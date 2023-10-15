 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 16.10.2023
20:09  Будут ли в Казахстане отстреливать сайгаков
20:06  Китай сделал ставку на Палестину, - В.Скосырев
20:05  На 50 лет назад: почему мир снова столкнулся со стагфляцией
20:03  Избирательный гуманизм: поменяют ли каждого израильского заложника на тысячу террористов ХАМАС
17:15  B Ивановской области передрались мигранты и местные жители
16:31  Иран и США позиционируют себя как силы сдерживания в конфликте на Ближнем Востоке, - НГ
15:54  Конституционный суд Грузии разрешил начать импичмент президента Зурабишвили

15:39  Путин едет в Китай. Есть ли будущее у проекта "Один пояс - один путь", и где на этом пути Россия? - СП
15:37  Война в Палестине: Сто лет геноцида местного населения, - А.Широкорад
15:35  Польские выборы: Правящая партия лидирует, но ее результаты примерно в 40% не гарантируют ей большинство
15:33  Иллюзии "права собственности". Пришел мир на принципах realpolitik, - А.Школьников
15:32  Извечный конфликт Израиля и Палестины можно задавить авторитетом, - М.Семенов
15:31  Морская блокада Украины прорвана – заработал "партизанский зерновой коридор"
15:29  Газу уничтожит "ходячий мертвец": при чем тут Китай, - С.Латышев
15:26  Глобальный садизм. Философ Ноам Хомский о кризисе западной цивилизации
15:21  Запасной игрок: Иран пригрозил Израилю войной, - Наина Курбанова
14:51  Туркменистан и Турция сближаются по формуле "одна нация – два государства", - Виктория Панфилова
14:33  Саудовский принц Мухаммед бен Салман вынудил Блинкена ждать встречи с собой всю ночь
14:31  Умер советский композитор-классик Геннадий Гладков
14:20  США любые мирные соглашения превращают в "минские", - Виктория Никифорова
14:13  США примеряют судьбу Карфагена: американский миропорядок должен пасть, - Al-Ayyam
13:17  Фильм "Проснись, казах!" разжигает рознь между русскими и казахами?
13:14  Океания всегда воевала с Евразией, - Н.Болошнев
13:11  В.Толстых: В поисках нового Казахстана: экономический и международно-правовой анализ
13:10  Вы хотели знать, что такое "порядок, основанный на правилах"? - В.Можегов
13:09  Мигрант теперь главный? Россия сама идет на смертельный риск
13:05  США против России и Китая: Начать войну или попытаться взорвать конкурентов изнутри? - Е.Берсенев
12:45  Британская империя возвращается: Очередной план уничтожения Израиля может сработать, - М.Делягин
02:50  В Афганистане завершено строительство первого участка канала Коштепа
02:25  Велоспорт. Капитан "Астаны" Алексей Луценко стал победителем "Тура Турции-2023"
02:19  "Железные мечи" против "Потопа Аль-Акса". Война чревата последствиями, неожиданными и для ХАМАС, и для Израиля, - Людмила Самарская
01:05  По Украине Россия может опереться только на Китай, - В.Скосырев
00:56  Киргизия получила от России гарантии энергетической безопасности, - В.Панфилова
00:50  Западный консалтинг и Ближний Восток: маскировка смыслов, - katehon.com
00:48  Закавказье геополитическое. Россия последние 30 лет шла одновременно в трех направлениях.., - А.Дугин
00:27  Игорь Левитас: Латышская власть - прямая наследница Третьего рейха
00:24  Однополярный мир забыт. Против Запада выстраивается ударный треугольник, - "Царьград"
00:23  Ходовой товар: США поставляет оружие Украине, Украина продает оружие ХАМАС, - В.Прохватилов
00:07  Выборы в Польше могут поставить крест на Украине, - Ярослав Куиш
00:04  В Иране зверски убит неизвестными кинорежиссер Дариюш Мехрджуи
Воскресенье, 15.10.2023
17:47  Выборы в Польше: нацисты против националистов, - Роб Пичета
17:09  Путин опроверг создание военного союза России и Китая
17:05  На Дхаулагири погибла Чемпионка России по альпинизму Надежда Оленева
16:58  Алиев поднял государственный флаг Азербайджана в бывшем Степанакерте (Ханкенди)
16:21  Беглый евро-трус Ургант читает лекции в... МГИМО. Ректор Торкунов - крот-иноагент?
15:50  Эрдогану спешить некуда. Турция продолжит крайне осторожную политику, - Р.Гузаеров
15:49  Неизведанная Кашкадарья. Места, куда стремятся паломники
15:45  ИИ в законе: что такое этика искусственного интеллекта
15:42  Ракетные данные: какие боеприпасы использует ХАМАС в противостоянии с Израилем, - Дм.Корнев
15:40  Не в приоритете: США начали терять интерес к Украине, - К.Логинова
15:36  В Польше возможна гражданская война, - Лех Валенса
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Будут ли в Казахстане отстреливать сайгаков
20:09 16.10.2023

