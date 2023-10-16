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"Пояс и путь" стал для стран ЦАрегиона антисанкционной альтернативой, - Виктория Панфилова
02:49 17.10.2023

16.10.2023

Центральную Азию на форуме в Китае представят президенты Казахстана и Узбекистана
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Не все лидеры Центральной Азии приедут в Пекин на форум "Пояс и путь".
Главы стран Центральной Азии 17–18 октября примут участие в юбилейном третьем форуме высокого уровня "Один пояс – один путь" в Пекине. У лидеров Казахстана и Узбекистана в рамках визита в Китай запланированы еще и переговоры с председателем Си Цзиньпином, премьером Госсовета КНР Ли Цянем и спикером парламента Китая Чжао Лэцзи, в ходе которых будут обсуждаться совместные проекты в рамках китайской инициативы. Не исключено, что Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев будут представлять Центрально-Азиатский регион.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон не приедет в Пекин, но представители республики на мероприятии будут. Нет до сих пор ясности, кто будет представлять на форуме Туркменистан – отец или сын – глава Халк Маслахаты (верхней палаты туркменского парламента) Гурбангулы Бердымухамедов или президент Сердар Бердымухамедов. Например, на саммите "5+1" (Центральная Азия – Германия) участвовал Гурбангулы Бердымухамедов, а в Бишкеке на заседании глав государств СНГ – Сердар Бердымухамедов. Часто на мероприятиях Туркменистан представляет министр иностранных дел Рашид Мередов. Он накануне прибыл в Пекин и провел переговоры с китайским коллегой Ван И.

Дело в том, что отношения Туркменистана и Китая переживают непростой период. "Связано это с очередной попыткой туркменских властей, с одной стороны, выторговать у Китая "справедливую цену" за поставляемый газ и уйти от навязываемых китайской стороной расчетов в юанях. Именно в этом контексте стоит рассматривать недавнее заявление Гурбангулы Бердымухамедова о сохранении решимости проложить Транскаспийский трубопровод для поставок газа в Европу. С другой стороны, попытки американских компаний при поддержке властей США войти в газовые проекты на территории Туркменистана сильно озаботили китайских партнеров, как и попытки туркменских властей заручиться технологическим сотрудничеством с компаниями из Южной Кореи и Японии – на случай, если подмораживание отношений с Китаем дойдет до стадии остановки сотрудничества в технологической области, в первую очередь – в добыче и переработке природного газа", – сказал "НГ" политолог Сердар Айтаков.

Отношения Китая с Казахстаном, напротив, характеризуются как перспективные и радужные. В рамках инициативы "Один пояс – один путь" в Казахстане идет активная работа по реализации 52 проектов по строительству новых предприятий совместно с Китаем или при привлечении инвестиций. По мнению директора центра политических исследований Института философии, политологии и религиоведения комитета науки Минобразования Республики Казахстан, политолога Айдара Амребаева, это передовые предприятия, которые создают современную экономическую инфраструктуру Казахстана. Он высоко оценил развитие транспортно-логистических коридоров через Казахстан, в частности, Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос – Восточные ворота". Сейчас прорабатывается вопрос о строительстве мультимодальных транспортно-логистических систем и терминалов. Амребаев подчеркнул, что Казахстан благодаря поддержке Китая получил возможность построить морской терминал в порту Ляньюньган и фактически вышел из состояния континентальной замкнутости, став международным торговым партнером по морским транспортным коридорам.

Впечатляют успехи сотрудничества Китая с Узбекистаном. Недавно премьер-министр РУ Абдулла Арипов посетил Китай, где принял участие в церемонии закрытия Азиатских игр в Ханчжоу и встречался с премьером Госсовета КНР Ли Цянем, который говорил о готовности Китая расширять политическое, экономическое и культурное сотрудничество, сделав особый акцент на реализации проектов в рамках "Пояса и пути", сообщила "Синьхуа".

Предстоит завершить один из глобальных проектов, в реализации которого заинтересован Ташкент, – это строительство железной дороги "Китай–Киргизия–Узбекистан", которое тормозил Бишкек. Сегодня все детали проекта согласованы, технические условия разработаны, осталось только приступить к строительству. Согласно оценкам экономистов, валовой внутренний продукт Киргизии может увеличиться как минимум на 4% благодаря этому проекту.

Политолог, директор Центра экспертных инициатив "Ой Ордо" ("Центр мысли") Игорь Шестаков обратил внимание, что проект Пекина "Один пояс – один путь" для стран региона фактически стал антисанкционной альтернативой на фоне угроз со стороны Запада ввести вторичные санкции за сотрудничество с Россией. "По итогам 2022 года торгово-экономические показатели между странами Центральной Азии и Китаем достигли исторических максимумов, превысив 70 млрд долл. Эти цифры свидетельствуют о том, насколько Китай стремится стать максимально выгодным партнером не только для стран Центральной Азии, но и для всего СНГ благодаря особым условиям реализации проекта "Один пояс – один путь", – сказал "НГ" Шестаков.

По мнению эксперта, ожидается, что Пекин выступит с новыми инициативами на ближайшие годы. "Планируется разработать дорожную карту для укрепления сотрудничества, аналогично тому, как это произошло на саммите в Сиане в мае 2023 года, где Китай с каждой из центральноазиатских стран заключил пакет соглашений на десятки млрд долларов и дополнительно грантовую помощь в размере 3,8 млрд долл.", – отметил Шестаков.

Китай завоевывает не только рынки стран Центральной Азии, но и с помощью "мягкой силы" воздействует на умы населения. Для ряда стран региона вводятся визовые послабления. Так, казахстанцы смогут ездить в Китай без виз на срок 30 дней, узбекистанцы – пока на 10 дней. Киргизия сделала первый шаг и в одностороннем порядке ввела безвизовый режим с крупнейшими административными районами Китая – Гонконгом и Макао.

Старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин сказал "НГ", что центральноазиатские государства стремятся к максимальной активности во внешней политике и экономике, вне зависимости от того, какие обстоятельства складываются: кто предлагает серьезные проекты, кто предлагает серьезный диалог, с тем готовы работать. Регион охотно сотрудничает и с Европой, хотя последняя предлагает только политический диалог, и с Китаем, который предлагает более интенсивные экономические проекты как в формате "С5+1", так и в формате "Один пояс – один путь". Также идет максимальная активизация политического и институционального диалога. В целом Центральная Азия стремится быть открытой для сотрудничества с внешними партнерами.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1697500140


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