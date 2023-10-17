О причинах провала израильской разведки и армии, - В.Прохватилов

06:26 17.10.2023 17.10.2023 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



Развеян миф о всесилии израильской разведки и непобедимости израильской армии



Прорыв отрядов палестинского движения ХАМАС на израильскую территорию стал неожиданностью для спецслужб и армии Израиля.



Внезапность нападения ХАМАС, подавленная противоракетная оборона и медленная реакция явно неподготовленных вооруженных сил Израиля свидетельствуют об "ошеломляющем провале" разведки в Тель-Авиве, заявили The New York Times бывшие и действующие чиновники США, а также источник в израильском министерстве обороны. "Ни одна из израильских спецслужб не имела конкретного предупреждения о том, что ХАМАС готовит сложную атаку, включающую скоординированные наземные, воздушные и морские удары", отметили они.



Не справилась с ракетными атаками палестинцев и система противоракетной обороны Израиля "Железный купол". Она оказалась перегруженной большим числом запущенных ракет.



"Железный купол" предназначен для перехвата неуправляемых ракет малой дальности. Всего в Израиле имеется 10 батарей "Железного купола", в каждой из которых три пусковых установки с 20 ракетами "Тамир". Для сбития одной ракеты противника в среднем требуется две противоракеты.



Уже в 2009 году некоторые израильские военные аналитики указывали на то, что "Железный купол" может "захлебнуться", если палестинские группировки начнут не единичные, а массированные обстрелы.



Так и произошло 7 октября 2023 года, когда ХАМАС выпустил по Израилю пять тысяч ракет. Источник NYT допустил, что разведка ХАМАС изучила уязвимые места системы ПРО. Так, для перезарядки каждой пусковой установки требуется некоторое время. В этот период ракеты могут беспрепятственно поражать цели. Аналитики британской оборонной разведывательной компании Janes предположили, что ХАМАС использовал новые ракеты Rajum, которые сложнее перехватить, а также беспилотники.



Источники NYT отмечают, что ХАМАС смог скрыть от израильской разведки накопление своего ракетного арсенала, который смог перегрузить израильскую систему ПРО.



В чем же причина сокрушительного провала военной разведки Израиля AMAN и внешней разведки MOSSAD, которые не предвидели возможности наземной атаки отрядов ХАМАС после ракетных ударов?



Чтобы обмануть техническую разведку Израиля, организаторы операции ХАМАС должны были отказаться от любой электроники вообще. Но возможно ли планировать современную сложную военную операцию при помощи офицерской сумки времен Второй мировой войны и обмениваться информацией только при помощи офицеров-направленцев? Причем надо ведь налаживать взаимодействие в рамках не конвенциональных вооруженных сил, а иррегулярных группировок. Израильские разведчики, как можно предположить, сочли, что это невозможно.



Между тем они должны были бы учесть опыт военно-морских учений США Millennium Challenge, которые США провели в 2002 году с целью отработки боевых действий против Ирана. В ходе учений были проведены тактические действия личного состава, а также компьютерная имитация боевых действий. Вооруженные силы США были обозначены как "Синие", а неизвестный представитель Ближнего Востока (де-факто – Иран) – как "Красные".



После того как "Красные" получили ультиматум от "Синих" с требованием полной капитуляции, они использовали свой москитный флот из небольших быстроходных катеров для уточнения местоположения кораблей "Синих" и нанесли массированный упреждающий удар крылатыми ракетами по кораблям "Синих", перегрузив их системы ПВО и ПРО и условно уничтожив 16 кораблей, в том числе авианосец, 10 крейсеров и пять из шести десантных кораблей.



Если бы такой успех был достигнут в реальных боевых действиях, то это привело бы к гибели более чем 20 тысяч человек личного состава. Силами "Красных" командовал отставной генерал-лейтенант морской пехоты Пол Ван Рипер, который применил дедовские методы для уклонения от мощных электронных систем слежения и целеуказания "Синих", используя курьеров на мотоциклах для передачи приказов на передовые линии обороны, а также световые сигналы времен Второй мировой войны для запуска самолетов в условиях полного радиомолчания.



Можно предположить, что такую же методику использовали и штабисты ХАМАС, которые понимали, что иного пути для скрытной подготовки наземной атаки у них нет.



Четкие действия проникших на территорию Израиля отрядов ХАМАС наводят на мысль, что они использовали разработанную в Пентагоне тактику сетевого роения, которую, как мы писали, применяют украинские ДРГ для проникновения на территорию РФ.



Тактика сетевого роения основана на так называемой стигмергии, одной из форм биологической самоорганизации, в ходе которой создаются сложные структуры без какого-либо планирования, контроля и даже прямой связи между индивидами. Стигмергия является свойством коллективного взаимодействия термитов и участников массовых протестов в ходе цветных революций. Роевая стигмергия позволяет создавать самоорганизующиеся стаи, которые действуют на основе четко установленных правил (найти цель, сосредоточиться, атаковать, рассеяться). Способность младших командиров быстро применять эти правила, не полагаясь на команды сверху, значительно увеличивает мобильность таких групп.



