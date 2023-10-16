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В туркменском Лебапе техработники бюджетных организаций собирают оставшийся после машинного сбора хлопок
06:38 17.10.2023

Редакция
16 октября 2023

Гурбангулы Бердымухамедов дал садака по случаю Дня поминовения, землетрясения в Афганистане и продолжения строительства Аркадага
В Туркменистане продолжается хлопкоуборочная кампания. На полях, где проводился машинный сбор урожая, бюджетники вручную собирают хлопок, который упал на землю или остался на кустах (так называемый "подбор"), сообщают корреспонденты "Хроники Туркменистана".

В Лебапском велаяте этой работой заняты технические работники детсадов, школ и лицеев, Потребсоюза, государственной торговли и пекарен, учреждений культуры (музеи, клубы, парки) и рабочие Химического завода.

Напомним, в этом году к уборке хлопка впервые не привлекают учителей. Также собирать хлопок не отправляют врачей, работников хякимликов и правоохранительных органов (даже обслуживающий персонал).

Люди получают 0,50 манатов за килограмм собранного хлопка – "подбор" стоит дешевле сбора "чистого" хлопка (эта работа оценивается в 0,60-0,80 маната). Работают они три через три дня. Работник предприятия может отправить вместо себя наемника, но многие предпочитают сами ездить на поля.

По словам сборщиков, оплата производится регулярно: еженедельно сельскохозяйственные объединения перечисляют деньги на счета предприятий, а бухгалтера уже выплачивают их своим сотрудникам.

Каждое утро автобусы со сборщиками отправляются от нового стадиона, расположенного рядом с отелем "Джейхун". В основном это автобусы АТП-15, но развозят людей и на частных автобусах. Водители последних получают по 250 манатов в день (утром отвозят людей на поля, а вечером забирают) и по 15 литров бензина. Эти расходы возложены на сельскохозяйственные объединения.

Источник - hronikatm.com
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