Радикальные течения и "традиционный" ислам в зеркале прессы: салафиты... надоели! Обзор каз. прессы

06:25 17.10.2023

Радикальные течения и "традиционный" ислам в зеркале прессы: салафиты... надоели! Обзор каз. прессы

Диспозиция (общая) как она есть



Известно, что Казахстан является светским государством, в котором мирно уживаются разные национальности и разные конфессии. Так же известно и то, что профилирующими, так сказать, религиями тут являются ислам и христианство. Казахи, априори принадлежат к суннитской ветви ислама, как и другие мусульмане РК: уйгуры, турки-ахыска, азербайджанцы, чеченцы, татары, дунгане и т.д. Возможно в силу того, что казахи составляют в целом большинство населения республики, являясь государствообразующей нацией, то вопросы, относящиеся к религии, составляют довольно обширный дискурс в общем потоке общественного мнения: равно как внутри самого казахского социума, так и в СМИ.



С начала учебного года, т.е. с начала прошлого месяца и по сейчас (а уже половина октября на дворе…) не утихают, можно сказать, ожесточенные пикировки в тех же социальных сетях и электронной прессе о том, можно ли покрываться (подразумеваются платок и определенного кроя платья) девочкам чуть ли не с первого класса в общеобразовательной системе РК или все-таки нельзя? Заметим, что дискуссия незаметно перешла к вопросу: а можно ли открывать молельные комнаты для последователей ислама в тех же самых школах? Хвала Аллаху или хвала сдержанности представителей других конфессий, прежде всего христианства, а там – примерно несколько миллионов человек от православных, католиков и др. течений! – которые никогда не требовали для своих детей "батюшек" и "пасторов" в школьные здания…



Вот и получается в итоге, что в светской и многоконфессиональной стране особым религиозным рвением отличаются… только мусульмане. Причем, это очень сильно бросается в глаза, потому что ничего подобного ни в одной русскоязычной газете нет. Т.е. материалов такого рода, связанного с немусульманами, там нет и вряд ли будет. А вот про то, какие дискуссии идут по вышеописанным и иным поводам, связанным с религией, именно с исламом – есть. Потому что есть что отображать.



Но в чем главная причина? Все исходит из наличия определенного "внутрирелигиозного" конфликта – и он наличествует не в среде, допустим, православных казахстанцев, баптистов или каких-нибудь экзотических для РК кришнаитов. Он созрел и цветет внутри мусульманского сообщества, а точнее будет сказать в среде мусульман-казахов (СМИ пишут не про дунган или турков-саляфи – прим.). Речь идет о радикальных течениях, наиболее мощным из которых стали последователи нового для Казахстана так называемого салафитского масхаба (а есть еще сопылар – суфии)… Их еще запросто называют "намазханщиками". По большому счету, это с их подачи происходят пробросы про школьниц в хиджабах, это они замешаны практически во многих экстремистских эксцессах, происшедших в эпоху суверенитета… Надо ли напоминать о том, что их след, их участие было замечено и в кровавых перипетиях Января-Кантара 2022 года. Но похоже, общество в этом смысле подошло к какой-то границе, потому что, например, против салафитского влияния громко выступили представители парламента. Вопрос ставится ребром: пришло время ни много, ни мало для полного запрета салафитской идеологии!



Депутатский отлуп. Сработает?



И такую горячую тему реально поднял депутат Ермурат Бапи. На одном из заседаний Мажилиса парламента, на котором принимала участие Тамара Дүйсенова, он прямо заявил, обращаясь к вице-премьеру, что "салафитское течение в стране угрожает нашим национальным и государственным интересам. Надо предотвратить болезнь, которая начинает буквально поражать общество и духовную среду Казахстана". Об этом антиваххабистском спиче поведал портал Abai.kz в материале: "Мәжіліс депутаты: Жат діни ағымдарды ауыл-қаладан да қуып шығуға міндеттіміз"– "Депутат Мажилиса говорит: Мы обязаны изгонять иностранные религиозные движения из сел и городов".



Портал Нalyq-uni.kz в материале "АТА-АНАҒА 17 250 ТЕҢГЕ АЙЫППҰЛ САЛЫНАДЫ" – "За ношение хиджаба на родителей положен штраф на сумму 17 250 (тенге)". Приводит мнение коллеги Ермурата Бапи, тоже депутата парламента, известного юриста-адвоката Абзала Куспана. Например, он твердо считает, что вопросом ношения хиджаба в школе должен заниматься Комитет национальной безопасности или Совет безопасности: "Этот вопрос стал вопросом повестки дня Совета безопасности. Ежегодно этот вопрос регулярно поднимается. Благодаря этой теме мы можем увидеть признаки исламского фундаментализма в стране. И это только начало. Министерство образования находится в эпицентре двух пожаров. За родителями, которые последовательно действуют, стоит огромная организующая сила. Я уверен в этом. Но усилий компетентных органов, долженствующих заниматься этим важным вопросом не видно". В итоге получается, что министерство ничего поделать не может.



Дополняет депутатов общественный деятель и аналитик в сфере образования Аятжан Ахметжан. Вот слова, сказанные им: "В одном городе тысячи детей. У нас 20 регионов. У нас есть законы и приказы, но их сложно реализовать. Потому что мы имеем дело с последствиями. Какова причина? Почему общество впало в религиозный радикализм? Сейчас ношение хиджаба в моде. Через два-три года начнется шум из-за пятничной молитвы. Нам будут говорить – отменяйте уроки, отпускайте на молитву. Про открытие молельной комнаты в школе уже говорили. Нам необходимо работать над государственной идеологией. Нам необходимо найти способы борьбы с религиозным радикализмом. Наши дети являются заложниками (жертвами?) войны ценностей"…



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Автор:

Майлин Виктор

16.10.2023