Умер в 54 КВНщик и укр-политик ближнего круга Зеленского - Сивохо

09:37 17.10.2023

Звезда КВН Сивохо умер в 54 года

Звезда КВН и продюсер "Квартала 95" Сергей Сивохо умер в 54 года



Tекст: Дмитрий Зубарев



Украинский шоумен и участник КВН Сергей Сивохо, работавший с Владимиром Зеленским, умер в возрасте 54 лет, сообщают украинские СМИ.

Украинский шоумен, участник КВН, известный дончанин Сергей Сивохо, передает РИА "Новости".



Свою известность шоумен приобрел после участия в играх команд КВН, таких как команда КВН ДПИ (Донецкого политехнического института), "Дрим-Тим", Сборная СНГ, Сборная XX века.



Позднее Сивохо был креативным продюсером студии "Квартал 95", одним из основателей которой был Владимир Зеленский.



В 2020 году Сергея Сивохо уволился с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на общественных началах.