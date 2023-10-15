КазПремьеры и их замы. Ч. 1, - Данияр Ашимбаев

01:41 17.10.2023 Премьеры и их замы (часть 1)



Октябрь премьер-министры традиционно не любят. В 90-х в этот месяц их традиционно увольняли (Караманов – 16 октября 1991 г., Терещенко – 11 октября 1994 г., Кажегельдин – 10 октября 1997 г., Балгимбаев – 1 октября 1999 г.). Традиция потом изменилась, но в октябре все равно нет-нет, да и ждут смены очередного премьера.



Сейчас как раз дождливые октябрьские дни и есть повод вспомнить, кто руководил правительствами Казахстана. Возьмем премьеров и их заместителей и охватим период не за годы независимости, а со времени, когда Нурсултан Назарбаев возглавил республику.



Это произошло 22 июня 1989 года на пленуме ЦК Компартии Казахстана, но председателем Совета Министров юридически он был до сессии Верховного Совета КазССР, которая прошла 27 июля.



Караманов



В тот же день главой правительства стал 51-летний председатель Госкомитета по материально-техническому снабжению (Госснаба) Узакбай Караманов. Кандидатура нового премьера на тот момент была очень неожиданной. Он фактически перепрыгнул примерно 15-20 руководителей, которые стояли выше по статусу, но Назарбаеву, видимо, нужен был менее самостоятельный, но опытный руководитель. Кроме того, кызылординец Караманов представлял Западный Казахстан, который в предыдущие два года потерял значительное число своих выдвиженцев в верхах.



Узакбай Караманов, строитель по образованию и опыту, показал себя сильным премьером, особенно в те сложные годы.



На момент его назначения зампредами Совмина были:



* 57-летний Евгений Башмаков – первый зам (промышленность, экономика, транспорт);



* 57-летний Эрик Гукасов – первый зам и председатель Госагропрома;



* 53-летний Ерик Асанбаев (социальный блок);



* 44-летний Кадыр Байкенов (энергетика, металлургия и геология);



* 56-летний Октябрь Желтиков (торговля, коммунальное хозяйство, местная промышленность);



* 47-летний Николай Макиевский – одновременно председатель Госстроя (строительство);



* 47-летний Калык Абдуллаев – председатель Госплана.



Нужно напомнить, что Совмин слагал свои полномочия перед вновь избранным Верховным Советом, а не со сменой председателя.



Тем не менее, изменения пошли сразу. В августе Байкенов возглавил столичный горком, а на его место пришел бывший второй секретарь ЦК 52-летний Марат Мендыбаев.



В сентябре Асанбаев стал секретарем ЦК, а его место заняла 46-летняя секретарь Казсовпрофа Кумусжан Омербаева (следующая после нее женщина-вице-премьер появилась через полтора десятилетия).



В ноябре Башмаков ушел руководить Карагандинским обкомом, на его место передвинули Гукасова. Затем первым зампредом стал 38-летний председатель Чимкентского облисполкома Сергей Терещенко, но без председательства в Госагропроме.



В феврале 1990 г. председателя Госплана Абдуллаева повысили до первого зам. председателя Совмина, а Терещенко стал первым замом Назарбаева в Верховном Совете.



В апреле был учрежден пост президента, а в мае Совмин был переутвержден Верховным Советом 12-го созыва. Число первым замов достигло трех – Гукасов, председатель Госплана Абдуллаев и 43-летний председатель Госагропрома Балташ Турсумбаев. Замами остались Желтиков, Макиевский, Омербаева, а Мендыбаева сменил 56-летний секретарь ВЦСПС Каратай Турысов (он также возглавил Госкомиссию по экономической реформе).



В июне Желтиков был переведен министром торговли и в Совмине получилась забавная конструкция: три первых и три обычных зама.



В ноябре произошла конституционная реформа. Президент стал главой исполнительной власти, вместо Совмина был создан Кабинет Министров, вместо зампредов Совмина появились посты госсоветников (в Кыргызстане они вообще стали называться в тот период госсекретарями).



