"Русский прорыв" в Кант загнал НАТО на край киргизского ущелья, - К.Ольшанский

09:16 17.10.2023

С-300 и С-400 будут лишают альянс оперативного маневра

Константин Ольшанский

16 окт. 23

К 20-летию создания российской военной базы в Канте было объявлено о создании совместной системы ПВО России и Киргизии. Двухдневный визит Владимира Путина в Бишкек и его участие в саммите СНГ продемонстрировало, что Россия не только не уменьшает, а наращивает военно-политическое влияние в Центральной Азии, пишет The Eurasian Times.



Киргизский президент Садыр Жапаров заявил: "Российская авиабаза в Канте является надежным гарантом безопасности и стабильности в Центральноазиатском регионе". Более того, президент подчеркнул, что авиабаза является "сдерживающим фактором для террористической и экстремистской угрозы".



The Eurasian Times: объединенная российская база в Канте важна для всего региона



В последние годы Россия активно укрепляет свое военное влияние в Центральной Азии. Это необходимо для создания контрбаланса западным силам в регионе. Важным элементом такого укрепления является размещение военных баз. Одной из них является авиабаза в городе Кант в Кыргызстане. Она стала первой новой российской авиабазой за пределами страны с 1991 года.



Кант является местом дислоцирования 999-й авиабазы сухопутных войск ПВО и 5-й авиабазы Воздушно-Космических сил России. Там могут приземляться как военно-транспортные самолеты, так и фронтовые самолеты. Сейчас на базе, по официальным данным, расположены вертолеты Ми-8МТВ5−1, беспилотные летательные аппараты "Орлан-10", подразделение военной полиции и самолеты наземной поддержки Су-25СМ.



Созданная и открытая в 2003 году российская авиабаза Кант является одним из компонентов объединенной военной базы России в Кыргызстане. Более обширная интегрированная база включает в себя испытательный комплекс противолодочного вооружения ВМС на озере Иссык-Куль, военно-морской сигнальный центр в Чуйской области и радиосейсмическую лабораторию сейсмического управления Министерства обороны России в Джалал-Абадской области.



Новое соглашение об аренде базы в Канте было заключено между Россией и Кыргызстаном в декабре 2012 года. Согласно этому соглашению, база арендуется на 15 лет с возможностью автоматического продления еще на 5 лет.



С момента создания авиабазы Кант ее личный состав традиционно участвует в международных военных учениях, проводимых на территории Киргизии и других стран СНГ. Так что авиабаза имеет стратегическое значение для укрепления региональной безопасности, подчеркивает The Eurasian Times.



Она является важным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ в Центральноазиатском регионе. ОДКБ была создана для контроля воздушного пространства Центральной Азии и имеет схожую структуру с НАТО, подчеркивает Bulgarian Military.



Bulgarian Military: российская ПВО в Канте закроет "зонтиком" даже часть Китая



Россия заключает соглашения о сотрудничестве в области систем ПВО с различными странами Центральной Азии и Белоруссии: среди них Казахстан и Таджикистан. Недавно парламент Кыргызстана одобрил соглашение о совместном базировании средств ПВО на территории военной базы в Канте.



С точки зрения вооружения, Кыргызстан в основном полагается на устаревшие системы противовоздушной обороны, такие как ЗРК "Стрела-2", "Стрела-10", ЗСУ-23−4, С-60, С-125 "Нева-М1" и С-75М3 "Двина" - реликты холодной войны. Стране не хватает современных технологий в этой области, подчеркивает в военно-политическом анализе эксперт Bulgarian Military Бойко Николов.



Сразу возникли спекуляции относительно того, какие системы ПВО будут размещены в Канте. Некоторые источники указывают на возможное размещение С-400 или С-300, которые являются системами дальнего действия.



Россия получила от Кыргызстана участок земли площадью 5 гектаров на территории Канта, где сейчас размещены системы С-125 и С-75. Эксперты предполагают, что здесь могут быть размещены системы ПВО "Тор", "Бук" и "Панцирь".



Потенциальное размещение систем С-300 и С-400 крайне важно в военно-политическом отношении, констатирует The Eurasian Times.



Во-первых, размещение данных систем дальнего радиуса действия позволит России закрыть небо над несколькими странами Центральной Азии. Радиус действия С-400 составляет 400 км.



Это означает, что в случае развертывания в Кыргызстане зона действия может распространиться на части Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и, возможно, даже на часть Китая.



Однако на точный радиус действия С-400 могут влиять различные факторы, включая конкретную конфигурацию системы, рельеф местности и потенциальные препятствия, такие как горы.



Во-вторых, развертывание систем С-300 и С-400 позволит обнаруживать и перехватывать любые воздушные угрозы, включая ракеты, самолеты и беспилотники. Имея эти системы на месте, Россия может лучше защитить свои военные базы, инфраструктуру и личный состав на территории Кыргызстана.



The Eurasian Times и не скрывает, что развертывание С-300 и С-400 служит сдерживающим фактором против потенциальной агрессии или вторжений террористических группировок. Киргизия непосредственно граничит с Таджикистаном, для которого крайне актуальна исламистская угроза из-за соседства с Афганистаном.