 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 17.10.2023
09:39  Игорь Мальцев: В Европе начинается новый расизм, на этот раз против арабов
09:37  Умер в 54 КВНщик и укр-политик ближнего круга Зеленского - Сивохо
09:16  "Русский прорыв" в Кант загнал НАТО на край киргизского ущелья, - К.Ольшанский
09:13  Бывший сват Назарбаева Кайрат Боранбаев "добровольно" передал государству 4-звездочный отель в Астане
08:01  Путин занялся Ближним Востоком, - Марианна Беленькая
06:38  В туркменском Лебапе техработники бюджетных организаций собирают оставшийся после машинного сбора хлопок
06:33  Сергей Переслегин: Киев проигрывает. Запад переключается на Ближний Восток

06:28  Нефтегазовая "Петля Анаконды" обернулась против Запада, - В.Михеев
06:26  О причинах провала израильской разведки и армии, - В.Прохватилов
06:25  Радикальные течения и "традиционный" ислам в зеркале прессы: салафиты... надоели! Обзор каз. прессы
04:48  Тревожные звонки: о чем Путин говорит с лидерами стран Ближнего Востока
03:49  Влияние диаспор и общин ставит под угрозу независимость Франции, - "Causeur"
02:49  "Пояс и путь" стал для стран ЦАрегиона антисанкционной альтернативой, - Виктория Панфилова
01:41  КазПремьеры и их замы. Ч. 1, - Данияр Ашимбаев
00:58  Энтони Блинкен коршуном кружит по Ближнему Востоку, - "Къ"
00:56  Атака ХАМАС положила конец хрупкому согласию между Россией и Израилем, - The Wall Street Journal
00:53  Израиль боится "зачищать" Сектор Газа, списывая медлительность на непогоду, - СП
00:44  Марат Елибаев возглавил Банк развития Казахстана
00:40  "Перед Россией встает нечто еще более грозное, чем 1812 год...", - В.Бурт
00:36  Южный Кавказ напугали новой войной, - Артур Аваков
00:18  Ближний Восток: эсхатологический сценарий, - Александр Дугин
00:04  Русская армия взяла Авдеевку в огневое кольцо: что происходит на фронтах СВО
00:03  Курс доллара может упасть из-за действий "коллективного Востока" в израильском конфликте
Понедельник, 16.10.2023
20:09  Будут ли в Казахстане отстреливать сайгаков
20:06  Китай сделал ставку на Палестину, - В.Скосырев
20:05  На 50 лет назад: почему мир снова столкнулся со стагфляцией
20:03  Избирательный гуманизм: поменяют ли каждого израильского заложника на тысячу террористов ХАМАС
17:15  B Ивановской области передрались мигранты и местные жители
16:31  Иран и США позиционируют себя как силы сдерживания в конфликте на Ближнем Востоке, - НГ
15:54  Конституционный суд Грузии разрешил начать импичмент президента Зурабишвили
15:39  Путин едет в Китай. Есть ли будущее у проекта "Один пояс - один путь", и где на этом пути Россия? - СП
15:37  Война в Палестине: Сто лет геноцида местного населения, - А.Широкорад
15:35  Польские выборы: Правящая партия лидирует, но ее результаты примерно в 40% не гарантируют ей большинство
15:33  Иллюзии "права собственности". Пришел мир на принципах realpolitik, - А.Школьников
15:32  Извечный конфликт Израиля и Палестины можно задавить авторитетом, - М.Семенов
15:31  Морская блокада Украины прорвана – заработал "партизанский зерновой коридор"
15:29  Газу уничтожит "ходячий мертвец": при чем тут Китай, - С.Латышев
15:26  Глобальный садизм. Философ Ноам Хомский о кризисе западной цивилизации
15:21  Запасной игрок: Иран пригрозил Израилю войной, - Наина Курбанова
14:51  Туркменистан и Турция сближаются по формуле "одна нация – два государства", - Виктория Панфилова
14:33  Саудовский принц Мухаммед бен Салман вынудил Блинкена ждать встречи с собой всю ночь
14:31  Умер советский композитор-классик Геннадий Гладков
14:20  США любые мирные соглашения превращают в "минские", - Виктория Никифорова
14:13  США примеряют судьбу Карфагена: американский миропорядок должен пасть, - Al-Ayyam
13:17  Фильм "Проснись, казах!" разжигает рознь между русскими и казахами?
13:14  Океания всегда воевала с Евразией, - Н.Болошнев
13:11  В.Толстых: В поисках нового Казахстана: экономический и международно-правовой анализ
13:10  Вы хотели знать, что такое "порядок, основанный на правилах"? - В.Можегов
13:09  Мигрант теперь главный? Россия сама идет на смертельный риск
13:05  США против России и Китая: Начать войну или попытаться взорвать конкурентов изнутри? - Е.Берсенев
12:45  Британская империя возвращается: Очередной план уничтожения Израиля может сработать, - М.Делягин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Кыргызстан   | 
"Русский прорыв" в Кант загнал НАТО на край киргизского ущелья, - К.Ольшанский
09:16 17.10.2023

С-300 и С-400 будут лишают альянс оперативного маневра
Константин Ольшанский
16 окт. 23
К 20-летию создания российской военной базы в Канте было объявлено о создании совместной системы ПВО России и Киргизии. Двухдневный визит Владимира Путина в Бишкек и его участие в саммите СНГ продемонстрировало, что Россия не только не уменьшает, а наращивает военно-политическое влияние в Центральной Азии, пишет The Eurasian Times.