Караманов стал премьер-министром Кабинета Министров (должность называлась именно так). В декабре госсоветниками стали 53-летний член Президентского совета Мырзатай Джолдасбеков (социальное развитие), Турсумбаев (сельское хозяйство, продовольствие и экология), Турысов (промышленность, связь и коммуникации), 44-летний первый зам. прокурора КазССР Юрий Хитрин (государственно-правовые вопросы). Чуть позже к ним добавился 48-летний первый секретарь Джезказганского обкома и председатель облсовета Евгений Ежиков-Бабаханов, которому были поручены вопросы строительства, науки и регионального развития и предоставлено право замещать премьера. Интересно, что армянин Ежиков-Бабаханов сменил другого армянина – Гукасова, который вообще стал зампредом Совмина в 1978 г., а в 1966–1975 гг. первым зампредом был Артем Вартанян, причем ранее, в 1962–1966 гг., замом был Стюарт Хачатуров. Но это так, поэтическое отступление.



В итоге, Гукасов стал членом Верховного Совета СССР, Омербаева – зав. отделом ЦК, Макиевский и Абдуллаев остались главами своих госкомитетов.



В марте 1991 г. еще одним госсоветником стал Кадыр Байкенов, передавший Алма-Ату Нуркадилову. Байкенову отошли промышленность, энергетика и транспорта, а Турысову передали экономику.



В июне прошла очередная реформа-реорганизация. Караманов стал просто премьер-министром. Ежиков-Бабаханов – его первым замом, Байкенов, Джолдасбеков, Турсумбаев и Турысов – замами. Хитрин остался госсоветником и в состав Кабмина не вошел (госсоветники просуществовали до осени 1995 г. и были своего рода аналогом советников президента, но с полномочиями вице-премьеров).



В августе еще одним замом стал председатель Госкомитета по экономике Калык Абдуллаев, а Турысова перевели министром туризма, физкультуры и спорта.



16 октября в рамках сложной и не до конца удавшейся рокировки Караманов покинул пост премьера и стал госсоветником (не удалась рокировка в отношении спикера ВС: депутаты отклонили предложенную Назарбаевым кандидатуру Кенжебека Укина, а Байгельди сам снял свою кандидатуру).



Терещенко



16 октября 1991 г. премьер-министром стал 40-летний председатель Чимкентского облсовета Сергей Терещенко – второй неказах на этой должности за вековую историю республики. Первым был Виктор Радус-Зенькович в 1920-1921 гг.



Молодой и невозмутимый Терещенко обеспечил работу правительства в условиях развала Союза и создания многочисленных новых госструктур. Экономические реформы, увы, не поспевали за реальностью – и первоначальным накоплением капитала.



В тот же день зам. премьер-министра (для удобства далее будет писать неофициальное название этой должности – вице-премьер) стал 56-летний зампред Высшего экономического совета Даулет Сембаев. Впрочем, его тут же доназначили и.о. зампреда ВЭС, а Абдуллаев потерял пост председателя Госкомитета по экономике.



В феврале 1992 г. в самый разгар становленияч независимости и рыночных реформ пошла следующая волна реорганизации. Первыми вице-премьерами стали Сембаев и 42-летний экс-министр металлургии СССР Олег Сосковец. Ежиков-Бабаханов стал просто вице-премьером, вице-премьер Байкенов одновременно был назначен министром энергетики и топливных ресурсов, а вице-премьер Турсумбаев – министром сельского хозяйства.



Чуть позже уточнили полномочия. В распределение обязанностей кроме вице-премьеров включили госсоветников (Караманов, Хитрин, Жукеев). Абдуллаеву поручили только оргкомитет СП "Тенгизшевройл", Ежикову оставили строительство и снабжение.



В июне Абдуллаев стал одновременно председателем Национального агентства по иностранным инвестициям, но уже в июле его сместили со всех постов и отправили руководить ВДНХ.



В ноябре должность потерял Сосковец, который, впрочем, через полгода стал первым вице-премьером уже в России.



