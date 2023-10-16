Еще одному туркменскому активисту Дурдылыеву грозит депортация из Турции

13:08 17.10.2023

6 сентября в Стамбуле за нарушение визового режима задержали еще одного гражданского активиста из Туркменистана Сердара Дурдылыева.



Сегодня, 15 октября, его перевели в депортационный центр Тузла. Это означает, что в скором времени мужчину могут депортировать на родину.



По словам самого Сердара, ему нужен адвокат, в противном случае у него нет шансов остаться в Турции.



В 2018 году Сердар Дурдылыев (17 мая 1989 г.р.) участвовал в создании сообщества туркменских студентов в Турции, которым руководил Омрузак Омаркулиев.



Напомним, что 13 сентября министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что за последние три месяца в рамках операций в Турции задержаны 75 442 нелегальных мигранта, из которых 32 563 были депортированы.



Среди задержанных много граждан Туркменистана, в том числе оппозиционных активистов часть из которых уже депортировали на родину. Всем им грозят длительные сроки заключения и пытки в тюрьмах.