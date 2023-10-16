Влияние диаспор и общин ставит под угрозу независимость Франции, - "Causeur"

03:49 17.10.2023 Causeur

Франция



Влияние диаспор и общин ставит под угрозу независимость Франции



Поскольку и Израиль, и арабский мир давно обзавелись общинами во Франции, любой конфликт на Ближнем Востоке воспроизводится во французской среде, сообщает Causeur. Читатели издания считают, что пора выходить из Евросоюза. Только это спасет страну от раскола, к которому ее ведут власти.



Правительство опасается переноса израильско-палестинского конфликта во Францию. "Беженец" из Чечни, приехавший во Францию в 2008 году и уже оказавшийся здесь в розыске, признался, что это он с ножом в руках напал недавно на среднюю школу в Аррасе. Куда все это ведет страну?



13 французских граждан погибли в Израиле



А вчера вечером глава государства сообщил, что тринадцать французских граждан погибли в результате кровавой атаки ХАМАС на территорию Израиля. Президент Франции пообещал защитить еврейскую общину и призвал весь французский народ объединиться, поскольку на Ближнем Востоке вновь разразилась война, причем страсти накаляются.



На глобализованном Западе, особенно во Франции, каждый региональный конфликт имеет последствия для местного (европейского или американского) населения. Влияние диаспор и общин сильно ощущается во внешней политике Франции, а межнациональное напряжение, ранее отделенное от нас пространствами в несколько тысяч километров, быстро перекидывается на всю территорию Франции, еще больше угрожая нашему общественному порядку и национальной сплоченности.



Яркий пример: израильско-палестинский конфликт, последствия которого уже несколько десятилетий ощущаются во Франции. Пожилые люди и любители истории в первую очередь вспомнят теракты на улице Коперника и в еврейском квартале Парижа Рю Розье, самые молодые – якобы демонстрирующие солидарность с палестинцами манифестации 2014 года, где одним из лозунгов был "Смерть евреям!". Об этом вспомнил Генри Киссинджер, указав, что для Европы было самоубийством принимать на своей территории целые народы. Впрочем, лучше осознать такие вещи поздно, чем никогда. Слова, которые заставляют вспомнить господина Жордана Барделла, который сказал, что Эммануэль Макрон признался ему: мы, оказывается, скатываемся к гражданской войне...



Крупнейшие еврейские и мусульманские общины в Европе



Франция имеет самую большую еврейскую общину в Европе и самую большую мусульманскую общину. Хотя очевидно, что не все являются израильтянами или палестинцами, многие имеют связи или симпатизируют одним или другим, что ставит под угрозу специфичное влияние Франции в мире. Как недавно сказал мне один друг: "В мире спокойнее, когда Франция сильнее". Проблема в том, что мы взрастили вирус, который ослабляет нас не только внутри страны, но и на международной арене. Оказывается, за нашей политкорректной речью скрывается обычная сдача позиций и трусость. Безумие левых и апатия центристов – все это привело, что упал престиж здорового французского патриотизма, который исторически не был ни воинственным, ни реваншистским.



Таким образом, почти столетний порочный круг мести на Ближнем Востоке, возникший с момента создания государства Израиль, переносит к нам в миниатюре антиизраильскую интифаду, создавая ее локализованный французский вариант. Со стороны активистов раздаются требования к государству, вынужденному занять одностороннюю позицию, а то и просто застыть в параличе.



Даже благие дела могут столкнуться с этими трудностями. Таков конфликт между Арменией и Азербайджаном, за освещением которого в СМИ внимательно следят и армянская, и турецкая диаспоры. И африканские проблемы также переносятся к нам, хоть и в миниатюре, о чем свидетельствуют недавние беспорядки во Франции малийцев, сенегальцев и выходцев из ЦАР...



Франция, которую называют настоящей Вавилонской башней, это место, где зарубежные конфликты воспроизводятся в более скромных масштабах. Иностранцы, даже натурализованные, остаются патриотами своих стран происхождения, даже если они не сохраняют гражданство своей страны исхода. В этом отношении примером являются алжирцы, чья нация возникла в результате борьбы с Францией и чьи легенды упоминают нашу страну, вызывающую как зависть, так и ненависть. Во время беспорядков, связанных с гибелью Наэля (17-летнего подростка, не остановившего свой автомобиль по приказу инспектора и убитого пулей французского полицейского – прим. ИноСМИ), власти Алжира усугубили ситуацию, как это иногда делает президент Турции Эрдоган, мобилизуя своих соотечественников для оказания давления на государства Европейского Союза.



Сквозь палестинскую призму



Не имеющие гражданства и фактически мало озабоченные палестинскими проблемами, многие молодые иммигранты-мусульмане смотрят на мир через призму палестинской "борьбы", арабо-израильского конфликта. От Франции призвана принять решение. Однако Франция, прежде всего, уважает международное право и хрупкий баланс сил в Средиземноморье, который все еще может взорваться в результате конфликта.



Как можно говорить обо всем этом спокойно? Как можно одновременно осуждать террористические акты ХАМАС, призванные спровоцировать ответную реакцию, и некоторые явные эксцессы в политике Израиля? Спокойно подходить к этим темам стало практически невозможно.



Если политическая власть теоретически не должна становиться на колени перед такими непредвиденными обстоятельствами, сможет ли она сделать это сейчас? Наше общество не расколото надвое, оно раздроблено на множество частей, как паззл, но Франция вечна. Она должна сохранить свое место в мире. Для этого необходимо просто навести порядок в нашем доме, сделать уборку, если так можно выразиться.



Комментарии читателей:



Urbain

Вы говорите "НЕЗАВИСИМОСТЬ"?! Наша страна уже во многом отказалась от своего суверенитета, войдя в ЕС. Действительно, только Европейская Комиссия, то есть "удобная технократия", тесно зависимая от работодателей (которые предлагают прибыльную карьеру хорошо прослужившим европейским государственным служащим), разрабатывает директивы и постановления по собственной инициативе или по требованию Европейского Совета. Сегодня правомерно думать, что политическое бессилие наших лидеров, возможно, также связано с коррупцией и проблемами в наших органах власти, которые стали явными после дела "Катаргейт" (дело о коррупции вице-президента Европарламента Ева Кайли, обвиненной в поддержку за деньги кандидатуры Катара на проведение в этой стране чемпионата мира по футболу – прим. ИноСМИ). А также после кампании Совета Европы под лозунгом "свобода – в хиджабе".



Poivegris Urbain

Фрексит, Фрексит и только Фрексит. То есть выход Франции из Евросоюза. Надо наконец-то сбежать из этого гнусного бедлама.



Nico 13

"Власти опасаются переноса израильско-палестинского конфликта во Францию". Но может ли правительство бояться того, чему оно благоприятствует?



Philippe paternot

Но что мы должны думать о президенте, который сказал, что французской культуры не существует, есть только культура народов Франции...



Bruno T.

Франция вечна? Это рассмешило бы Макрона, чья разрушительная цель скоро будет достигнута. Эта "вечная Франция" медленно, но верно становится подобием Ливана. Источник - ИноСМИ

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