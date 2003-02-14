"Метро ХАМАС": В Секторе Газа Израиль рискует провалиться сквозь землю

12:56 17.10.2023 Обширная сеть вырытых палестинцами подземных сооружений полна боевых ловушек для ЦАХАЛ



Сергей Ищенко



В минувшее воскресенье в 13.00 мск истекло время, отпущенное израильскими властями 1,1 миллиона жителей Газы на то, чтобы покинуть этот город. И хотя совершенно точно вовсе не все мирные палестинцы сумели воспользоваться такой возможностью, с точки зрения командования ЦАХАЛ путь для начала сухопутной операции во взбунтовавшемся анклаве теперь открыт. Начала качественно нового этапа массового кровопролития на Ближнем Востоке мир отныне ожидает с минуты на минуту.



Тем временем на всех континентах политики и военные эксперты публично гадают: во что это может вылиться для враждующих сторон? И вовсе не всюду уверены, что успех отлично оснащенной и обученной израильской армии, к тому же численно десятикратно превосходящей боевиков ХАМАС, гарантирован.



Так, специализирующее на военно-политической тематике американское интернет-издание 19fortyfive в выходные опубликовало примечательную статью "ХАМАС планирует кровавую баню для Израиля в Секторе Газа". Автор - Джон Рассомондо, старший аналитик по вопросам обороны и борьбы с терроризмом.



В материале сказано: "Своей кровожадной яростью в кибуцах и городах, прилегающих к сектору Газа, ХАМАС показал, что он готов к самой жестокой войне. Предыдущие войны в 2009, 2014 и 2021 годах были интенсивными. Но теперь Израиль ожидает самый интенсивный городской бой из тех, с которыми когда-либо сталкивалась ЦАХАЛ с момента ее вторжения в Бейрут в 1982 году… Он может закончиться так, как первая битва за Фаллуджу (город в Ираке - „СП") в апреле 2004 года, в которой морские пехотинцы США оказались побеждены джихадистами в самых тяжелых боях со времен Вьетнама из-за отсутствия необходимой подготовки".



В чем главная особенность и основная трудность для израильтян в почти неизбежном ожесточенном уличном сражении за Газу? Никто и не сомневается: в наличии на территории обширнейшего и весьма разветвленного так называемого "подземного метро Газы". То есть просто гигантской сети заранее вырытых и мощно укрепленных глубоких туннелей, пронизывающих всю территорию Сектора. И, как утверждают, имеющих даже умело замаскированные выходы на земле собственно Израиля. По которым отряды террористов легко могут буквально из-под земли возникать в тылу наступающих войск ЦАХАЛ. И стрелять им в спины.



Какие тактические преимущества в сражении за Газу это способно дать хамасовцам? Вот экспертное мнение на сей счет депутата, члена Комитета Госдумы РФ по обороне, бывшего заместителя командующего войсками нашего Южного военного округа генерал-лейтенанта Андрея Гурулева: "Мы все это проходили в Восточной Гуте, в других н. п. Сирии, когда выкуривали оттуда игиловцев* и всю остальную „шантрапу". Они, как теперь и ХАМАС в Газе, под землей имели огромные запасы материальных средств в этих тоннелях. Передвигались и передвигаются там даже на машинах - целые автострады… Израильтяне это знают. Они готовы к этому? Потери у них будут сумасшедшими".



Однако прежде, чем поговорить о том, каковы шансы ЦАХАЛ справиться с этой бедой, - немного "истории вопроса".



Как считают в Израиле, активное строительство подземных коридоров началось в Секторе Газа в 2007 году. После того, как Израиль ввел в отношении мятежной территории экономическую блокаду. И для тысяч и тысяч палестинских семей единственным шансом на выживание стала международная контрабанда.



При этом энергичное "метростроительство" велось не только у границы с Израилем. Немало многокилометровых тайных подземных "троп" было проложено и в Египет, с которым у Сектора Газа всего 12 километров общей границы.



