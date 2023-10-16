Нефтегазовая "Петля Анаконды" обернулась против Запада, - В.Михеев

06:28 17.10.2023 16.10.2023 | ВЛАДИМИР МИХЕЕВ



Поставки российских углеводородов растут, несмотря на ухищрения русофобов



Второй месяц осени принес обитателям формально единого европейского дома целый ворох беспокойных новостей. На фоне остановки заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Австралии и затянувшегося технического обслуживания на аналогичных заводах в Норвегии оптовики и биржевые спекулянты подняли цены.



Учитывая, что в начале октября в преддверии отопительного сезона начинается отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ), которые европейцы постарались заблаговременно заполнить, волатильность цен на спотовых площадках в ближайшие полгода гарантирована.



Не добавило оптимизма и сообщение о том, что добыча на газовом месторождении Гронинген в Голландии с 1 октября поставлена на паузу. В свои лучшие времена эта крупная подземная кладовая, исправно функционирующая с 1963 года, поднимала на поверхность по 50 млрд кубометров, и это превращало Гронинген в форменное энергетическое эльдорадо.



Заглушить скважины вынудили участившиеся сейсмические толчки, связанные, как полагают эксперты, с многолетним выкачиванием газообразного ресурса из недр. В этом регионе, информирует голландская газета "Телеграаф", как минимум 127 тысяч из 327 тысяч домов получили повреждения разной степени тяжести от техногенных землетрясений.



Лихорадит и мировой рынок нефти. Соединенные Штаты опорожняют стратегические запасы. Саудовская Аравия, как ведущий поставщик этого энергоресурса на мировые рынки, несмотря на попытки влияния на нее США, остается верной обязательствам ОПЕК+. Вдогонку принятому в апреле решению урезать добычу на 500 тысяч баррелей в сутки (б/с) до конца 2024 года, Эр-Рияд в начале сентября поднял ставки. До конца текущего года будет осуществлено добровольное сокращение добычи нефти в 1 миллион б/с с ежемесячным анализом конъюнктуры на мировом рынке.



Прибавим к этому известию добровольно взятое Россией обязательство умерить добычу черного золота на 500 тысяч б/с, что образует плавающий дефицит этого энергоресурса.



На фоне разгоревшегося арабо-израильского конфликта множатся предположения, что в противостояние может быть втянут Иран. Если Тегерану не оставят иного выхода, как вмешаться, персы вполне способны заблокировать Ормузский пролив, а через это узкое горлышко на выходе из Персидского залива на международные рынки доставляется треть всего экспорта СПГ и четверть продаваемой в мире нефти. В случае втягивания Ирана в масштабную ближневосточную бойню энергетический кризис станет в полной мере глобальным и по деструктивным последствиям многократно превзойдет нефтяной кризис, случившийся в 1973 году. Тогда цена барреля, что держалась возле отметки в три доллара, взлетела до 25 долларов.



Неудивительно, что и в наши дни реакция энергорынка на ракетные перекрестные обстрелы палестинцев и израильтян, включая спорадические атаки со стороны ливанской "Хезболлы", была крайне нервной и болезненной. Нефть марки Brent подскочила одномоментно на +4,7% до 86,6 долларов за баррель.



В самом конце сентября прогнозисты Bloomberg констатировали: "Рынок нефти на грани паники" и добавляли, что это лишь вопрос времени, когда нефть марки Brent будет торговаться по цене в 100 долларов и выше.



Взбудоражило рынок и известие о том, что поврежден газопровод "Балтикконнектор". Поскольку треть финских потребителей газа зависят от поставок по этому трубопроводу, цена на голубое топливо на ряде биржевых площадок в странах Европейского союз скакнула вверх на 10%.



Если материализуется угроза подрыва "Турецкого потока" и "Голубого потока", это превратит производителей и поставщиков американского СПГ в Европу в безраздельных монополистов. При таком раскладе США смогут держать за горло трансатлантических союзников-конкурентов из стран Евросоюза, которые в русофобском угаре недальновидно отказались от дешевых российских энергоносителей.



За неимением альтернативы американскому СПГ (куда подевались мантры Еврокомиссии о диверсификации импорта энергоресурсов?) Европа окажется в колониальной зависимости от Соединенных Штатов. Американцы будут диктовать предельно высокие цены на свой товар, и дальше подталкивая европейскую промышленность к саморазрушению.



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Повышенная турбулентность на нефтегазовом рынке этой осенью имеет прямое отношение к западным санкциям против энергетического сектора России.



