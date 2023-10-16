|Умер в 54 КВНщик и укр-политик ближнего круга Зеленского - Сивохо
09:37 17.10.2023
Звезда КВН Сивохо умер в 54 года
Звезда КВН и продюсер "Квартала 95" Сергей Сивохо умер в 54 года
Tекст: Дмитрий Зубарев
Украинский шоумен и участник КВН Сергей Сивохо, работавший с Владимиром Зеленским, умер в возрасте 54 лет, сообщают украинские СМИ.
Украинский шоумен, участник КВН, известный дончанин Сергей Сивохо, передает РИА "Новости".
Свою известность шоумен приобрел после участия в играх команд КВН, таких как команда КВН ДПИ (Донецкого политехнического института), "Дрим-Тим", Сборная СНГ, Сборная XX века.
Позднее Сивохо был креативным продюсером студии "Квартал 95", одним из основателей которой был Владимир Зеленский.
В 2020 году Сергея Сивохо уволился с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на общественных началах.