президент будет считаться отрешенной от должности. Если нет - повторный импичмент инициировать будет нельзя.



Лилия Пашкова