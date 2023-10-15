Китай сделал ставку на Палестину, - В.Скосырев

20:06 16.10.2023

Китай сделал ставку на Палестину

Ван И призвал Блинкена одернуть Израиль



Владимир Скосырев



Глава МИД КНР Ван И в разговоре с коллегой из Саудовской Аравии заявил, что Израиль вышел за пределы самообороны. Китай, по его словам, осуждает все акции, бьющие по гражданским лицам. Израилю следует внять призыву генсека ООН Антониу Гутерриша и не прибегать к наказанию населения Газы. Cвою позицию Пекин разъяснил представителям Лиги арабских государств, главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю, а также госсекретарю США Энтони Блинкену. С США стороны полностью разошлись в оценке кризиса. Китай не осудил ХАМАС и заявил, что нужно создать государство Палестина. А Блинкен попросил Пекин воздействовать на Иран и "Хезболлу", чтобы они не нападали на Израиль.



Как пишет New York Times, Китай подает себя как нейтральный геополитический брокер на Ближнем Востоке.



Он помог в марте восстановлению отношений между Ираном и Саудовской Аравией. А после нападения ХАМАС на Израиль Китай пытался остаться в стороне, причем представители Пекина называли КНР другом и Израиля, и Палестины. Тем не менее ставки в игре, которую ведет Китай в регионе, весьма высоки. Если масштабы конфликта расширятся, то это может отразиться на поставках нефти Китаю. Ведь более половины всего импорта нефти в Китай приходится на Персидский залив. Китай также стал закупать больше нефти у Ирана, который долгое время поддерживает ХАМАС. Озабоченность по этому поводу высказывал и председатель КНР Си Цзиньпин. Он ранее заявил, что поставки энергии в безопасной атмосфере критически важны для развития страны и благополучия населения. Их нельзя оставлять без внимания ни на минуту.



Все же Китай не сможет значительно сократить зависимость от импорта нефти, говорит Линь Боцян, декан факультета энергетических исследований университета Сямэнь в Китае. Естественно поэтому, что Ван И в телефонном разговоре с Блинкеном призвал его умерить пыл Тель-Авива и не допустить вовлечения других стран региона в войну.



Но, как ни странно, последствия трагедии в Израиле и в секторе Газа выплеснулись даже на улицы в Пекине и на страницы китайских социальных сетей. А ведь КНР всегда надежно контролировала интернет и пресекала любые акты насилия в столице. Что же случилось? Как передал Reuters, на сотрудника посольства Израиля было совершено нападение. Инцидент имел место не на территории посольства, а рядом с ним. Израильтянина отвезли в больницу, состояние стабильное. Нападавшим оказался иностранный рабочий 53 лет. Его арестовали, идет следствие.



Причем в соцсети Weibo, где число пользователей превышает полмиллиарда человек, вспыхнула "война слов". Мнения пользователей разделились. Комментируя эти посты, газета South China Morning Post пишет, что антиамериканские и националистические настроения подпитываются чувством сострадания к жертвам, страдающим в результате действий мощной армии Израиля. Ведь Китай в прошлом и позапрошлом веках сам подвергался насилию со стороны Японии и крупнейших европейских держав. Лучше всего такой настрой отразил Ху Сицзинь, бывший главный редактор официальной газеты Global Times. "Нам не следует поддаваться влиянию общественного мнения, в котором доминируют евреи и американцы", – призывает Ху.



Но посольство Израиля изобразило в социальных сетях видео, показывающее, как молодую женщину смешанного китайско-израильского происхождения боевики ХАМАС похищают с музыкального фестиваля у границы с Газой. Многие пользователи выразили сочувствие к этой женщине. А писатель Лун Дун написал: "Важно занять позицию, совпадающую с большинством цивилизованных государств".



В беседе с "НГ" Александр Лукин, научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН, отметил: "Китай всегда поддерживал палестинцев. Он позиционирует себя как лидера глобального Юга, а Израиль считает союзником Запада. Это не значит, что Китай поддерживает ХАМАС. Он призвал к скорейшему прекращению огня, к началу переговоров. Это официальная позиция, она близка к российской. Китай традиционно проводит такой курс, когда вспыхивают боевые действия. Так было и во время войны в Афганистане, так дело обстоит и в отношении Украины. Нужно решать дело мирным путем. Такова суть курса Пекина".