Январь 1993 г. принес следующую волну реорганизаций.



Вице-премьером стал 52-летний министр науки и новых технологий Галым Абильсиитов. Байкенов и Турсумбаев потеряли посты вице-премьеров, но остались министрами. 44-летний глава Павлодарской обладминистрации Асыгат Жабагин стал вице-премьером (ему перешел блок Сосковца – промышленность, транспорт и ВЭС). Жолдасбекова сменил 47-летний министр печати и массовой информации Куаныш Султанов. 44-летний глава Кокчетавской обл. администрации. Жаныбек Карибжанов стал вице-премьером – председателем Госкомитета по госимуществу (и куратором приватизации). Ежиков-Бабаханов был освобожден от должности зам. премьера и стал председателем Главной контрольной инспекции.



В те же дни приняли новую Конституцию, по которой вице-премьеров – при назначении – должен утверждать Верховный Совет.



В июне Кабинет Министров был официально переназначен в прежнем составе, но тут же опять пошли рокировки. Вице-премьерами стали 56-летний министр внешнеэкономических связей Сыздык Абишев и 40-летний глава Тургайской областной администрации Сергей Кулагин (последнему отдали сельское хозяйство, которое временно курировал премьер). Кроме внешней торговли у Жабагина забрали еще и строительство, которое поручили главе ГКИ Ежикову-Бабаханову.



В декабре Сембаев переместился в Нацбанк, а первым вице-премьером стал 41-летний зам. главы Семипалатинской обл. администрации Акежан Кажегельдин, который совмещал работу в регионе с постами председателя Совета предпринимателей при президенте и президента Союза промышленников и предпринимателей республики.



В марте 1994 г. 44-летний госсоветник Тулеген Жукеев стал вице-премьером вместо ушедшего в депутаты Султанова.



В июне началась новая реорганизация. Карибжанов и Абишев перестали быть вице-премьерами и стали, соответственно, министром сельского хозяйства и управляющим делами Кабмина.



В августе из-под Абильсиитова вывели пост министра науки и новых технологий, а в сентябре пост вице-премьера потерял Жабагин.



11 октября правительство Терещенко ушло в отставку.



Кажегельдин



На следующий день премьером стал Акежан Кажегельдин, на которого была возложена миссия – по факту – по проведению массовой приватизации, деиндустриализации, формированию олигархата и банковского лобби.



Его первым замом стал 53-летний министр транспорта и коммуникаций Нигматжан Исингарин. Полностью сменили и остальные замы: вместо Кулагина, Абильсиитова и Жукеева были назначены 45-летний министр труда Виктор Соболев (экономика), 43-летний глава Алматинской областной администрации Ахметжан Есимов (сельское хозяйство) и 47-летний президент ГХК "Ульба" Виталий Метте (промышленность). Депутаты Верховного Совета отклонили кандидатуру министра печати Алтынбека Сарсенбаева и социально-идеологический блок некоторое время курировал Есимов.



В марте 1995 г. произошел политический кризис в связи с признанием прошлогодних парламентских выборов неконституционными. Кажегельдин был переназначен премьером, а Метте повышен до второго первого зама (хотя потом выяснилось, что он стал первым первым, а Исингарин – вторым первым). 38-летний помощник президента Имангали Тасмагамбетов стал вице-премьером по социальным вопросам.



В июле пост вице-премьера получил 48-летний министр юстиции Нагашбай Шайкенов (ему поручили Минюст и МВД).



В августе была принята новая Конституция, по которой Кабмин стал Правительством, но персоны вице-премьеров это не затронуло. Согласия парламента на их назначение теперь не требовалось.



В январе 1996 г. председатель ГКЧС Николай Макиевский был назначен зам. премьер-министра (7-м по счету) – председателем Госкомиссии по передислокации высших и центральных госорганов в гор. Акмолу. Одновременно Метте и Исингарин опять поменялись местами в плане старшинства.



В марте Есимов стал госсекретарем, министр сельского хозяйства Карибжанов – вице-премьером, а Метте покинул правительство.