Тем не менее, как сообщил канал "Аль-Джазира", уже в 2015 году египтяне с изумлением обнаружили, что к ним из Сектора Газа прорыто 1200 туннелей палестинских контрабандистов. Мало того. Ширина некоторых их этих арабских криминальных "дорог жизни", каждая из которых залегала на глубинах от 20 до 30 метров, оказалась достаточной, чтобы по ним скрытно перегонять из Египта в Сектор Газа даже ворованные автомобили. И умыкнули таким образом у соседей палестинцы, по сведениям "Аль-Джазиры", ни много, ни мало - примерно 13 тысяч похищенных авто.



К тому же ХАМАС к той поре совершил самоубийственный поступок - поддержал признанную в России террористической религиозно-политическую организацию "Братья-мусульмане" **, пришедшую было к власти в Египте в 2012 году. Но 23 сентября 2013 года египетский суд запретил любую деятельность "Братьев-мусульман".



И совершенно неудивительно, что возглавивший эту страну в 2014 году после такого решения недавний министр обороны АРЕ Абдул-Фаттах Ас-Сиси первым делом приказал навсегда покончить с палестинским туннелями на своих границах. Из Средиземного моря вдоль всей 12-километровой границы был вырыт специальный канал, воды которого затопили подземелья палестинцев.



Но то, что на своей территории сумел проделать Ас-Сиси, Израилю не подошло в силу сравнительно немалой протяженности его рубежа с Сектором Газа. И на этом участке, а также внутри самого Сектора, тайная строительная работа хамасовцев все эти годы кипела вовсю. Причем, носила она ярко выраженный военный характер.



"Эти тоннели могут называть объектами наступления. Но на самом деле они являются оборонительными. Если бы это были наступательные тоннели, ХАМАС использовали бы их до войны. Но когда Израиль развернул свою агрессию, мы использовали туннели, чтобы проникнуть в тыл израильской армии, которая ведет войну в Газе", - много лет назад объяснял назначение подземелий Халед Машаль, в ту пору - председатель политбюро ХАМАС.



Упоминая при этом "израильскую агрессию", Халед Машаль несомненно имел в виду события 2014 года. Это когда ЦАХАЛ на территории Сектора Газа организовал первую масштабную операцию под названием "Рубеж обороны" по уничтожению на глазах множившихся палестинских подземелий.



К тому времени, если верить американской газете The Washington Post, на территории Сектора Газа "с 2007 по 2014 год ХАМАС успел построить более 1,3 тысячи новых тоннелей общей стоимостью 1,25 миллиарда долларов". Таким образом, (по самым грубым подсчетам!) каждое подобное сооружение обходится палестинцам примерно в миллион долларов. Что, полагаю, дает некоторое дополнительное представление о его фундаментальности.



При этом учтем: некоторые находящиеся в Секторе Газа подземные пространства не ведут к израильским или египетским границам. А выполняют роль глубоко заглубленных складов или цехов. Другие являются бункерами, где встречается и обсуждает планы боевых действий руководство ХАМАС. Есть также небольшие тоннели для оперативной и внезапной для противника переброски личного состава из района в район. И даже подземные стартовые площадки для пуска ракет.



При этом почти все перечисленное - сложные и крайне дорогостоящие инженерные сооружения. С бетонными стенами, металлическими дверями, автономными электропитанием, вентиляцией и транспортными тележками.



В ходе осуществления "Рубежа обороны" израильтянам удалось засыпать, затопить водой и взорвать лишь порядка трех десятков подобных потаенных подземных "троп". Но не это главное. Для Тель-Авива важнее, что некоторый дополнительный боевой опыт в этой сфере ЦАХАЛ все же тогда приобрела. И сделала серьезные выводы на будущее.



К нынешнему дню Военно-воздушные силы Израиля для уничтожения палестинских подземелий обзавелись внушительным арсеналом американских высокоточных 2,3-тонных бетонобойных бомб GBU-28 (а возможно - и еще более совершенных GBU-72) с системами наведения JDAM. Каждая из них способна пробить до 30 метров грунта или 6 метров бетона. Поэтому когда сегодня на телеэкранах вы видите, как под ударами боевых самолетов ЦАХАЛ в Газе складываются "в кучку" многоэтажные жилые дома, знайте: на самом деле в большинстве случаев настоящие цели налетов - не сами эти здания. А подземные туннели. Что, как уверена израильская разведка, проходят как раз под атакованной улицей.



