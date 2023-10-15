 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Русская армия взяла Авдеевку в огневое кольцо: что происходит на фронтах СВО
00:04 17.10.2023

РУССКАЯ АРМИЯ ВЗЯЛА АВДЕЕВКУ В ОГНЕВОЕ КОЛЬЦО: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ФРОНТАХ СВО
Военные эксперты привели данные о событиях последних суток в зоне русской спецоперации на Украине.

Армия России перешла в непрерывное наступление, "беря в котел" боевиков Зеленского. Данный факт признают и на Западе.

"После месяцев медленного контрнаступления Украины, с 9 октября уже российские войска начали проводить свое контрнаступление, которое сосредоточено в Авдеевке", - отмечают авторы телеграм-канала "Операция Z: Военкоры Русской Весны".

А британское издание The Economist дополняет, что это "одно из самых крупных наступлений России с весны прошлого года". Его цель - загнать ВСУ в "котел". Причем независимо от того, перейдет Авдеевка к русским или нет, происходящее тут окажет негативное влияние на украинцев.

"Если Украине потребуется усилить Авдеевский фронт, ей придется перебросить туда часть сил, сражающихся к югу от Орехова. А это еще больше снизит шансы на какой-либо прорыв", - объясняют военные эксперты.

Помогают продвинуться нашим ребятам и массированные обстрелы стратегических объектов Незалежной. Так, в ночь на 16 октября русские ракеты и беспилотники отправились сразу на несколько целей. "По объектам врага наносятся массированные комбинированные удары: под атакой авиабаза Миргород, Запорожье и оккупированная часть ДНР, - отмечают военкоры. - Серия взрывов в Миргороде, где расположен военный аэродром ВВС Украины, а также в Кременчуге. Множество ракетных ударов по целям в Запорожье. В оккупированной части Донбасса также серия мощных взрывов".

В Сети пишут и о рое русских дронов, что направили на Николаевскую область, и об ударах по Никополю Днепропетровской области.

Между тем враг предпринял попытку контратаковать на Авдеевском направлении. А именно в районе коксохимического завода. Сейчас по позициям противника бьют из ствольной и реактивной артиллерией, действует наша авиация. "На остальных участках Авдеевского направления также идут тяжелые бои", - пишут в канале "Два майора".

Идут боевые действия и у Вербового на Запорожском участке. Здесь боевики Зеленского действуют малыми группами пехоты. "Дистанция между сторонами достигает 200-300 метров, слышна иностранная речь. Враг ведет по нашим позициям минометный огонь, активно применяются дроны. ВДВ России периодически контратакуют, берут пленных и отбивают позиции", - сообщают последние сводки событий в соцсетях аналитических каналов.

На Херсонском направлении наши ребята смогли вовремя накрыть вражеских диверсантов. Порядка двадцати человек пытались действовать у населенного пункта Крынки на нашем берегу.

В то же время активные действия развиваются на Купянском направлении, у Синьковки и Лимана Первого.

Однако враг по-прежнему не оставляет своих попыток уничтожить как можно больше мирного населения России. Так, в Белгородской области под обстрел ВСУ попали окраины сел Демидовка и Графовка. Над Белгородским районом системой ПВО сбиты две воздушные цели на подлете к городу. В Донецкой Народной Республике от огня нацистов погиб десятилетний мальчик, еще двое гражданских получили ранения.

Атаковали ВСУ и наш патрульный корабль "Павел Державин". В районе Севастопольской бухты его настигли подводные дроны противника. "В результате инцидента корабль получил незначительные повреждения, также пострадал буксир, который шел к нему навстречу", - пишут в телеграм-канале "Рыбарь".

При этом уже даже Украина начала признавать превосходство русской армии. Причем в открытую. "Нам очень тяжело двигаться вперед. Там внушительная оборона", - заявил командир 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ полковник Дмитрий Лисюк. А заодно отметил, что Россия превосходит украинцев и количественно, и технически.

А русский президент Владимир Путин отметил, что украинские власти, объявив о намерении добиваться стратегического поражения России, "начали активные боевые действия - так называемое контрнаступление". Однако добились только огромных потерь, сообщил политик.

"Потери просто огромные - один к восьми примерно, если в соотношении", - высказался Путин.

Также русский лидер напомнил, что военные действия начались на Украине не со специальной военной операции, а гораздо раньше - в 2014 году. Он также отметил, что Россия использовала все дипломатические возможности, которые могли бы способствовать урегулированию конфликта, - были подписаны Минские соглашения, но "и этого сделать не позволили".

Источник - tsargrad.tv
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