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Израиль боится "зачищать" Сектор Газа, списывая медлительность на непогоду, - СП
00:53 17.10.2023

Вячеслав Тетекин: Израиль боится "зачищать" Сектор Газа, списывая медлительность на непогоду
Тель-Авив ждет отмашки Байдена, одновременно просчитывая свои потери во время городских боев

Павел Еськов
Материал комментируют:
Вячеслав Тетекин

Президент Соединенных Штатов Джо Байден полагает, что движение ХАМАС должно быть уничтожено. Тем не менее, он выступил за существование Палестинского государства и против израильской оккупации сектора Газа.

Об этом лидер США заявил в беседе с журналистом медиахолдинга CBS. "Я думаю, Израиль понимает, что значительная часть палестинцев не разделяет взгляды ХАМАСа и „Хезболлы"", - сказал он.

В свою очередь доктор исторических наук Вячеслав Тетекин в беседе со "Свободной Прессой" уточнил, что уничтожение ХАМАС невозможно в принципе: "Нужно смотреть, прежде всего, не на „картинку", где есть структура, есть конкретные лидеры и конкретные боевики, активисты, - а на причины, которые порождают такого рода организации".

- ХАМАС является проявлением крайнего недовольства палестинцев, особенно тех, кто живет в Газе, условиями своего существования. Фактически Газу превратили в концлагерь, в котором ходы-выходы полностью контролируются израильской полицией и военными, где в любой момент может быть отключена воды, электричество, поставка медикаментов. В Газе жуткая безработица - ее жители испытывают огромные сложности получения работы…

В общем, там создан колоссальный ворох проблем.

"СП": Возможно ли с этим ворохом разобраться?

- Если в одном месте живут рядом около двух миллионов человек, испытывающих подобные проблемы, совершенно неизбежно, что недовольство принимает организованные формы. С учетом того, что израильтяне хотят решать эту ситуацию не путем договоренности с палестинцами, не с учетом соблюдения законных интересов палестинцев, а путем репрессий и террора, естественно, возникает сопротивление, которое рано или поздно приобретает вооруженный характер.

Кстати, вся история человечества наполнена подобными случаями, так что этот конфликт не уникален: всегда в таких случаях возникало национально-освободительное движение, а ХАМАС, как раз, является одним из ответвлений общепалистинского национально-освободительного движения - "Организации освобождения Палестины", но в силу тяжелых условияй проживания палестинцев в Газе, оно носит радикальный характер.

Так что "товарищу Байдену" надо было бы озаботиться, в первую очередь, не уничтожением ХАМАС, - это, практически, невозможно, потому что на смену одного убитого бойца, неизбежно придут два-три-четыре-пять тех, кто его заменят - так происходит всегда. Байдену надо было бы озаботиться ликвидацией условий, которые порождают ХАМАС.

Но на это Соединенные Штаты пойти не могут, потому что Израиль является стратегическим союзником Вашингтона, и администрация США делает все, чтобы Израиль таковым и оставался. То есть, фактически, американцы потакают и поощряют всем тем безумствам, которые творит администрация Израиля.

"СП": Неужели Соединенные Штаты устраивает этот вечный конфликт между израильтянами и палестинцами? Ведь даже если его удастся разрешить на сей раз, не факт, что он не повторится через год, через три, через пять лет…

- Как я понимаю, Байден и сам не в восторге от политики, проводимой Израилем. Поэтому его заявление - двойственное, что ХАМАС надо уничтожать, а Газу не надо трогать. Однако уничтожать ХАМАС без наземного вторжения, без полного уничтожения этого огромного города, в принципе невозможно.

Так что здесь американцы стоят в раскорячку - с одной стороны, они понимают, что совершенно неизбежно придется признать закон на права палестинцев, а с другой - они подыгрывают Израилю.

Однако, чем дальше, тем сильнее на американцев давит общественное мнение арабских стран, которые, совершенно точно, сочувствуют палестинцам, а также мировое общественное мнение, которое по мере развития репрессий в отношении жителей Сектора Газа все больше возбуждается и требует прекращения геноцида. Так что у них сейчас очень неудобная ситуация.

"СП": Тем не менее, Израиль заявил, что он откладывает наземную операцию - как написала американская газета The New York Times, якобы из-за погоды…

- Лет семь назад был, примерно, такой же конфликт, хотя у нынешнего масштабы больше. Тогда тоже говорили о широкомасштабной войне против Газы. Но что происходило - после того, как Израиль заявил о наземной операции, израильтяне в город не вошли: в течение нескольких недель они беспощадно долбали из артиллерийских орудий и с воздуха.

Лично я понимаю под наземной операцией вхождение штурмовых групп, захват отдельных зданий, микрорайонов, оккупация города в целом, - но они на это не решились, потому, что бои в черте города - самые тяжелые и самые кровопролитные из всех видов вооруженной борьбы. Авиация и артиллерия, конечно, имеют большое значение, но только в том случае, если они будут готовы разрушать, практически, каждое здание.

Палестинцы и ХАМАС долго готовились к противостоянию - они создали мощную систему подземных укрепленных районов, по которым могут не только сами передвигаться, но и перевозить достаточно тяжелую боевую технику, и выкурить их оттуда, практически, невозможно.

Хочу обратить внимание, что аналогичная ситуация была в конце 1990-х годов во Вьетнаме, когда неподалеку от тогдашнего Сайгона, а ныне Хошимина, вьетнамцы создали сеть подземных укрепрайонов - разветвленных туннелей.

Я был в этих туннелях - они достигали сотен километров. Американцы даже при попытках уничтожить тоннели использовали при бомбардировке бомбы В-52, но у них ничего не вышло.

У израильтян же еще более сложная ситуация, потому что все тоннели и подземные укрепленные пункты расположены под домами, и схемы этих укрепрайонов у израильтян совершенно точно нет. То есть, они могут только заняться тотальным уничтожением целого города, а если вторгнутся туда штурмовыми группами, будут нести колоссальные потери, потому что в них будут стрелять, что говорится, из-за каждого угла. Израильтяне это отчетливо понимают, что их потери будут достигать сотни, если не тысячи человек, а они этого позволить себе не могут.

Поэтому сейчас они ссылаются на погоду, но надеются, что за это время каким-то образом выйдут из ситуации.

Израильтяне "прокукарекали", сказав, что мы всех там разгромим, а сейчас понимают, что делать этого нельзя, что у них это просто не получится. Отсюда - вынужденная для Израиля задержка. А потому, я думаю, широкомасштабной операции израильских войск вообще не будет.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1697493180


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