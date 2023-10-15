Курс доллара может упасть из-за действий "коллективного Востока" в израильском конфликте

00:03 17.10.2023

Курс доллара может упасть из-за действий "коллективного Востока" в израильском конфликте



Экономист, приглашенный преподаватель бизнес-программ Надежда Громова сообщила, что будет влиять на уровень курса доллара к рублю в октябре.



"Самый главный внешний фактор, влияющий на курс доллара в октябре, это развитие ситуации в секторе Газа. Конфликт с ХАМАС может стать настоящим „черным лебедем" для всей мировой экономики. Стратегия Израильского правительства и поддерживающего его „коллективного Запада" направлена на уничтожение движения ХАМАС с тем, чтобы подобное вторжение никогда не произошло в будущем. Развитие конфликта дальше может привести к масштабным военным действиям. „Коллективный Запад" может увидеть лицо „коллективного Востока", которое ему не понравится", - сообщила эксперт.



По словам аналитика, перекрытие важнейших морских путей транспортировки нефти, да и просто решение стран ОПЕК сократить добычу и продажи сырья из солидарности, приведет к удорожанию до неизвестных пределов (и 200, и 300 долларов за баррель - вполне реализуемы).



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"Теоретически такие прогнозы должны в какой-то момент остановить конфликт, поскольку последствия очень невыгодны для западных стран, и сделать их решения более рациональными. Однако, пока это произойдет, на международном рынке нефти будут наблюдаться различные спекуляции на фоне слухов и репортажах о конфликте. При резком росте нефти, курс рубля может укрепиться и упасть даже ниже отметки в 90 рублей за доллар", - сделала прогноз эксперт.



Ранее Надежда Громова обрисовала дальнейшие перспективы курса рубля сейчас, после введения обязательной продажи валюты.