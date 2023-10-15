B Ивановской области передрались мигранты и местные жители

17:15 16.10.2023

Телеграм-канал Mash сообщает, что в городе Приволжске в Ивановской области 23 человека устроили массовую драку. Отмечается, что толпа рабочих мигрантов схлестнулась с толпой местных жителей.



По данным издания, все мигранты являются рабочими фабрики "Союз-Обувь", которая находится в Волгореченске Костромской области, расположенном примерно в 13 километрах от места, где случилась драка. В настоящий момент следствие рассматривает две версии случившегося: согласно первой, о массовой драке договорились заранее, а вторая гласит, что две группы что-то не поделили в одном из приволжских баров.



По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве, личности всех участников драки были установлены. В издании добавили, что сотрудники правоохранительных органов в настоящий момент разыскивают правонарушителей.



Авторы: АЛЕКСАНДР ЛУЧКИН