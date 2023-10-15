Будут ли в Казахстане отстреливать сайгаков

20:09 16.10.2023

Как будут регулировать популяцию реликтовой антилопы сайги, которая разрослась в Казахстане до угрожающих размеров, рассказал министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, передает Zakon.kz.



Как отметил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев 16 октября на брифинге в СЦК, в Казахстане обоснованными являются два метода регулирования популяции сайгаков. Первый – установка сетей в дневное время, второй – метод отстрела в ночное время.



"Мы пошли по первому пути. Но для этого нужно ездить и как домашних животных их направлять в определенную сторону. Но транспорт невозможно было эффективно использовать из-за погодных условий, мы запланировали второй метод".

Ерлан Нысанбаев



По словам министра, с использованием сетей специалисты отловили только 95 голов сайги. При этом популяция достигла около 2 млн 600 тыс. особей.



"Регулирование или управление численностью необходимо. На сегодняшний день численность сайгаков превысила историческую в виду отсутствия естественного регулятора, такого, как волк. Раньше также летняя засуха приводила к тому, что пастбища ухудшались и зимой не было кормов, популяция сокращалась. Кроме того, в 2015 году был падеж из-за пастереллеза. Но мы перешли критическую точку, когда была опасность потери данной популяции. А сегодня она разрослась так, что наносит урон сельскому хозяйству. Мы говорим об ущербе более 12 млрд тенге".

Ерлан Нысанбаев



Министр уточнил, что первый метод регулирования численности будет использоваться везде, где позволяют погодные условия. Также будет применяться и второй метод – отстрел в ночное время. В целом планируется сократить популяцию на 20%.



Ранее в МЭПР сообщали, что в Казахстане действует мораторий на отстрел сайгаков до 2024 года, и его не планируют продлевать. Однако в министерстве отмечали, что за последние 10 лет популяция сайгаков выросла в 10 раз. Число антилоп настолько большое, что фермеры стали жаловаться на то, что стада сайги уничтожают урожай. Поэтому разрабатывается проект поправок, предусматривающих возможности одомашнивания сайги и контролируемого отстрела.



19 сентября приказом МЭПР сайгаки включены в перечень животных, популяции которых подлежат регулированию. Приказ вводится в действие с 6 октября 2023 года.



Анастасия Прилепская