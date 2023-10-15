|17:15 B Ивановской области передрались мигранты и местные жители
16:31 Иран и США позиционируют себя как силы сдерживания в конфликте на Ближнем Востоке, - НГ
15:54 Конституционный суд Грузии разрешил начать импичмент президента Зурабишвили
15:39 Путин едет в Китай. Есть ли будущее у проекта "Один пояс - один путь", и где на этом пути Россия? - СП
15:37 Война в Палестине: Сто лет геноцида местного населения, - А.Широкорад
15:35 Польские выборы: Правящая партия лидирует, но ее результаты примерно в 40% не гарантируют ей большинство
15:33 Иллюзии "права собственности". Пришел мир на принципах realpolitik, - А.Школьников
15:32 Извечный конфликт Израиля и Палестины можно задавить авторитетом, - М.Семенов
15:31 Морская блокада Украины прорвана – заработал "партизанский зерновой коридор"
15:29 Газу уничтожит "ходячий мертвец": при чем тут Китай, - С.Латышев
15:26 Глобальный садизм. Философ Ноам Хомский о кризисе западной цивилизации
15:21 Запасной игрок: Иран пригрозил Израилю войной, - Наина Курбанова
14:51 Туркменистан и Турция сближаются по формуле "одна нация – два государства", - Виктория Панфилова
14:33 Саудовский принц Мухаммед бен Салман вынудил Блинкена ждать встречи с собой всю ночь
14:31 Умер советский композитор-классик Геннадий Гладков
14:20 США любые мирные соглашения превращают в "минские", - Виктория Никифорова
14:13 США примеряют судьбу Карфагена: американский миропорядок должен пасть, - Al-Ayyam
13:17 Фильм "Проснись, казах!" разжигает рознь между русскими и казахами?
13:14 Океания всегда воевала с Евразией, - Н.Болошнев
13:11 В.Толстых: В поисках нового Казахстана: экономический и международно-правовой анализ
13:10 Вы хотели знать, что такое "порядок, основанный на правилах"? - В.Можегов
13:09 Мигрант теперь главный? Россия сама идет на смертельный риск
13:05 США против России и Китая: Начать войну или попытаться взорвать конкурентов изнутри? - Е.Берсенев
12:45 Британская империя возвращается: Очередной план уничтожения Израиля может сработать, - М.Делягин
02:50 В Афганистане завершено строительство первого участка канала Коштепа
02:25 Велоспорт. Капитан "Астаны" Алексей Луценко стал победителем "Тура Турции-2023"
02:19 "Железные мечи" против "Потопа Аль-Акса". Война чревата последствиями, неожиданными и для ХАМАС, и для Израиля, - Людмила Самарская
01:05 По Украине Россия может опереться только на Китай, - В.Скосырев
00:56 Киргизия получила от России гарантии энергетической безопасности, - В.Панфилова
00:50 Западный консалтинг и Ближний Восток: маскировка смыслов, - katehon.com
00:48 Закавказье геополитическое. Россия последние 30 лет шла одновременно в трех направлениях.., - А.Дугин
00:27 Игорь Левитас: Латышская власть - прямая наследница Третьего рейха
00:24 Однополярный мир забыт. Против Запада выстраивается ударный треугольник, - "Царьград"
00:23 Ходовой товар: США поставляет оружие Украине, Украина продает оружие ХАМАС, - В.Прохватилов
00:07 Выборы в Польше могут поставить крест на Украине, - Ярослав Куиш
00:04 В Иране зверски убит неизвестными кинорежиссер Дариюш Мехрджуи
|B Ивановской области передрались мигранты и местные жители
17:15 16.10.2023
Телеграм-канал Mash сообщает, что в городе Приволжске в Ивановской области 23 человека устроили массовую драку. Отмечается, что толпа рабочих мигрантов схлестнулась с толпой местных жителей.
По данным издания, все мигранты являются рабочими фабрики "Союз-Обувь", которая находится в Волгореченске Костромской области, расположенном примерно в 13 километрах от места, где случилась драка. В настоящий момент следствие рассматривает две версии случившегося: согласно первой, о массовой драке договорились заранее, а вторая гласит, что две группы что-то не поделили в одном из приволжских баров.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве, личности всех участников драки были установлены. В издании добавили, что сотрудники правоохранительных органов в настоящий момент разыскивают правонарушителей.
Авторы: АЛЕКСАНДР ЛУЧКИН