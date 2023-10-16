Многоходовка ЦРУ: Израиль надо принести в жертву, но не весь

13:06 17.10.2023

Зачем США подставляют авианосцы под удар палестинских диверсантов



Сергей Плотников



По мере развертывания Соединенными Штатами авианосных ударных групп (АУГ) у берегов Палестины, арабы все смелее угрожают отправить американские железные идолы на дно, к римским триерам. Топить будут на выбор: либо авианосец USS Gerald R. Ford, который развернул свою ударную группу в восточном Средиземноморье еще 10 октября, либо авианосец USS Dwight D. Eisenhower, который пока идет в горячий район через Атлантику, но прибудет через неделю. Или оба два, если удача улыбнется, как 11 сентября 2001 года.



Крайними о своем намерении атаковать плавучие аэродромы США заявили ливанские повстанцы из движения "Хезболла". То есть - сам факт присутствия в регионе американских АУГ повысил риск втягивания Ливана в палестино-израильскую войну, что откровенно не в интересах Израиля.



Хотя формально авианосцы "Эйзенхауэр" и "Форд" призваны предостеречь арабское окружение Израиля от резких движений в поддержку палестинского сопротивления, на деле они могут только спровоцировать агрессию. Причем - именно в отношении себя. Потому что плохо быть большим и вкусным одновременно, мамонты не дадут соврать.



Понятно, что авианосцы, по задумке администрации Джо Байдена, должны маячить у берегов Ливана, Израиля и Сектора Газа, как незыблемый символ американской гегемонии, пристрастный арбитр и судия. Но с точки зрения боевого применения присутствие двух АУГ явно избыточно, так как, кроме партизан, ни одно вменяемое ближневосточное государство не заявило о намерении вступить в войну на стороне ХАМАС.



Иран, основной независимый игрок в регионе, не является активной стороной конфликта. Спецслужбы Ирана не знали о подготовке ХАМАС к рейду боевиков 7 октября из Сектора Газа на территорию Израиля - это-де проверенная информация ЦРУ. Израиль всячески подчеркивает, что не собирается начинать войну с Ираном, как и Иран с Израилем. Со стороны официального Ирана, правда, прозвучал призыв к мусульманам, от главы МИД Хосейна Амира Абдоллахияна, сплотиться в борьбе с израильтянами. Абдоллахиян не исключал открытия "других фронтов". Но это скорее фигура речи.



Турецкий лидер, воинственный Реджеп Эрдоган наговорил вообще на срок в Гуантанамо, но ни Израиль, ни США не собираются втягивать Турцию в текущий передел территорий. Египет тоже, якобы, провинился перед Тель-Авивом, так как египетская разведка "что-то знала, но недостаточно подробно доложила". Однако, никто всерьез не рассматривает вариант, что Египет воспользуется моментом, вторгнется на Землю Обетованную и устроит косплей битвы при Кадеше (произошла между Египетской империей и империей Хеттов в 13 веке до нашей эры).



Тогда вопрос - зачем США нужны два авианосца вместе с кораблями поддержки "на рейде" в средиземноморской луже, где и без них места мало?



Но если США явились не со скальпелем, а с дубиной и цель - не сдерживание, а эскалация палестино-израильского конфликта, с переносом боевых действий на соседние страны, тогда командировка в регион такого мощного раздражителя как пара АУГ - логичный ход.



Не исключено, что жирные телеса "Эйзенхауэра" и "Форда", должны послужить мишенями для арабских ракет, БПЛА и водных дронов. Конечно, авианосцы защищены кораблями, подводными лодками и самолетами своих ударных групп. Но это очень большие мишени, а современные средства поражения позволяют провести комбинированную атаку на АУГ силами скромного диверсионного отряда.



Соблазн слишком велик. Гибель авианосца в результате такой атаки исключается, но самого факта нападения для США будет достаточно. Малая жертва позволит задействовать авианесущую группировку в войне на стороне ЦАХАЛ.



Тем более что война альянса только Сектором Газа, скорее всего, не ограничится.



В этом контексте, кстати, напрашивается вопрос: а действительно ли американская разведка прошляпила атаку ХАМАС на Израиль?



Может, все-таки что-то знала, но решила сыграть в свою игру, пожертвовав полутора тысячами евреев (счет погибших арабов, да и не только их - гляньте на Украину, а до этого Ирак, Афганистан - американцам всегда был безразличен, аборигенов не жалко)



Зачем им это? А затем, чтобы взять под тотальный контроль весь Ближний Восток. Авианосцы по всему свету просто так никто гонять не будет - очень дорогое это удовольствие.



Похоже, атака ХАМАС 7 октября на Израиль - только начало.



Любопытно, что 14 октября Госдеп США дал "добро" на отъезд американских госслужащих и членов их семей из Израиля.