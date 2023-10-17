Путин занялся Ближним Востоком, - Марианна Беленькая

08:01 17.10.2023

17.10.2023,



Российский президент обсудил с региональными игроками войну Израиля с "Хамасом"

На десятый день войны между Израилем и палестинским движением "Хамас" президент РФ Владимир Путин провел серию телефонных разговоров с коллегами по региону. За один день он побеседовал с президентами Сирии, Ирана, Египта, Палестины, а также с премьер-министром Израиля. Владимир Путин также поручил российским ведомствам выработать общую позицию с учетом того, что и в Израиле, и в Палестине находится много российских граждан.



"Владимир Путин подчеркнул неприемлемость любых форм насилия в отношении мирных граждан и отметил, что в России глубоко сопереживают всем пострадавшим, родным и близким погибших в результате вооруженной конфронтации и готовы оказать гуманитарную помощь",- говорится в сообщении Кремля по итогам состоявшихся в понедельник телефонных разговоров президента РФ с коллегами из Сирии, Ирана, Палестины и Египта - Башаром Асадом, Эбрахимом Раиси, Махмудом Аббасом и Абдель Фаттахом ас-Сиси. Темы и тональность бесед были настолько похожи, что Кремль даже не стал пересказывать все беседы отдельно, объединив отчет о них в одно сообщение.



Речь шла о начавшейся десять дней назад войне между палестинским движением "Хамас" и Израилем. Напомним, что "Хамас" атаковал израильскую территорию, Израиль ответил авиаударами по сектору Газа. Сейчас на повестке - наземная операция.



Суть разговоров сводилась к следующему: Россия предлагает гуманитарное перемирие и введение режима прекращения огня, чтобы стабилизировать обстановку.



Особое внимание было уделено гуманитарной катастрофе в Газе, все стороны выступили за снятие израильской блокады сектора, чтобы поставить туда медикаменты, продовольствие и другие жизненно необходимые товары. По данным палестинского Минздрава, в результате израильских атак в секторе Газа погибли свыше 2,7 тыс. человек, в том числе женщины и дети, около 12 тыс. получили ранения. Население переживает гуманитарную катастрофу. И все чаще звучат голоса, обвиняющие Израиль в непропорциональном применении силы.



На этом фоне в ходе бесед Владимира Путина отмечалась серьезная озабоченность вероятностью перерастания конфликта в региональную войну. По общему мнению, причиной нынешней беспрецедентной эскалации стал "длительный застой в процессе ближневосточного урегулирования". В связи с этим Владимир Путин вновь подчеркнул позицию Москвы в пользу возобновления переговоров, которые привели бы к окончательному решению палестино-израильского конфликта на основе принципа сосуществования двух государств - еврейского и арабского. Этот вопрос будет в центре планируемого Каиром на 21 октября регионального саммита. Полный состав его участников пока неизвестен.



Отдельной темой стал вопрос об эвакуации граждан России и стран СНГ из сектора Газа.



Владимир Путин попросил содействия в этом президента ас-Сиси, так как люди будут выходить через КПП на границе с Египтом и Газой. Эвакуация из сектора иностранных граждан или палестинцев с двойным гражданством ожидалась еще в понедельник. Однако ничего не вышло. Египет не открыл КПП, так как не получил гарантий безопасности от Израиля. За последние десять дней войны израильские военные несколько раз наносили удары в районе пограничного пункта. Так что Каир предпочитает дождаться прекращения огня.



Работу над этим ведет госсекретарь США Энтони Блинкен. Меньше чем за неделю он совершил круг по региону, посетив Израиль и ряд арабских стран, а в понедельник вернулся в Тель-Авив, где второй раз за несколько дней встретился с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и министром обороны Йоавом Галантом и другими представителями израильских силовых структур.



Говорил в понедельник с Биньямином Нетаньяху и Владимир Путин.



Эта беседа последовала за разговорами с арабскими лидерами и президентом Ирана. Российский лидер выразил соболезнования родным и близким погибших израильтян, а также "акцентировал решительное неприятие и осуждение любых действий, жертвами которых становится гражданское население, в том числе женщины и дети". Президент Путин рассказал израильскому премьеру о "ключевых моментах" своих переговоров с другими ближневосточными лидерами, то есть выступил в качестве посредника и предложил свои услуги на будущее.



Ситуация в Израиле остается крайне напряженной. Несмотря на атаки израильских ВВС, "Хамас" продолжает наносить удары по территории еврейского государства. Так, Энтони Блинкену и Биньямину Нетаньяху даже пришлось во время переговоров спуститься в бомбоубежище.



Одновременно в Израиле продолжают подсчитывать погибших еще в первые дни нападения "Хамаса". Официальная цифра еще остается на отметке 1,3 тыс. человек, в то время как СМИ уже говорят о 1,5 тыс. погибших. Дело в том, что израильские судмедэксперты и военный раввинат все еще продолжают работу по идентификации тел. Как рассказали в понедельник журналистам в израильском Национальном центре судмедэкспертизы, им удалось идентифицировать останки 504 человек, с 297 телами работа еще продолжается. Кроме того, в руках палестинских боевиков остаются десятки заложников, точной цифры по-прежнему нет.



Марианна Беленькая, Тель-Авив