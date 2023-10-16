National Interest: Израильский "Железный купол" считался непроницаемым - пока не ударил ХАМАС

14:14 17.10.2023

The National Interest

США



Израильский "Железный купол" считался непроницаемым - пока не ударил ХАМАС



Ни для кого не секрет, что организованный ХАМАС массированный ракетный обстрел прорвал оборону Израиля - причем, со значительным ущербом и многими жертвами, пишет TNI. Есть простая причина, почему израильская оборонная стратегия не дала 100% защиты от нападения, объясняет эксперт.



Иэн Бойд (Iain Boyd)



Из-за уникальных проблем национальной безопасности Израиль давно разрабатывает высокоэффективные современные оборонные технологии и немало в этом преуспел. Яркий пример израильской военной мощи - система ПВО "Железный купол", которая широко рекламируется как лучшая защита от ракет в мире.



Однако 7 октября 2023 года Израиль оказался застигнут врасплох массированной ракетной атакой палестинской боевой группировки ХАМАС из сектора Газа. По сообщениям, группировка выпустила несколько тысяч ракет по ряду целей по всему Израилю. Хотя подробности не приводятся, совершенно очевидно, что значительное количество ракет ХАМАС прорвало оборону Израиля, причинив значительный ущерб и приведя к значительным жертвам.



Я сам аэрокосмический инженер, специалист по космическим и оборонным системам. Есть простая причина, почему израильская оборонная стратегия не дала 100% защиты от нападения ХАМАС. Для этого нужно сначала разобраться в основах систем ПВО.



ПВО: обнаружить, принять решение, вывести из строя



Система ПВО состоит из трех ключевых элементов. Во-первых, это радары для обнаружения, опознания и отслеживания приближающихся ракет. Радиус действия этих радаров варьируется. По словам производителя Raytheon, радар "Железного купола" эффективен на расстоянии от 4 до 70 км. После обнаружения объекта его необходимо оценить, чтобы определить, представляет ли он угрозу. Для принятия такого решения используется такая информация как направление и скорость.



Если угроза подтверждается, операторы "Железного купола" продолжают отслеживать объект с помощью радара. Скорости ракет значительно различаются, но если взять за основу скорость один километр в секунду, то у системы есть не более минуты, чтобы отреагировать на атаку.



Второй важнейший элемент системы ПВО - это центр управления боем. Это звено определяет оптимальный способ реагирования на подтвержденную угрозу. Он использует постоянно обновляемую радиолокационную информацию для определения наилучшего ответа с точки зрения места запуска ракет-перехватчиков и их необходимого количества.



Третий основной элемент - сама ракета-перехватчик. У "Железного купола" имеются сверхзвуковые ракеты с датчиками теплового наведения. Они предоставляют обновленную информацию перехватчику в полете, позволяя нацелиться на угрозу и приближаться к ней. В перехватчике используется неконтактный взрыватель, который приводится в действие небольшим радаром. Он взрывается рядом с приближающейся ракетой, так что ему не нужно поражать ее напрямую, чтобы вывести из строя.



Пределы противоракетной обороны



В Израиле имеется как минимум десять действующих батарей "Железный купол", каждая из которых вооружена от 60 до 80 ракетами-перехватчиками. Каждая из этих ракет стоит около 60 000 долларов США. В прошлых атаках противника с использованием меньшего количества ракет "Железный купол" нейтрализовал 90% целей.



Так почему же система оказалась менее эффективной против недавнего налета ХАМАС?



Это вопрос элементарной математики. ХАМАС выпустил несколько тысяч ракет, а у Израиля на поле боя не оказалось тысячи перехватчиков, чтобы им противостоять. Даже если бы "Железный купол" показал стопроцентную эффективность, из-за огромного количества выпущенных ракет некоторые из них все равно бы достигли цели.



Атаки ХАМАС наглядно продемонстрировали, что даже лучшие системы ПВО можно победить превосходящим числом угроз.



Израильская противоракетная оборона выстраивалась на протяжении многих лет с привлечением обширных денежных вливаний. Откуда же такие средства нашлись у ХАМАС? Опять же все сводится к цифрам. Выпущенные боевиками ракеты стоят примерно по 600 долларов каждая - то есть примерно в 100 раз дешевле перехватчиков "Железного купола". Общая стоимость выпущенных Израилем ракет-перехватчиков составляет порядка 48 миллионов долларов. А ХАМАС его залп, даже если бы он выпустил 5 000 ракет, обошелся всего в 3 миллиона долларов.



Таким образом в результате тщательно спланированной и грамотно реализованной стратегии ХАМАС накопил значительное количество относительно недорогих ракет - зная, что они превзойдут оборонительные возможности "Железного купола". К несчастью для Израиля, атака ХАМАС представляет собой ярчайший пример военной асимметрии: дешевый и менее эффективный подход одолел дорогую и высокотехнологичную систему.



Будущие системы ПВО



Все крупнейшие военные державы мира испытают влияние этой атаки ХАМАС.Она наглядно иллюстрирует, насколько необходимо повысить эффективность систем ПВО в двух важных отношениях. Во-первых, нужен гораздо более глубокий арсенал оборонительного оружия, способного противостоять крайне большому количеству ракетных угроз. Во-вторых, стоимость оборонительного оружия должна быть значительно снижена.



Этот эпизод наверняка ускорит разработку и развертывание систем противовоздушной обороны направленной энергии на основе высокоэнергетических лазеров и мощных микроволн. Про эти устройства иногда говорят, что у них "бесконечный магазин": они продолжают стрельбу до тех пор, пока на них подается энергия, - причем при относительной низкой стоимости каждого выстрела.



Иэн Бойд - директор Центра инициатив национальной безопасности и профессор аэрокосмических инженерных наук Университета Колорадо в Боулдере