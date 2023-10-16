Мутные схемы: Минфин РФ гонит деньги "на экспорт", наращивая российский госдолг

12:57 17.10.2023 Мутные схемы: Минфин гонит деньги "на экспорт", наращивая российский госдолг

Москва кредитует зарубежных пока еще партнеров, а отечественной промышленности ничего не достается



Иван Рыбин



Минфин опять планирует массовую раздачу денег другим странам, по минимальным ставкам их получат так называемые "развивающиеся государства". При этом вовсе не факт, что хотя бы небольшая часть средств вообще вернется в Россию, и что позиция должников на международной арене будет сколь-либо дружественной по отношению к нашей стране. Триллионы рублей, столь необходимые российской промышленности, "сжигаются", дабы их нельзя было потратить на дело.



В 2024 году Россия раздаст 468,5 млрд рублей в виде международных кредитов, в 2025-м - 473,7 млрд рублей, в 2026-м - 479,9 млрд рублей. В совокупности - около 1,5 трлн рублей. И ладно бы, если бы финансировали Белоруссию - там Батька каждый рубль тратит на дело, строит новые заводы и фабрики, продолжает развивать сельское хозяйство. И вся эта продукция нам тоже достается.



Однако большая часть средств отправится различным африканским, азиатским и латиноамериканским государствам, причем по меркам внутреннего российского кредитного рынка практически даром. Как правило, если кредит рублевый - тому же Минску - он привязывается к ставке облигаций федерального займа (ОФЗ) примерно на тот же срок. Если валютный - всем остальным - то к доходности так называемых "суверенных еврооблигаций РФ".



О планах кредитования Батьки пока ничего не слышно, значит, раздавать будут валютные ссуды. Доходность по евробондам РФ на уровне 6% годовых, но по мировым меркам для международного кредита это очень высокая ставка. Значит, станут раздавать деньги где-то под 3−4% годовых, никак не больше. Учитывая то, что российские банки сейчас, при нынешней ставке рефинансирования, кредитуют предприятия под 25−30% годовых и выше, это, считай, бесплатно.



"Каждый год РФ наращивает объемы кредитования других государств: в 2019-м эта сумма составляла 215 млрд рублей, в 2021-м - уже 318 млрд, а по итогам 2023-го власти собираются выдать 457,6 млрд (вместо 378 млрд, утвержденных годом ранее). Поэтому вероятно, что в 2025-м размер межправительственных займов также будет больше. В 2024-м объемы выдаваемых иностранным государствам займов планируется увеличить на 27% по сравнению с их ранее утвержденной на этот год величиной в предыдущем проекте бюджета (368,7 млрд рублей)", - говорит доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Алла Чалова.



Но это еще не самое веселое. Возвращается не более четверти кредитов, и Минфин год от года снижает план по получению данных ссуд обратно. Так, на 2024-й запланирован возврат 101,1 млрд рублей, тогда как ранее в бюджет закладывали сумму 173,2 млрд рублей. Куда делись остальные?



"Россия участвует и в усилиях по облегчению долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списанной нами задолженности составляет $23 млрд", - заявил недавно Владимир Путин.



Очень странная в целом получается экономика. Россия выдает все больше и больше кредитов, причем почти что даром, их возвращают все хуже, а потом долги и вовсе напрочь списываются. Тогда как наша экономика просто задыхается от недофинансирования.



Более того, даже те крохи, которые запланированы на развитие промышленности в госбюджете-2024, и на которые уже кто-кто положил глаз, сокращаются. Доля расходов по направлению "Национальная экономика" в общей структуре расходов казны в 2024-м будет всего 10,7% - минимальный с 2007-го показатель. Кстати, по ныне действующему закону о федеральном бюджете на 2023−2024 годы расходы на экономику в будущем году означены в 12,4% общих трат. Чем занимается Минфин, в общем-то, понятно - нарушает закон. Но таковой ему, как всем уже давно понятно, не писан.



