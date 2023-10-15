Энтони Блинкен коршуном кружит по Ближнему Востоку, - "Къ"

00:58 17.10.2023

15.10.2023,



Госсекретарь США возвращается в Израиль после поездки по региону

Госсекретарь США Энтони Блинкен возвращается в Израиль, после того как в течение недели объехал все ключевые страны региона. США поставили перед собой три задачи: не допустить распространения конфликта между Израилем и палестинским движением "Хамас" на весь Ближний Восток, попытаться решить проблему заложников, угнанных в сектор Газа, а также облегчить страдания гражданского населения сектора. Что-то у Вашингтона получается. Например, Израиль согласился вернуть подачу воды в некоторые районы Газы. А в каких-то вопросах все по-прежнему висит на волоске. Ливанское движение "Хезболла" не устает провоцировать Израиль на активные боевые действия на севере страны.



Готовясь к наземной операции, израильтяне стягивают бронетехнику к границе с сектором Газа



Арабские союзники Вашингтона полны решимости не допустить распространения конфликта между Израилем и палестинским движением "Хамас" на весь регион. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в Каире по итогам своего ближневосточного турне, которое он начал в середине прошедшей недели с посещения Израиля, откуда затем отправился в Иорданию, где также встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом, а затем в Бахрейн, Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Египет. При этом домой господин Блинкен по окончании этого турне не летит, а возвращается в Израиль. Одна из целей переговоров - смягчить гуманитарную ситуацию в секторе Газа, где проживает около 2,2 млн человек. Так, идя навстречу просьбам США, Израиль решил возобновить подачу воды в южные районы сектора Газа. Энтони Блинкен также сообщил, что США вместе с ООН, Египтом, Израилем и другими странами создают механизм, в рамках которого гуманитарная помощь будет напрямую поступать нуждающемуся населению Газы.



В конце прошедшей недели Израиль отключил подачу в сектор Газа воды, электричества и топлива и отказался пропускать туда гуманитарную помощь. Прозвучала также рекомендация палестинцам, проживающим в северных районах сектора эвакуироваться на юг, так как Израиль планирует начать наземную военную операцию в Газе. Свои дома должны были покинуть около миллиона человек. Некоторые уходить не хотели, так как опасались, что уже никогда не смогут вернуться в родные места, как палестинцы, бежавшие из своих домов в 1948 и 1967 годах. Еще одна проблема - куда идти: плотность населения в секторе и без того исключительно высока. В самом городе Газа - примерно 500 человек на 100 кв. м. В других районах чуть меньше. Кроме того, эвакуации препятствовал "Хамас", для которого гражданское население служит живым щитом.



Напомним, что действия Израиля стали реакцией на беспрецедентную вылазку боевиков "Хамаса" на израильскую территорию. Практически в первый день погибло около 1,4 тыс. человек, 126 семей получили информацию о том, что их родные были взяты в заложники и угнаны в сектор Газа. Свыше 3 тыс. человек получили ранения. И это не окончательная информация. Каждый день появляются все новые данные. Так, в воскресенье израильские СМИ сообщили, что в кибуце Нир-Оз на границе с Газой были убиты или похищены свыше 100 человек, почти каждый четвертый житель. По статистике 2021 года, там проживало 393 человека. В Кфар-Азе с населением 800 человек были убиты по меньшей мере 52 жителя, 13 пропали без вести, семь похищены. Это то, что известно на сегодня.



Многие страны готовят эвакуацию иностранцев и людей с двойным гражданством из Газы, где в результате ответных ударов, согласно Минздраву Палестины, погибло свыше 2,6 тыс. человек, а ранения получили около 10 тыс.



В субботу сообщалось, что через КПП "Рафах" на границе между сектором Газа и Египтом пропустят палестинцев с американским гражданством, но ворота так и не открыли. И эту тему господин Блинкен обсуждал на переговорах с президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси. Но Каир на своей территории беженцев из Газы особо не ждет - как и другие страны региона, он надеется на деэскалацию. В Каире заявили, что "национальная безопасность Египта - это красная линия" и они не позволят решать палестинский вопрос "за счет соседних стран".



Как отмечают западные информагентства со ссылкой на американские официальные источники, арабские собеседники госсекретаря США признали, что Израиль имеет право реагировать на нападение со стороны "Хамаса", но выразили мнение, что ответ не должен превращаться в коллективное наказание гражданского населения сектора Газа.



Арабские лидеры также заявили, что нынешняя ситуация не может быть решена без мирного соглашения между Израилем и Палестиной, которое даст палестинцам возможность создать свое независимое государство.



Со своей стороны, госсекретарь США подчеркивал в ходе встреч в регионе, что Вашингтон сконцентрирован на таких вопросах, как прекращение терактов со стороны "Хамаса", освобождение заложников и предотвращение расползания конфликта.



Иран то заявляет о готовности вмешаться в конфликт Израиля и "Хамаса", то отрицает такие намерения

Последнее гарантировать никто не может. В частности, об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан, который также в конце прошлой недели отправился в поездку по региону и посетил Багдад, Бейрут и Доху. В катарской столице он встречался с главой политбюро "Хамаса" Исмаилом Ханией, а в Бейруте - с лидером ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасаном Насраллой. На фоне этих встреч участились случаи обстрелов Израиля и проникновения на его территорию со стороны Ливана и Сирии. В ответ израильские военные наносят удары по объектам "Хезболлы" в Ливане. Из строя были также в очередной раз выведены аэропорты Дамаска и Алеппо, через которые Иран поставляет оружие "Хезболле". Ситуация может обостриться после начала наземной операции в секторе Газа, по крайней мере на это намекают в Тегеране. В Израиле этого не исключают и проводят эвакуацию населения в приграничных с Ливаном и Сирией районах.



Продолжается эвакуация и на юге страны. Так, город Сдерот в районе Газы покинули примерно две трети его жителей. Проводится эвакуация и домов престарелых из Ашкелона. Многие жители этого города уже покинули его самостоятельно на фоне непрекращающихся, несмотря на удары израильской авиации и артиллерии по Газе, ракетных обстрелов со стороны "Хамаса".



Марианна Беленькая, Тель-Авив