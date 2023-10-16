 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ближний Восток: эсхатологический сценарий, - Александр Дугин
00:18 17.10.2023

БЛИЖНИЙ ВОСТОК: ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИЙ СЦЕНАРИЙ

16.10.2023
Александр Дугин
Попробуем описать один из возможных сценариев дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.

Палестинское восстание начинается на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме. ФАТХ не может сдержать ситуацию, и видя, как Израиль проводит полноценный геноцид в секторе Газа, палестинцы поднимают тотальный бунт. ЦАХАЛ продолжает уничтожать мирное население сектора Газа. В мире нарастают протесты против западных проамериканских либеральных элит, вставших единодушно за Израиль. В дело вступает Хезболла и толпы арабов из Иордании прорывают кордоны на границе. США наносят превентивные удары по Ирану, все активнее втягивающемуся в конфликт, а те бьют по Израилю. В войну вступает Сирия, атакуя Голанские высоты. Идет стремительная мобилизация всего исламского мира.

Проамериканские государства – Саудовская Аравия, ОАЭ и т.д. – вынуждены присоединиться к конфронтации на стороне палестинцев. К ним примыкают Пакистан, Турция и Индонезия. История о посылке талибов войск на Ближний Восток из фейк новости становится реальностью. Над миром вывешены черные знамена Хорассана. Проблемы между салафитами и традиционалистами, в том числе шиитами, уходят на второй план. Начинается великий джихад исламского мира против Запада и Израиля.
Россия занимает нейтральную позицию, но не спешит поддержать Израиль, так как воюет на Украине с Западом, который, в свою очередь, полностью на стороне Израиля.

В какой-то момент палестинцы в ходе восстания в Восточном Иерусалиме провозглашают необходимость оцепления мечети Аль-Аксы для защиты от ЦАХАЛ. С этого и началось восстание в секторе Газа – "Буря Аль-Акса". Израиль в ходе борьбы с вооруженными отрядами палестинцев и в целях самозащиты наносит ракетный удар по мечети. Она рушится. Путь к строительству Третьего Храма расчищен. Но… миллиард мусульман, из которого 50 миллионов (официально) находится на территории Европы, начинает восстание теперь уже на самом Западе. Вспыхивает гражданская война в Европе. Часть европейцев на стороне ЛГБТ, Сороса и атлантистских элит, а часть заключают союз с мусульманами (по модели Алена Сораля) и присоединяются к антилиберальной Революции.

США используют против Ирана тактическое ядерное оружие. Россия наносит тактический ядерный удар по Украине, которая стремится любой ценой зацепиться за Запад и провоцирует для этого Москву всеми возможными способами.
Вспыхивает Третья Мировая война с использованием тактического ядерного оружия. Россия, наконец, определяется и становится на сторону мусульман.

Китай под сурдинку атакует Тайвань, отвлекая США и НАТО на новую цель. Индия воздерживается от прямой поддержки США, на которую те рассчитывают. Вечер истории перестает быть томным.
Феминистки, гэй-активисты и экологи требуют прекратить все это, но их никто не слушает.

Запад вынужден сражаться против всех во имя какой-то цели, которую он больше не может внятно сформулировать – все прежние тезисы о правах человека, гражданском обществе и прочие заклинания исчезли в жесткой реальности наступающей тотальной смерти. Илон Маск признается, что полностью перестал понимать, что происходит.

Израиль начинает под ударами со всех сторон строительство Третьего Храма. Ситуацию спасти может только Мошиах.
На этом текст прогностического анализа (пророчества) обрывается.

Источник - katehon.com
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