"Я не считаю тревожным сигналом сокращение доли расходов на национальную экономику в общей структуре расходов федерального бюджета", - заявил министр финансов Антон Силуанов.



Одной рукой даем, другой - занимаем. Госдолг РФ растет, тот же Минфин предполагает потратить на его обслуживание в текущем году 1,6 трлн рублей. В 2024 - 2,4 трлн рублей, в 2025-м - 2,9 трлн рублей, в 2026-м - 3,4 трлн рублей.



То есть госбюджет планируется тупо разорять, при такой динамике трат - на невозвратные кредиты и на обслуживание госдолга - он по определению будет дефицитным. Добавим сюда же "обратный акциз" ("демпфер") для нефтяников - около 4 трлн выплат за то, чтобы те вообще торговали ГСМ внутри своей же страны. И прочие подобные траты.



Госбюджет в частности, и экономику РФ в целом обескровливают, "сжигая" казенные деньги.



"Есть ли в стране ресурсы? Мы переживаем за 1−3 трлн рублей дефицита госбюджета - это копейки, мы не о том говорим. Наша страна с середины 90-х профинансировала Запад на $16−20 трлн, если перевести на рубли - на 1000 триллионов рублей!" - приводит свою финансовую статистику гендиректор ОАО "Череповецкий литейно-механический завод" Владимир Боглаев.



Цифры отнюдь не эксклюзивные, другие российские экономисты озвучивали и в разы большую совокупную сумму выведенных из РФ средств. Основная проблема в том, что масштабы обворовывания России продолжают увеличиваться, что, к примеру, видно на примере вышеозначенных невозвратных "кредитов" и никому не нужного госдолга.



"Есть основания полагать, что курс рубля колеблется в том числе и потому, что в достаточном объеме не возвращается валютная выручка для того, чтобы задействовать эту денежную массу на внутреннем рынке", - заявил президент РФ.



То есть не возвращается вовсе, о чем уже не раз говорили ведущие российские экономисты. И есть сомнения, что указ об обязательной продаже валютной выручки сработает. Судя по всему, получиться так, как с запретом экспорта ГСМ - через непродолжительное время власть пойдет на попятную.



Хотя, быть может, этого и не произойдет. Ведь список компаний, которых обязали продавать валюту, засекречен. И там может числиться всего несколько фирмочек с годовым оборотом в сто рублей… То есть, де-факто, никого ник чему не обязали.



"По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в сентябре средневзвешенная цена российской нефти выросла до $81,8 за баррель. Минфин РФ, использующий оценки Argus, ранее сообщал о $83,1 за баррель Urals", - напоминает экономист Никита Кричевский.



"Порядка 90% всей валютной выручки и так продавалось на рынке, в сентябре объем продаж составил $9,2 млрд, прибавив 27% к августу", - говорит аналитик компании "Цифра брокер" Даниил Болотских.



Как-то концы с концами не сходятся. Валюты вроде как много, продается почти вся выручка, но она… не продается. Россия много занимает, но при этом раздает деньги направо и налево. Все очень похоже на уловки шулера в стиле "кручу-верчу - запутать хочу". А в итоге за границей оседают очередные сотни миллиардов долларов. Тогда как внутри страны заводы и фабрики продолжают закрываться по причине отсутствия финансирования. Как несложно догадаться, потрясения для России при такой жульнической игре в поддавки просто запрограммированы.



"Бюджет на следующий год, в котором при росте экономики лишь на 2,5% прогноз по доходам и расходам подняли на треть - 35 трлн рублей и 36,6 трлн рублей - сводится лишь при курсе доллара 140−150 рублей.



А беднеющее и затягивающее пояса население никто и не спрашивал. Как и малый бизнес с реальным сектором, которые работают на сжимающемся внутреннем рынке. Хотелки феодалов оплатят подневольные крепостные", - резюмирует экономист Владислав Жуковский. *



* Внесен Минюстом РФ в список иноагентов Источник - СвободнаяПресса

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