Марат Елибаев возглавил Банк развития Казахстана

00:44 17.10.2023

"Решением совета директоров Банк развития Казахстана от 10 октября 2023 года на должность исполняющего обязанности председателя правления банка избран Марат Елибаев", - сообщает Казахстанская фондовая биржа (KASE) в понедельник.



Елибаев с февраля 2022 года был зампредом БРК, до этого с 2014 года он был главным банкиром департамента энергетики Евразия, Среднего Востока и Африки Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), а еще раньше – в 2007-2010 годы был инвестиционным директором/вице-президентом в компании CITIC Kazyna Investment Fund I L.P.



Предыдущий председатель правления Нурлан Байбазаров, согласно информации, исключен из состава правления – напомним, ранее он возглавил национальный управляющий холдинг "Байтерек".



Правление БРК с учетом внесенных изменений состоит из четырех человек. Кроме Елибаева, в него входят Ботагоз Абишева, Асет Шарипов и Бахытжан Омаров.