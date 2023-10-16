"Подавить Путина": рождение нового мира стало огромной ломкой для Запада

13:27 17.10.2023

Путин перед визитом в Китай дал интервью китайской медиакорпорации. А Байден - американскому телеканалу CBS. Удивительным образом они дополнили друг друга. Картина ближайшего нашего с вами будущего получилась, мягко говоря, не безмятежная. Тревожная даль.



Вот Байден говорит: "Представьте, если бы мы могли добиться успеха в создании Ближнего Востока, с которым у нас будут нормальные отношения. Я думаю, что мы можем это сделать. Представьте, что будет, если нам удастся объединить всю Европу и подавить, наконец, Путина из-за тех проблем, которые он причиняет. У нас огромные возможности сделать мир лучше".



Заметили, да, интересный оборот? Не наладить отношения с Ближним Востоком, а сделать Ближний Восток таким, чтобы были нормальные отношения. А Ближний Восток спросили? Нет. Получили очередной кризис и "горячую точку".



А что говорит Путин? "Наш подход совсем другой. Мы исходим из того, что все люди равны, все имеют одинаковые права; права и свободы одной страны и одного народа заканчиваются там, где появляются права и свободы другого человека или целого государства". И кто теперь либерал?



Далее, нужно "подавить Путина" из-за проблем, которые он причиняет. Что это за проблемы? Это нарушение "порядка, основанного на правилах". Того порядка, который США считают единственно верным - то есть выгодным для себя. Об этом говорит Путин: "Как же можно говорить о порядке, основанном на правилах, которых никто не видел? С точки зрения здравого смысла это нонсенс, это какая-то чушь. Но это выгодно для тех, кто пропагандирует такой подход. Потому что если этих правил никто не видел, это значит, что те, кто говорит об этом, сами придумывают эти правила от случая к случаю так, как им это выгодно. В этом и есть колониальный подход".



Путин развивает мысль про колониальное мышление: "колониальные страны всегда считали, что они люди первого сорта", что они "несут просвещение" и "блага цивилизации" другим народам, которых считают народами второго сорта. А потому "ничего удивительного в том, что сегодняшняя политическая элита, скажем, в США говорит о своей исключительности".



Проблема в том, что такой подход больше не работает на сто процентов, дает сбои. Потому что кончается гегемония. И вовсе не из-за происков "диктатуры" против "демократии". Как говорит в интервью Путин, "многополярный мир создается сам по себе, по факту", "его создание неизбежно" и происходит оно "в связи с ростом потенциала многих стран".



Это и злит коллективный Запад, это и есть основа для конфронтации с Россией. Хотя и глупо, если вам не нравится осень, злиться на человека, который говорит, что осень приходит.



В принципе, картина складывается. Но что дальше? Тут стоит обратить внимание на еще одну фразу Путина о появлении многополярного мира: "Мы можем ускорить этот процесс или кто-то может попытаться его затормозить и, может быть, добьется какого-то снижения темпа строительства".



Что "ускорение", что "торможение" - эти слова, воплощаясь в реальности, означают неизбежные конфликты. Близкие, как на Украине, далекие, как в Израиле, потенциальные, как на Тайване. Не будет у нас спокойного будущего в ближайшие годы, попали мы в Историю.



Дмитрий Попов