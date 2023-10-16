Атака ХАМАС положила конец хрупкому согласию между Россией и Израилем, - The Wall Street Journal

00:56 17.10.2023 The Wall Street Journal

США



Атака ХАМАС положила конец хрупкому согласию между Россией и Израилем



Россия призывает к прекращению огня и выступает за создание палестинского государства, которое положило бы конец кровопролитию, пишет WSJ. Однако западным странам это нужно меньше всего. В большей степени там озабочены подсчетом "выгод" палестино-израильского конфликта для России. Мысль о том, что Москва может что-то выиграть, пугает Запад больше всего.



В течение многих лет премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддерживал "сложные", по его словам, отношения с Кремлем, сохраняя теплые отношения с постепенно изолируемым президентом России Владимиром Путиным.



Даже ввод российских войск на Украину и потепление ее отношений с главным соперником Израиля, Ираном, не смогли подорвать сотрудничество. Лидеры поддерживали связь по телефону, и Нетаньяху объявил о неприсоединении к войне на Украине, отказавшись, несмотря на давление Запада, предоставлять Киеву летальное оружие или системы ПВО.



Теперь, после смертоносного нападения поддерживаемых Ираном боевиков ХАМАС на Израиль, эти разговоры, похоже, прекратились. Путин - один из немногих крупных мировых лидеров, который не позвонил Нетаньяху, чтобы выразить соболезнования по поводу гибели более чем 1300 израильтян, убитых при нападении ХАМАС.



"Путин и Нетаньяху часто общались, - говорит Вера Михлин (Vera Michlin), бывший сотрудник Совета национальной безопасности Израиля, а ныне директор по образованию британского аналитического центра Sympodium. "Нынешнее молчание, безусловно, свидетельствует о более широком российском подходе".



Прекращение сотрудничества между Россией и Израилем говорит о происходящих масштабных тектонических сдвигах, меняющих роль России на Ближнем Востоке с тех самых пор, когда Путин начал специальную военную операцию на Украине. В поисках оружия и союзников для осуществления плохо подготовленного ввода войск на Украину Россия изменила свои некогда тщательно сбалансированные отношения с Ираном и укрепила связи с арабскими странами, такими как Египет, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты.



На данный момент, как представляется, Москва закладывает фундамент стратегических отношений с Исламской Республикой, которая поставила тысячи беспилотников-смертников "Шахед", использовавшихся Москвой на Украине для порчи и разрушения энергетической инфраструктуры соседа, и которая теперь поставляет Москве компоненты для сборки беспилотников в России. Последняя, в свою очередь, поставила ВВС Ирана учебно-тренировочные самолеты Як-130 и рассматривает возможность заключения сделки по продаже Ирану истребителей Су-35, что может изменить баланс воздушных сил на Ближнем Востоке.



В течение многих лет Россия и Иран поддерживали отношения друг с другом, но в них присутствовало недоверие, поскольку каждая из сторон стремилась к улучшению отношений с Западом. Теперь обе стороны стали врагами Запада и загнаны в один угол, как говорят аналитики.



"Россия ищет партнера, который мог бы поставлять оружие, но ее ориентация на Иран обусловлена и более широкими антизападными настроениями", - считает Николай Кожанов, эксперт по российско-иранским отношениям из Катарского университета.



Эти дружеские объятия распространились и на спонсируемый Ираном ХАМАС, устроивший кровавую бойню среди израильтян. За последний год как минимум две делегации высокого уровня прилетали в Москву на переговоры.



В выходные ХАМАС в своем Telegram-канале написал сообщение, в котором восхвалял позицию Путина относительно растущего насилия.



"Мы, члены Движения исламского сопротивления (ХАМАС), высоко ценим позицию президента России Владимира Путина касательно непрекращающейся сионистской агрессии против нашего народа и его неприятие блокады сектора Газа", - говорится в заявлении.



Россия не осудила нападение ХАМАС. Депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Гурулев отметил эффективность преодоления израильской обороны боевиками ХАМАС и написал у себя в Telegram-канале, что российским силам стоит поучиться у них и у отвечающего им Израиля.



"Чей союзник Израиль? Соединенных Штатов, - написал Гурулев. - Чьим союзником является Иран и окружающий его мусульманский мир? Нашим."