В мае вице-премьером стал 56-летний министр промышленности и торговли и еще один этнический немец Гарри Штойк (ему отошли блоки Метте и Исингарина; последнему оставили только вопросы интеграции).



В сентябре правительство покинул Виктор Соболев, которого сменил 43-летний министр финансов Александр Павлов.



В октябре в правительство первым замом вернулся Есимов, который чуть позже возглавил Госкомитет по инвестициям. Вместо ушедшего создавать "Казцинк" Штойка вице-премьером стал 48-летний президент ТНК "Казхром" Дюсембай Дуйсенов.



В ноябре поста вице-премьера лишился и Шайкенов, которого перевели ректором КазГЮУ. Затем покинул пост вице-премьера Макиевский, оставшийся главой ГКЧС.



В марте 1997 г. после очередной реформы и скандала с программой "Болашак" вице-премьер Тасмагамбетов стал одновременно министром образования и культуры. Число министерств сильно сократилось и потребность в большом количестве вице-премьеров отпала.



В июне Дуйсенов был переведен министром энергетики и природных ресурсов, а в июле Карибжанов стал акимом Акмолинской области. Вице-премьером стал 33-летний министр экономики и торговли Умирзак Шукеев. Исингарин окончательно покинул правительство, перебравшись в Интеграционный комитет.



В сентябре Есимов стал и.о. премьера, а 10 октября Кажегельдин был окончательно отправлен в отставку.



Балгимбаев



10 октября 1997 г. премьер-министром был назначен 49-летний президент нацкомпании "Казахойл" Нурлан Балгимбаев. Президент упомянул при его представлении, что вариантов было несколько, но не стал конкретизировать. Новое правительство должно было реализовать только принятую стратегию "Казахстан-2030", но занималось больше олигархическими войнами.



Первым замом премьера остался Есимов, замом – Павлов. Тасмагамбетов перебрался в АП, Шукев – в БТА.



В декабре еще одним замом стал аким Акмолинской области Карибжанов, которому поручили вопросы АПК.



В феврале 1998 г. на правительство и его планы обрушился азиатский финансовый кризис. Есимов возглавил АП. Первым вице-премьером и главой Госкоминвеста стал 36-летний председатель Нацбанка Ураз Джандосов. Павлов остался вице-премьером, но лишился Минфина. Кабмин подвергся массовому нашествию "младореформаторов", которые, впрочем, больше занимались борьбой за финансовые потоки, нежели реформами.



В июле Джандосову отдали макроэкономику, на Карибжанова возложили осуществление жилищно-коммунальной реформы, а на Павлова – реформу трудовых отношений.



В октябре в правительстве вновь появился посол в Турции Балташ Турсумбаев – были опасения, что он на президентских выборах может сыграть сам или поддержать Кажегельдина. Работой его обременять не стали, поручив ему ЖКХ, борьбу с туберкулезом, вакцинацию населения, борьбу с наркоманией, миграционную и демографическую политики, развитие малых городов.



В январе 1999 г. после президентских выборов Балгимбаев был переназначен премьером. Павлов стал вице-премьером, Джандосов – вице-премьером и министром финансов, Карибжанов – вице-премьером и министром сельского хозяйства. Для Турсумбаева места уже не нашлось.



В марте еще одним вице-премьером стал 45-летний министр иностранных дел Касым-Жомарт Токаев, на которого было возложены вопросы привлечения иностранных инвестиций.



В июле на фоне историей с нашествием саранчи Карибжанов был освобожден от должности зам. премьера – министра сельского хозяйства. Остальной кабмин воевал друг с другом. Несмотря на то, что премьер под конец неожиданно проявил себя как сильный и ответственный лидер, правительство трещало по швам, тем более что некоторые его члены (и их патроны) обзавелись своими медиа и активно выясняли отношения.



1 октября Назарбаев принял отставку Балгимбаева и возложил обязанности премьера на Токаева.



Продолжение следует



Автор:

Ашимбаев Данияр Источник - Turanpress.kz

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