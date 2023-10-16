 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Бывший сват Назарбаева Кайрат Боранбаев "добровольно" передал государству 4-звездочный отель в Астане
09:13 17.10.2023

16.10.23
Казахстанский бизнесмен Кайрат Боранбаев добровольно передал в собственность государства гостиничный комплекс Comfort Hotel Astana стоимостью свыше 1,4 млрд тенге (около $3 млн). Об этом сообщила пресс-служба агентства по финансовому мониторингу (АФМ).

Отель площадью более 5 тыс. квадратных метров расположен в центре казахстанской столицы и имеет годовой оборот почти в 900 млн тенге ($1,9 млн).

"Данный объект в соответствии с действующим законодательством планируется использовать в социальных целях с организацией досуговых, реабилитационных и образовательных центров", - сообщили в пресс-службе, добавив, что работа по возврату активов продолжается.

Известный казахстанский олигарх Кайрат Боранбаев входил в топ-50 богатейших и влиятельнейших бизнесменов страны. Его дочь была замужем за внуком бывшего президента Нурсултана Назарбаева - Айсултаном, который умер в августе 2020 года.

В середине марта 2022-го бизнесмен был арестован за крупные хищения средств национальной компании "Qazaq Gaz" (ранее КазТрансГаз) при поставках газа. Спустя год суд Астаны приговорил Боранбаева и еще двоих фигурантов дела к 8 годам лишения свободы каждого с отбыванием наказания в колонии средней безопасности. В июле приговор был отменен судебной коллегией по уголовным делам Астаны.

В сентябре Агентство по финансовому мониторингу отчиталось о том, что Боранбаев добровольно вернул государству активы на сумму свыше 90 млрд тенге ($195,4 млн).
Среди них было нефтяное месторождение, газораспределительная компания, предприятие в сфере сервиса, гостиничные и торгово-развлекательные комплексы, сеть фитнес центров, офисные помещения и другие. С учетом этого в середине сентября суд назначил Боранбаеву 6 лет лишения свободы.

Источник - fergana.media
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