Более тесные связи Москвы с Ираном, а также ее усилия по укреплению отношений с арабскими соседями Израиля во многом повторяют позицию Советского Союза по Израилю времен "холодной войны". В то время стремление Советского Союза перессорить партнеров США и закрепиться в более бедных экономиках мира заставляло его вооружать главных врагов Израиля, что привело к Шестидневной войне 1967 года и войне Судного дня шесть лет спустя.



Россия выступает за создание палестинского государства в границах Израиля 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.



В то же время у Кремля есть внутренние причины приветствовать войну вдали от российских границ. В связи с назначенными на март президентскими выборами в России Кремль ищет возможность отвлечь внимание от конфликта на Украине. Чтобы поддерживать свое 23-летнее правление Россией, Путин часто использует государственные СМИ, которые игнорируют внутренние проблемы, концентрируя внимание на беспорядках за рубежом.



Делать это стало сложнее после неудачных военных действий на Украине, которые Кремль планировал провести в рамках короткой военной операции, но которые переросли в многолетний конфликт.



С прошлых выходных российско-украинский конфликт сошел с первых полос газет как во всем мире, так и в России, где государственные СМИ переключились с Украины на Израиль и сектор Газа.



Высшие российские чиновники дают понять, что они видят и другие выгоды на ближайшую перспективу, называя начало боевых действий ударом по престижу США, и что теперь Вашингтону придется пересмотреть вопрос о том, как долго он сможет продолжать оказывать помощь Украине, одновременно снабжая Израиль.



"Это была первая, рефлекторная реакция России. Ей выгоден этот конфликт, поскольку он снимает с нее давление сразу по нескольким направлениям", - заявил Михлин.



Путин, впервые комментируя атаки ХАМАС в начале прошлой недели, обрушился на США, назвав их "ярким примером провала политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке", которые никогда не защищали интересы палестинцев на мирных переговорах. В пятницу он заявил, что Израиль имеет право защищаться от атак ХАМАС, но при этом призвал к мирным переговорам, ведущим к созданию независимого палестинского государства.



Министр иностранных дел России Сергей Лавров также обвинил США за монополизацию неудавшегося мира между израильтянами и палестинцами. Через несколько дней после нападения он встретился с главой Лиги арабских государств Ахмедом Абуль Гейтом (Ahmed Aboul Gheit), и оба они призвали к немедленному прекращению огня и проведению переговоров под эгидой международного сообщества.



"В Израиле проживает огромное количество наших соотечественников", - сказал Лавров по итогам переговоров. "Мы обеспокоены их судьбой в сложившейся ситуации и делаем все, чтобы выяснить, есть ли среди них люди, которые нуждаются в помощи".



Вскоре после начала боевых действий в минувшие выходные бывший президент России Дмитрий Медведев назвал их возмездием для Соединенных Штатов за то, что они тратят свои деньги и силы на подрыв России, а не на установление мира между израильтянами и палестинцами. Москва неоднократно обвиняла Вашингтон в том, что он спровоцировал вторжение на Украину, поддерживая и вооружая антироссийский нацистский режим в Киеве.



"Вместо активной работы над палестино-израильским урегулированием эти придурки залезли к нам и вовсю помогают неонацистам, сталкивая два близких народа", - написал Медведев через несколько часов после субботней атаки ХАМАС.



Другие видные кремлевские комментаторы злорадствовали по поводу того, что из-за боевых действий в Израиле теперь два союзника США могут быть лишены средств обороны. Кремлевский пропагандист и телеведущий Владимир Соловьев перепостил статью о решении США в январе изъять 300 тысяч американских 155-миллиметровых артиллерийских снарядов с оружейного склада в Израиле и передать их украинским военным. В сообщении говорилось, что Израиль теперь остался без "страхового полиса".



Государственные СМИ также освещали пропалестинские акции протеста в Лондоне и Нью-Йорке, где возникали стычки с полицией.



По мнению Томаса Грэма (Thomas Graham), уважаемого научного сотрудника Совета по международным отношениям, российские государственные СМИ, скорее всего, будут реагировать на любые хаотичные события в Израиле или в других странах, которые отвлекут внимание от внутренних проблем России.



Авторы статьи: Алан Каллисон (Alan Cullison) и Томас Гроув (Thomas Grove) Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1697493360





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