Как будут регулировать популяцию реликтовой антилопы сайги, которая разрослась в Казахстане до угрожающих размеров, рассказал министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, передает Zakon.kz.

Как отметил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев 16 октября на брифинге в СЦК, в Казахстане обоснованными являются два метода регулирования популяции сайгаков. Первый – установка сетей в дневное время, второй – метод отстрела в ночное время.

"Мы пошли по первому пути. Но для этого нужно ездить и как домашних животных их направлять в определенную сторону. Но транспорт невозможно было эффективно использовать из-за погодных условий, мы запланировали второй метод".
Ерлан Нысанбаев

По словам министра, с использованием сетей специалисты отловили только 95 голов сайги. При этом популяция достигла около 2 млн 600 тыс. особей.

"Регулирование или управление численностью необходимо. На сегодняшний день численность сайгаков превысила историческую в виду отсутствия естественного регулятора, такого, как волк. Раньше также летняя засуха приводила к тому, что пастбища ухудшались и зимой не было кормов, популяция сокращалась. Кроме того, в 2015 году был падеж из-за пастереллеза. Но мы перешли критическую точку, когда была опасность потери данной популяции. А сегодня она разрослась так, что наносит урон сельскому хозяйству. Мы говорим об ущербе более 12 млрд тенге".
Ерлан Нысанбаев

Министр уточнил, что первый метод регулирования численности будет использоваться везде, где позволяют погодные условия. Также будет применяться и второй метод – отстрел в ночное время. В целом планируется сократить популяцию на 20%.

Ранее в МЭПР сообщали, что в Казахстане действует мораторий на отстрел сайгаков до 2024 года, и его не планируют продлевать. Однако в министерстве отмечали, что за последние 10 лет популяция сайгаков выросла в 10 раз. Число антилоп настолько большое, что фермеры стали жаловаться на то, что стада сайги уничтожают урожай. Поэтому разрабатывается проект поправок, предусматривающих возможности одомашнивания сайги и контролируемого отстрела.

19 сентября приказом МЭПР сайгаки включены в перечень животных, популяции которых подлежат регулированию. Приказ вводится в действие с 6 октября 2023 года.

Анастасия Прилепская

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1697476140


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с представителями IT-сообщества Digital Nomads
- Мажилис рассмотрит поправки в Налоговый кодекс
- Алихан Смаилов провел встречу с Министром по делам кабинета министров ОАЭ
- Вопросы проведения IPO авиакомпании Air Astana обсуждены в Правительстве
- Состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов
- Кадровые перестановки
- В МВД подвели итоги работы за 9 месяцев
- В Кыргызстане завершились учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2023"
- В Демпартии "Ак жол" заявили о новом виде рейдерства в отношении производственного бизнеса
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  