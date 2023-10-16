Война на Ближнем Востоке – веревка для Зеленского, - С.Миркин

14:18 17.10.2023 Война на Ближнем Востоке – веревка для Зеленского



Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что "если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься".



Сергей Миркин

журналист, Донецк



11 октября в Брюсселе прошла очередная встреча в формате "Рамштайн", на ней присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Прибыл он в столицу Бельгии неожиданно, его визит не был анонсирован. Зеленский, как всегда, тянул одеяло на себя, старался быть в центре внимания. Например, он делал заявления о необходимости всем мировым лидерам посетить Израиль. Просил, уже по традиции, у Запада средства ПВО. Прошелся по холлу офиса НАТО рука об руку с генсеком Йенсом Столтенбергом. В общем, как обычно устроил шоу.



После встречи украинские и некоторые западные СМИ с радостью написали, что Украине пообещали военной помощи на 500 млн долларов, ссылаясь на слова украинского министра обороны Рустема Умерова. ЗЕ-пропагандисты сделали вывод, что Запад Украину не бросит. Но, как известно, пообещать – не значит жениться, особенно когда мировая политическая ситуация находится в режиме турбулентности. Кроме этого, министр в этой сумме посчитал и самолеты F-16, которые Киеву намерены предоставить Дания и Бельгия. Только вот Копенгаген, если и предоставит Украине истребители, то не ранее весны 2024 года, а Брюссель – только в 2025 году. Но кто знает, понадобятся самолеты майданному режиму к будущей весне или уже нет?



Самый серьезный вклад в поддержку ВСУ сделал Пентагон. США предоставят киевскому режиму вооружения на 200 миллионов долларов. Украинские пропагандисты этот факт тут же объявили знаком того, что Вашингтон не перестанет помогать Киеву. Однако затем последовало заявление из Белого дома, которое можно назвать холодным душем для Украины. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил: "В ближайшее время у нас есть ассигнования как для Украины, так и для Израиля. Но не стоит планировать долгосрочную поддержку, когда у тебя заканчивается веревка. А в отношении Украины эта веревка заканчивается".



Почему Кирби произнес эти слова? 200 миллионов, предоставленных Киеву Пентагоном, взяты из так называемого фонда бухгалтерской ошибки. Якобы США поставили оружие Украине на одну сумму, а потом в результате аудита выяснилось, что Киеву поставлено вооружений на меньшую сумму, так у Пентагона образовался излишек 5,6 млрд долларов, на которые военное ведомство США может поставлять оружие и боеприпасы Украине без согласия Конгресса. Также Белый дом провел через структуру Всемирного банка грант для Украины на покрытие бюджетных расходов 1,15 млрд долларов. Но инструментарий для финансирования Украины без согласия Палаты представителей и у Пентагона, и у администрации Байдена заканчивается.



А в американском Конгрессе есть целая группа республиканцев, которая выступает против продолжения выделения денег Украине. Так, финансирование для Киева не было заложено во временный бюджет, принятый в США. Спикер Конгресса Кевин Маккарти был отправлен в отставку за тайный сговор с администрацией Байдена о том, что деньги для Украины будут выделены отдельным биллем нижней палаты. Кстати, снятие председателя парламента путем голосования произошло впервые в американской истории. А инициатором "свержения" Маккарти выступил его однопартиец Мэтт Гетц, который является одним из самых ярых противников финансирования Украины. Гетц и его сторонники считают, что более 100 млрд долларов, предоставленных Украине, надо было потратить на решение внутренних проблем США, социальное обеспечение, укрепление границы с Мексикой, борьбу с преступностью, ликвидацию последствий ураганов и т. п. И уж точно денег Украине больше давать не надо. Экс-президент США и самый вероятный кандидат от республиканцев на президентских выборах 2024 года Дональд Трамп считает, что Киеву следует отдать русскоязычные регионы России, чтобы сохранить свою государственность. Нужно отметить, что деньги для Украины американские депутаты стали зажимать еще до обострения ситуации на Ближнем Востоке, а в самом Конгрессе началась очередная спикериада, где республиканцы не могут договориться между собой, кто возглавит нижнюю палату. Пока американский парламент не начнет нормально функционировать, никаких бюджетных изменений в США не будет.



Однако главная проблема для ЗЕ-команды – не разборки в американском политикуме. Есть шанс, что через какое-то время республиканцы и демократы придут к консенсусу по "украинскому вопросу" – и Киев получит деньги, хоть и меньше, чем хотел бы. Большую угрозу для майданного режима представляет война на Ближнем Востоке. У Украины появился конкурент на получение военной и финансовой помощи от США – Израиль.



Израильские спецслужбы и армия оказались не готовы к масштабному нападению ХАМАС. Но что более важно в контексте украинского вопроса – Израиль, судя по косвенным данным, оказался не готов к войне в материальном аспекте. Глава Совета Самарии Йосси Даган подписал договор о закупке сотен единиц длинноствольного оружия для усиления резервных подразделений. Это говорит о том, что в Израиле не хватает стрелкового оружия. Также в еврейском государстве волонтеры собирают для резервистов денежные и вещевые пожертвования, чтобы снабдить их едой, нижним бельем, кофе, армейскими контейнерами и жилетами, одеждой.



В свете этого возникает вопрос: а как у Израиля с боеприпасами? Ведь 155-миллиметровые снаряды, принадлежащие США, но которые хранились на складах в Израиле, еще весной были вывезены на Украину. К кому Тель-Авив обратится за помощью для снабжения? К США. А у них самих проблемы с вооружением и боеприпасами: многое отдали Киеву.



Кроме того, чем дольше будет разгораться конфликт, тем больше военной помощи будет требовать Израиль. Но и экономика этой маленькой страны долгой войны не выдержит, США придется поддерживать Израиль и экономически. И дальше – все по О’Генри: "Боливар двоих не вынесет". А учитывая, что Израиль более старый сателлит США, чем Украина, Ближний Восток сейчас куда важнее как стратегический регион для Вашингтона, чем Восточная Европа, а еврейское лобби на Западе в разы сильнее украинского, приоритет в военной и экономической помощи будет отдан Израилю. А майданной Украине, вероятно, не достанется ничего, даже того, что обещали в Брюсселе.



В интервью румынскому каналу "Диджи-24" Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что "если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься". И мы догадываемся, кто. Источник - Взгляд

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