Но, как представляется, главная надежда израильтян сегодня на свой многочисленный и тщательно выпестованный "подземный спецназ" под названием "Яхалом" (в переводе с иврита - "Бриллиант"). Тщательно подобранное и обученное ведению контактных боев в кромешной тьме тесных и разветвленных подземных пространств подразделение Инженерных войск израильской армии.



Боевой состав "Яхалома" включает пять подразделений, разбитых на три оперативных батальона каждое. В батальонах - по шесть рот. Роты разбиты на взводы и группы специальных операций, специализирующихся на выполнении широкого спектра боевых задач: РХБ-разведка, обезвреживание взрывоопасных предметов, подземные боевые действия и специальная разведка.



Элита "Бриллианта" - сверхсекретная рота "Самур". О которой почти ничего неизвестно, кроме того, что в ее составе "типичные специалисты по кинетическому туннельному бою".



А еще некоторое время назад пожелавший остаться неизвестным сотрудник "Самура" рассказал журналистам, что в распоряжении этого спецназа приборы "чрезстенного обнаружения признаков жизни или стеновизоры".



Предполагается, что во время боя под землей вместе с бойцами "Самура" будут действовать и особые тактические боевые микророботы, умеющие бороться со взрывными устройствами. Типа MTGR (Micro Tactical Ground Robots) от компании Roboteam. Или TALON от Qinetiq.



Скажем, микроробот MTGR, также известный под прозвищем "Roni Robot", в зависимости от оснащения весит от 7,3 до 8,6 килограмма. Грузоподъемность - до 10 килограммов. В зависимости от ситуации передвигается на гусеницах или на колесах. На нем - до восьми телекамер, обеспечивающих круговой обзор. И осветители белого и инфракрасного света для работы в темных туннельных лабиринтах.



Понятно, что с началом сухопутной операции ЦАХАЛ страшно засекреченный "подземный" спецназ "Яхалом" в Сектор Газа войдет одним из первых. Будет ли ему сопутствовать успех? Только война покажет.



ХАМАС ведь тоже заранее отлично знал, к какого рода боям ему следует готовиться. И готовился. Как утверждает польский военизированный сайт Defence24 - под руководством иранских и северокорейских специалистов.



А чем, к примеру, прославились военные той же КНДР после войны 1953 года против американцев? Поляки пишут: "Своими подземными сооружениями (убежищами, тоннелями для проникновения в демилитаризованную зону и на территорию Республики Корея)".



Персам, в последние десятилетия упрятавшими под скалы всю свою атомную промышленность и множество военных объектов, тоже есть чем похвастаться в этом отношении.



Так что, несмотря на явные технологические преимущества ЦАХАЛ, ничего в Секторе Газа еще не решено. Во всяком случае, в самом Израиле многие сильно опасаются предстоящего сражения.



Вот, к примеру, на днях Ави Ягер, эксперт израильского Института международной политики по борьбе с терроризмом (ICT), с горечью признался американскому изданию The Wall Street Journal, что его страна в последние годы "готовились к какой-то не к той войне", что теперь началась. А спецы из ICT обычно знают, о чем говорят, когда речь заходит об арабских террористах.



СПРАВКА



7 октября массированным ракетным обстрелом ХАМАС начал боевые действия на территории Израиля. Операция, по некоторым данным, планировалась около года, однако застала Израиль врасплох. Силы ХАМАС захватили большое число заложников, затрофеили или уничтожили десятки единиц военной техники.



Израиль ответил авиационными и ракетными ударами по военным и гражданским объектам сектора Газа. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в обращении к нации пообещал, что "враг заплатит беспрецедентную цену", признал, что страна находится в состоянии войны, и объявил о мобилизации 300 тыс. резервистов.



* "Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, деятельность которой на территории России запрещена решением Верховного суда РФ от 29.12.2014.



** "Братья-мусульмане" (Аль-Ихван аль-Муслимун) - религиозно-политическая ассоциация, признанная террористической решением Верховного суда РФ от 14.02.2003, ее деятельность в России запрещена. Источник - СвободнаяПресса

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