Попытки коалиции западных держав, спонсирующих войну НАТО на Украине, кардинально уменьшить доходы российского бюджета от нефтегазового экспорта не возымели ожидаемого эффекта. Две ключевые меры – потолок цены в 60 долларов за баррель и отказ страхового рынка гарантировать компенсацию при разных форс-мажорных обстоятельствах в ходе транспортировки русской нефти – не смогли "порвать в клочья" энергетический потенциал России.



Во-первых, даже в натовском блоке нашлись капиталисты, которые решили обогатиться, не взирая на идеологические аспекты. С декабря прошлого года, когда ЕС ввел запрет на морские перевозки русской нефти, греческие судовладельцы охотно подвизались (и продолжают это делать) в роли перевозчиков. За минувшие месяцы они доставили для конечных покупателей почти треть всех поставок российского жидкого углеводорода. Им в затылок дышат судовые компании из других европейских стран. "Судоходная отрасль Европы и стран "Большой семерки", – пришел к выводу некоммерческий аналитический Центр исследований энергии и чистого воздуха, – играет значительную роль в транспортировке российской нефти".



Вдобавок логистические маршруты русской нефти стали обслуживать т. н. "теневые танкеры", принадлежащие как третьим странам, так и самой России. Сейчас этот флот увеличился более чем вдвое и насчитывает уже около 650 судов.



Вопреки западным санкциям экспорт российской нефти после временного спада медленно, но верно растет. "Ежедневно более 20 танкеров и грузовых судов останавливаются в Финском заливе в 15 километрах от северного побережья Эстонии... Якорная зона расположена в экономической зоне, куда не распространяется правовое пространство Эстонии. Поэтому мы не имеем права запрещать стоянку этих танкеров на якоре", – огорчается заместитель министра климата Каупо Ляэнеранд.



Перенаправленная с прежних маршрутов нефть идет на приемные терминалы Индии и Китая, Турции и Пакистана, Бразилии и Шри-Ланки.



Вторая причина неэффективности санкционной удавки состоит в том, что перевозчики русской нефти перестали пользоваться услугами страховых компаний, свивших себе гнездо еще 300 лет назад в Лондоне. Как следствие, страховщики Ллойда, которые получают приличную маржу от нефтяных транспортных сделок, лишились не только части доходов, но и возможности контролировать этот важнейший сегмент морских перевозок.



И в-третьих, декларированный Евросоюзом и G7 обязательный для всех покупателей потолок цены на баррель русской нефти в 60 долларов остался не более чем декларацией о намерениях. Уже весной поставки сырой нефти выросли в полтора раза, обнаружили статистики аналитической компании Kpler. Другим открытием стало то обстоятельство, что пороговый предел в 60 долларов, как отмечает лондонская "Файнэншл таймс", не соблюдает практически никто из покупателей нефти и владельцев перевозящих ее танкеров. (В первую неделю сентября, по оценке аналитиков Международного энергетического агентства, средняя стоимость русской нефти сорта Urals составляла 75 долларов за баррель.)



Публикация появилась в сентябре, а 2 октября пришло сообщение, что, по сведениям нефтетрейдеров, в Новороссийске отгружена партия русской нефти по цене 100 долларов за баррель, что на 40 долларов выше установленного нефтежандармами потолка. По прогнозам, по итогам года Москва получит от продажи нефти на мировых рынках на 15 млрд долларов больше, чем в прошлом году.



Не менее динамичный спрос и на российский СПГ. Поставки в страны Европы с января по июль 2023 года выросли на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. За последние 12 месяцев Евросоюз, который публично заявляет о верности своим планам и вовсе отказаться от российского ископаемого топлива до 2027 года, импортировал 12,4 млрд. российского СПГ.



Стоит присовокупить к этому списку и тот факт, что за последний год Польша закупила у России 1,5 млн. тонн угля. Груз доставлялся из Ленинградской области в порты Щецин, Свиноуйсце, Гданьск и Гдыня на кораблях под флагом Антигуа и Барбуды, Кипра и Мальты с российскими экипажами.



Сформулированная в свое время патентованным русофобом Збигневым Бжезинским модернизированная "Стратегия Анаконды" опиралась на три элемента. Помимо военно-политического окружения Советского Союза, а ныне России, базами НАТО, информационного давления через пропагандистские СМИ, она включала и финансово-экономические санкции.



Сегодня стало очевидно, что попытка Запада задушить Россию с помощью нефтегазовой "Петли Анаконды" не удалась и, более того, обернулась против него самого. Источник - fondsk.ru

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