Киргизский президент Садыр Жапаров заявил: "Российская авиабаза в Канте является надежным гарантом безопасности и стабильности в Центральноазиатском регионе". Более того, президент подчеркнул, что авиабаза является "сдерживающим фактором для террористической и экстремистской угрозы".

The Eurasian Times: объединенная российская база в Канте важна для всего региона

В последние годы Россия активно укрепляет свое военное влияние в Центральной Азии. Это необходимо для создания контрбаланса западным силам в регионе. Важным элементом такого укрепления является размещение военных баз. Одной из них является авиабаза в городе Кант в Кыргызстане. Она стала первой новой российской авиабазой за пределами страны с 1991 года.

Кант является местом дислоцирования 999-й авиабазы сухопутных войск ПВО и 5-й авиабазы Воздушно-Космических сил России. Там могут приземляться как военно-транспортные самолеты, так и фронтовые самолеты. Сейчас на базе, по официальным данным, расположены вертолеты Ми-8МТВ5−1, беспилотные летательные аппараты "Орлан-10", подразделение военной полиции и самолеты наземной поддержки Су-25СМ.

Созданная и открытая в 2003 году российская авиабаза Кант является одним из компонентов объединенной военной базы России в Кыргызстане. Более обширная интегрированная база включает в себя испытательный комплекс противолодочного вооружения ВМС на озере Иссык-Куль, военно-морской сигнальный центр в Чуйской области и радиосейсмическую лабораторию сейсмического управления Министерства обороны России в Джалал-Абадской области.

Новое соглашение об аренде базы в Канте было заключено между Россией и Кыргызстаном в декабре 2012 года. Согласно этому соглашению, база арендуется на 15 лет с возможностью автоматического продления еще на 5 лет.

С момента создания авиабазы Кант ее личный состав традиционно участвует в международных военных учениях, проводимых на территории Киргизии и других стран СНГ. Так что авиабаза имеет стратегическое значение для укрепления региональной безопасности, подчеркивает The Eurasian Times.

Она является важным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ в Центральноазиатском регионе. ОДКБ была создана для контроля воздушного пространства Центральной Азии и имеет схожую структуру с НАТО, подчеркивает Bulgarian Military.

Bulgarian Military: российская ПВО в Канте закроет "зонтиком" даже часть Китая

Россия заключает соглашения о сотрудничестве в области систем ПВО с различными странами Центральной Азии и Белоруссии: среди них Казахстан и Таджикистан. Недавно парламент Кыргызстана одобрил соглашение о совместном базировании средств ПВО на территории военной базы в Канте.

С точки зрения вооружения, Кыргызстан в основном полагается на устаревшие системы противовоздушной обороны, такие как ЗРК "Стрела-2", "Стрела-10", ЗСУ-23−4, С-60, С-125 "Нева-М1" и С-75М3 "Двина" - реликты холодной войны. Стране не хватает современных технологий в этой области, подчеркивает в военно-политическом анализе эксперт Bulgarian Military Бойко Николов.

Сразу возникли спекуляции относительно того, какие системы ПВО будут размещены в Канте. Некоторые источники указывают на возможное размещение С-400 или С-300, которые являются системами дальнего действия.

Россия получила от Кыргызстана участок земли площадью 5 гектаров на территории Канта, где сейчас размещены системы С-125 и С-75. Эксперты предполагают, что здесь могут быть размещены системы ПВО "Тор", "Бук" и "Панцирь".

Потенциальное размещение систем С-300 и С-400 крайне важно в военно-политическом отношении, констатирует The Eurasian Times.

Во-первых, размещение данных систем дальнего радиуса действия позволит России закрыть небо над несколькими странами Центральной Азии. Радиус действия С-400 составляет 400 км.

Это означает, что в случае развертывания в Кыргызстане зона действия может распространиться на части Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и, возможно, даже на часть Китая.

Однако на точный радиус действия С-400 могут влиять различные факторы, включая конкретную конфигурацию системы, рельеф местности и потенциальные препятствия, такие как горы.

Во-вторых, развертывание систем С-300 и С-400 позволит обнаруживать и перехватывать любые воздушные угрозы, включая ракеты, самолеты и беспилотники. Имея эти системы на месте, Россия может лучше защитить свои военные базы, инфраструктуру и личный состав на территории Кыргызстана.

The Eurasian Times и не скрывает, что развертывание С-300 и С-400 служит сдерживающим фактором против потенциальной агрессии или вторжений террористических группировок. Киргизия непосредственно граничит с Таджикистаном, для которого крайне актуальна исламистская угроза из-за соседства с Афганистаном.

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1697523360


Новости Казахстана
- Повестку заседания Палаты утвердили сенаторы
- Началась отгрузка удешевленного зерна в регионы
- Единый телефон доверия по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей появится в Казахстане
- Премьеры и их замы (часть 1)
- Кадровые перестановки
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с представителями IT-сообщества Digital Nomads
- Мажилис рассмотрит поправки в Налоговый кодекс
- Алихан Смаилов провел встречу с Министром по делам кабинета министров ОАЭ
- Вопросы проведения IPO авиакомпании Air Astana обсуждены в Правительстве
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  