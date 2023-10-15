Южный Кавказ напугали новой войной, - Артур Аваков

00:36 17.10.2023

В США спрогнозировали нападение Азербайджана на Армению и тут же отказались от своих слов

Артур Аваков

15.10.2023



Президент Ильхам Алиев поднял в столице Нагорного Карабаха государственный флаг Азербайджана.

После второй карабахской войны в Армении постоянно говорят о планах Азербайджана военным путем пробить так называемый Зангезурский коридор в Нахичевань. Поэтому, когда издание Politico сообщило, что глава Госдепа США Энтони Блинкен ожидает в скором времени увидеть азербайджанское вторжение, это не стало сенсацией – армяне ждут его уже три года. При этом Вашингтон лишь со второй попытки опроверг публикацию, но осадок от новости остался. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 15 октября поднял государственный флаг в Ханкенди (в Степанакерте – бывшей столице Нагорного Карабаха) и в других городах, в том числе на территории Сарсангского водохранилища.



По данным Politico, на прошлой неделе Блинкен предупредил небольшую группу конгрессменов о планах Баку в ближайшие недели напасть на Армению.



Также издание напомнило, что недавно президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Ереван открыть дорогу в его эксклав, а в случае отказа пригрозил решить вопрос "силовым путем". Кроме того, там сообщили, что Вашингтон не планирует продлевать военную поддержку Азербайджана, которая оказывалась с 2002 года. Вместе с тем, как утверждает Politico, Блинкен продолжает верить в успех попыток мирно урегулировать армяно-азербайджанский конфликт.



Армянские СМИ как минимум дважды пытались уточнить у Госдепа США достоверность публикации. В первый раз в ведомстве ответили, что Вашингтон сотрудничает со всеми сторонами конфликта на самом высоком уровне, стремясь к "достойному и прочному миру". При этом там подчеркнули, что применение силы недопустимо. Во второй раз Госдеп дал более четкий ответ: "США решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Армении. Мы подчеркнули, что любое нарушение этого суверенитета и территориальной целостности приведет к серьезным последствиям. Информация в этой статье (в Politico. – "НГ") неверна и никоим образом не отражает то, что сказал законодателям госсекретарь Блинкен".



Тем не менее еще 9 октября посол Армении в ЕС Тигран Балаян в интервью Brussels Signal заявил, что Ереван ожидает нападения Азербайджана "в течение нескольких недель". По его мнению, страна находится "под непосредственной угрозой вторжения".



Армянский политический аналитик Аршалуйс Мгдесян тоже уверен, что перспектива военного столкновения двух стран – не выдумка журналистов, а реальная угроза. "Исход армян из Нагорного Карабаха еще не значит, что конфликт между Баку и Ереваном исчерпан. Есть другие проблемные вопросы, особенно связанные с разблокировкой коммуникаций. При этом Азербайджан действует в паре с Турцией. В частности, они по очереди поднимают тему Зангезурского коридора", – отметил эксперт.



По его мнению, на данном этапе переговорного процесса Алиев мог решить, что уже получил от Евросоюза и США все, что ему было нужно. В том числе переселение армян не вызвало на Западе ожесточенной критики и не привело к санкциям против Азербайджана. "В связи с этим Алиев может попытаться перенести переговоры в Россию, которая, как и он, заинтересована в открытии Зангезурского коридора, то есть дороги с особым статусом, безопасность которой будут обеспечивать, например, российские военные. Если же переговоры не увенчаются успехом, можно ожидать эскалации конфликта", – заключил Мгдесян.



В свою очередь, азербайджанский политолог Ильгар Велизаде считает армянские опасения отражением их неправильного понимания карабахского конфликта. "Когда Азербайджан освобождал Карабах, он действовал в пределах своей территории. Никто не собирается нападать на чужую землю. В том числе об этом на днях заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что если не будет Зангезурского коридора, дорогу проложат через Иран, то есть ни Анкара, ни Баку не планируют военную операцию в Армении", – заверил Велизаде.



Он связывает публикацию в Politico с попытками Еревана заигрывать со странами Запада. "Если в Сюникской области начнутся боевые действия, это приведет к столкновению Азербайджана с ОДКБ, в которой состоит Ереван, Россией, чьи пограничники уже работают в том районе, и Ираном, вдоль границы которого должен пройти Зангезурский коридор. Баку не нужны такие риски, – объяснил Велизаде. – С другой стороны, Ереван пытается не разрешить имеющиеся проблемы с соседом, а использовать конфликт в своих переговорах с США и Евросоюзом. Он как бы дает понять, что Россия слаба и ничем не может ему помочь, поэтому пришло время увеличить влияние Запада на Южном Кавказе".



Тем временем президент России Владимир Путин, выступая на саммите СНГ в Бишкеке, заявил, что Москва готова содействовать подписанию мирного договора между Арменией и Азербайджаном. В частности, Кремль может предоставить площадку для переговоров.



Главный научный сотрудник сектора Кавказа Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Александр Крылов предупреждает, что примирение сторон не единственный возможный сценарий. "Ситуация в регионе крайне нестабильная. После 44-дневной войны прошло три года, а пути сообщения до сих пор не разблокированы. Если бы все шло в соответствии с трехсторонним соглашением о прекращении огня 2020 года, обо всем уже договорились бы, – считает Крылов. – Но Запад делает все для того, чтобы Россия не выступала в качестве гаранта безопасности в регионе, поэтому проблемы остаются нерешенными. При этом Запад сам тоже ничего не обеспечивает. Регион может превратиться в часть большого Ближнего Востока, в результате чего существование окажется под угрозой".