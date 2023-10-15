 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Иран и США позиционируют себя как силы сдерживания в конфликте на Ближнем Востоке, - НГ
16:31 16.10.2023

15.10.2023
Геннадий Петров

В мире определяют цену наземной операции в секторе Газа

В воскресенье Израиль открыл гуманитарный коридор в секторе Газа. В течение трех часов палестинцы могли покинуть район, где предстоят жестокие бои. Ведь Израиль твердо намерен провести наземную операцию, невзирая на возможные свои и чужие потери, а также угрозы. По данным прессы, Иран намерен прямо вмешаться в конфликт, если израильские танки войдут в Газу. Свое вмешательство не исключили и в США.

Обнародованы новые данные по количеству жертв событий с 7 октября, когда боевики ХАМАС начали свою атаку, названную ими "Потоп Аль-Акса". На воскресенье израильские власти сообщили о 1300 убитых (из них 127 – солдаты ЦАХАЛ). Минздрав сектора Газа заявил о 2300 убитых только в самом секторе. И там, и там среди погибших – много иностранных граждан, женщин, стариков, детей.

Вот уже несколько дней в секторе Газа – движение населения. Люди уходят к египетской границе. Израильская армия в четверг призвала некомбатантов до полуночи с 13 на 14 октября покинуть определенные районы. В отведенный срок палестинцы не уложились, а кто-то не захотел уложиться: ХАМАС требует игнорировать обращение израильтян. Поэтому в воскресенье с 10.00 до 13.00 по местному времени (совпадающему с московским) действовал гуманитарный коридор. Израильские военные обязались в течение этого времени не обстреливать дорогу, соединяющую Газу с югом сектора. Примерные цифры тех, кто воспользовался гуманитарным коридором, разнятся. Точно можно утверждать, что счет идет на многие тысячи, причем подавляющее большинство из них в Египет не попадет. В Каире ранее предупредили, что страна готова принимать не более 2 тыс. беженцев в сутки. Это означает, что большинство мирных жителей останутся в местах боев, а следовательно, больших жертв среди них едва ли удастся избежать.

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Далеко не все палестинцы, пришедшие к КПП
"Рафах", попадут из сектора Газа
в безопасный Египет. Фото ReutersВ конфликте ХАМАС и Израиля окончательно определилась расстановка внешних сил. Жесткую произраильскую позицию заняли Соединенные Штаты. В восточную часть Средиземного моря переброшены американские корабли. В воскресенье представитель Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Джон Кирби не исключил примененение американских войск для освобождения граждан США, захваченных ХАМАС. В понедельник Израилем завершит свое ближневосточное турне госсекретарь Энтони Блинкен. Глава американской дипломатии, видимо, собирается проинформировать израильтян о результатах своих переговоров, в первую очередь с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Сальманом, фактическим правителем королевства. Один итог их беседы известен: Эр-Рияд замораживает диалог о нормализации отношений с еврейским государством. В конфликте сектора Газа и Израиля королевство готовится занять благожелательный к ХАМАС нейтралитет.
То же самое нельзя сказать об Иране. За последние несколько дней глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян провел переговоры с ключевыми противниками Израиля. В пятницу в Бейруте он побеседовал с лидером движения "Хезболла" шейхом Хасаном Насраллой. Там же глава иранского МИД говорил с людьми из "Исламского джихада": по данным агентства Al Wataniya, уже в аэропорту ливанской столицы его встречал представитель данной организации Ихсан Атайя. А в субботу в столице Катара – Дохе министр провел переговоры с главой политического бюро ХАМАС Исмаилом Ханией.

По данным сразу нескольких СМИ, итогом всех этих консультаций стало иранское предупреждение. Оно было направлено непосредственно Израилю; кроме того, о нем, как утверждает портал Axios, шла речь на переговорах в Бейруте главы иранского МИД и спецкоординатора ООН по ближневосточному мирному процессу Тора Веннесланда. Утверждается, что Тегеран предлагает свою помощь в освобождении заложников, захваченных ХАМАС на израильской территории и удерживаемых в секторе Газа. Их – не менее 150 человек. Многие из них, как не без оснований считают израильские власти, уже убиты. В обмен иранские власти предлагают Израилю поскорее закончить военную операцию и ни в коем случае не переводить ее в наземную стадию. Если ЦАХАЛ войдет в сектор Газа, Иран обещает вмешаться в войну напрямую.

Вырисовываются контуры возможного конфликта, где на стороне ХАМАС воюют иранцы, а на стороне Израиля – США, но, видимо, без своих европейских союзников. Пока Евросоюз ограничивается лишь словесным осуждением действий ХАМАС. При этом речь уже не идет о сворачивании поддержки палестинцам. Напротив, после разговора председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с генсеком ООН Антониу Гутерришем Еврокомиссия объявила о том, что утраивает пакет гуманитарной помощи сектору Газа с 25 до 75 млн евро.

Источник - НГ
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