Тактика стигмергии разрабатывалась в ходе многочисленных учений американского и британского спецназа. Ее особенностью является умение диверсантов действовать автономно без применения каких- либо средств электронной связи с вышестоящим командованием.



Похоже, сетевое роение освоили и бойцы ХАМАС, разведывательные возможности которого основаны, помимо прочего, на мощной агентурной сети, основой которой являются около 18,5 тысячи жителей сектора Газа, имеющих разрешение на работу и торговлю в Израиле. Как можно заключить из распространенных в сетях фото и видео, командиры отрядов ХАМАС также имели при себе четкие высокого разрешения карты местности и объектов, которые они атаковали.



Руководитель Центра исследований Ближнего Востока и Африки имени Моше Даяна при Тель-Авивском университете профессор Узи Раби в интервью израильской газете "Маарив" сказал, что схожую тактику, "с новыми боевыми концепциями, логистикой и более совершенными средствами ведения боя", использует и ливанская "Хизбалла". По словам профессора, в Израиле произошел "крупный разведывательный провал, за которым последовал оперативный провал" израильской армии.



Такого же мнения придерживается армейский генерал в отставке Яаков Амидрор, который занимал пост советника премьер-министра Израиля по национальной безопасности в 2011-2013 годах. "Это огромный провал разведывательной системы и военного аппарата на юге", - сказал он.



В первые же часы наземной атаки ХАМАС произошло казавшееся прежде невероятным. Ракетный обстрел был отвлекающим маневром, призванный отвлечь внимание от реальной цели: проникновения в Израиль. Бойцы ХАМАС с разных направлений сначала атаковали израильские военные посты, прорвав пограничную стену, предварительно отключив электрический ток, пропущенный по колючей проволоке.



"Бойцы ХАМАС 7 октября почти незамеченными проникли из сектора Газа на территорию юга Израиля, наблюдатели зафиксировали только один фургон, пересекший границу. Затем они взяли контроль над штабом дивизии "Газа" ЦАХАЛ, другими базами армии и контрольно-пропускным пунктом Эрез", – пишет газета Haaretz.



Из-за нарушения связи было нарушено получение информации руководством израильской армии, в результате чего там просто не знали, что происходит. Только через несколько часов после начала наземной атаки ХАМАС израильские военные начали возвращать контроль над 29 участками границы, которые были захвачены палестинцами, причем делали это крайне некомпетентно, на что обратили внимание мировые военные эксперты.



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Что касается расхваленных израильских танков "Меркава", то они легко поражались гранатами с коптеров из-за отсутствия защитных решеток и комплексов активной защиты.



Успеху многочисленных диверсионных групп ХАМАС способствовал тот факт, что на время религиозных праздников большинство израильских военных были отпущены по домам, а тем, кто остался на своем посту, сразу после ракетной атаки была дана команда укрыться в бомбоубежищах, так как командование ЦАХАЛ было уверено, что наземной атаки не будет.



На многочисленных фото и видео, распространенных в сетях, большинство убитых и пленных израильских солдат и офицеров в нижнем белье. Иными словами, палестинским бойцам фактически никто не противостоял. На тех же видеороликах бойцы ХАМАС спокойно, в полный рост, приближаются к безлюдным военным базам и захватывают их, не встречая никакого сопротивления.



Поразительную беспечность проявило и политическое руководство Израиля. Примерно за десять дней до внезапного нападения ХАМАС на территорию Израиля министр разведки Египта генерал Аббас Камель позвонил премьер-министру Биньямину Нетаньяху и предупредил его об "ужасной операции", которая должна была произойти со стороны сектора Газа. Камель был "удивлен безразличием, проявленным Нетаньяху".



Нетаньяху сообщил главе египетской разведки, что ЦАХАЛ и силы безопасности "полностью погружены" в борьбу с терроризмом в городах в Иудеи и Самарии и что "ситуация в секторе Газа, и особенно вдоль границы, находится под контролем".



Казавшаяся еще недавно непобедимой Армия обороны Израиля переживает серьезный внутренний кризис. В самом начале 2023 года в Израиле произошло самое настоящее восстание резервистов. 19 марта сотни элитных офицеров резерва отказались участвовать в регулярных сборах ("милуим") в знак протеста против политики правительства Нетаньяху. К протесту присоединились и элитные части.



Кроме того, в ЦАХАЛ явно переусердствовали с игрой в гендерное разнообразие. Известный израильский военный аналитик Мартин ван Кревельд, который является убежденным противником привлечения женщин на военную службу, предупреждал, что феминизация израильской армии резко снижает ее боеспособность. Но в ЦАХАЛ его не услышали. Кадры с захваченными отрядами ХАМАС в плен израильскими женщинами в военной форме шокировали весь мир.



Несмотря на то, что израильская армия остается ведущей региональной военной силой, миф о ее непобедимости развеян надолго, если не навсегда. Источник - fondsk.ru

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