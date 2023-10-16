Сергей Переслегин: Киев проигрывает. Запад переключается на Ближний Восток

06:33 17.10.2023

Сергей Переслегин



"ЗАВТРА". Сергей Борисович, после начала военных действий в Израиле внимание к российско-украинскому конфликту естественным образом ослабло, чего нельзя сказать о положении дел на самом фронте, где по всем направлениям продолжаются активные боестолкновения. В чью пользу может сложиться ситуация из-за происходящего на Ближнем Востоке?



Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Возникла своеобразная очередь на конфликт: многие страны хотели бы решить свои проблемы. Некоторым удается сделать это быстро и почти незаметно, как Азербайджану с Турцией в отношении Карабаха. Некоторым - наоборот, гораздо сложнее и трагичнее, как палестинцам с Израилем.



Мы видим, что в мире резко растет количество конфликтов, и российско-украинский становится сейчас одним из многих. И это благоприятно для России, которую с началом СВО однозначно объявили виновником всего плохого на свете. Довольно долго все было против нас и за Украину. Но сейчас ситуация начинает меняться. Во многих странах приходит понимание, что кроме поддержки Незалежной у них есть ряд других интересов и собственных проблем. Для России наличие палестино-израильского конфликта в соотношении сил ничего не меняет, а вот для Европы и США многое довольно сильно ломает.



Снабжение Украины военной техникой и расходными материалами тяжелым бременем легло на европейскую и американскую военную экономику, которая пока не готова полностью к большой войне. Но теперь им нужно помогать еще и Израилю. Непонятно только, где они найдут столько вооружения.



"ЗАВТРА". Могут ли европейцы и американцы в таком случае отказаться от военной помощи Украине?



Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Для них плохо бросить на произвол судьбы как Украину, так и Израиль. Но при этом надо иметь в виду, что и для американцев, и для европейцев израильская тема психологически гораздо значимее украинской. В этой ситуации, вероятнее всего, Запад выберет наихудший из возможных планов: будет пытаться помогать и Израилю, и Украине. Но ни одной из этих стран в достаточном объеме помощь оказана не будет – из-за отсутствия физической возможности.



Киев это понял сразу. В любом случае ему придется пережить некоторый голодный период. Это связано с ситуацией и в США, и в Израиле, и в Европе, а главное - с провалом украинского контрнаступления.



Украина более трех месяцев последовательно вела боевые действия методом пакетного ввода сил на разных направлениях, в одних и тех же оперативных группировках, всякий раз наступая на те же грабли. То, что подобная тактика может привести только к резкому падению боеспособности вооруженных сил – вещь, известная в военном деле еще с античности.



Сейчас ВСУ реально заметно ослабли, в том числе и их система ПВО. Увеличился поток украинских пленных. Само по себе это означает, что ситуация для них изменилась. Но она и не могла не измениться при их наступлении в условиях превосходства противника в артиллерии и авиации. Позиция, в которой на данный момент находятся ВСУ, чрезвычайно неустойчива.



Российские войска на фронте сейчас особенно не спешат перейти к активным действиям, понимая, что по разным причинам, в том числе и из-за палестино-израильского конфликта, помощь Киеву будет сокращена. И наше наступление будет позднее.



"ЗАВТРА". Меняются ли как-то со временем формы ведения этой войны?



Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. И Россия, и Украина начинают все лучше применять новые методы ведения войны. К нам активнее возвращается классическая стратегия. Если еще недавно ничего, кроме наступления с ограниченными целями, придумать было нельзя – любая попытка действовать по-другому в тех условиях просто приводила к большим и ненужным потерям, - то сегодня ситуация потихонечку становится другой. Очень может быть, что впереди у нас будут намного более размашистые операции, чем мы это видели в последнее время. Но еще раз подчеркну: пока Россия будет выжидать. Сейчас противник наступать не может, и обороняться на теперешних позициях ему крайне неудобно. Наша борьба с украинской ПВО продолжится. Но многое может измениться, когда мы начнем более динамичное и последовательное уничтожение логистики противника.



Украина это все тоже понимает. Но у нее сейчас нет никаких возможностей с этой стратегией бороться. На данный момент времени я склонен считать позицию Киева с чисто военной точки зрения проигранной. Единственное, что может изменить ситуацию – какая-либо политическая воля, проявленная на Украине, в России или даже в странах Запада. Но если конфликт будет и дальше развиваться чисто военным путем, я ничего, кроме поражения Незалежной, уже не вижу.



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