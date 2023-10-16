Враг Израиля – не значит друг России, - С.Худиев

14:20 17.10.2023 Враг Израиля – не значит друг России



Что произойдет в том случае, если ХАМАС добьется своей цели? "Сионистское образование" будет ликвидировано, израильтяне будут вырезаны или разбегутся по другим странам? ХАМАС займется строительством мирной и процветающей Палестины? Я не уверен.



Сергей Худиев

публицист, богослов



В текущем конфликте на Ближнем Востоке общественное мнение в России колеблется между Израилем – потому что там "на четверть бывший наш народ", и ХАМАСом, потому что Израиль – это форпост Запада на Ближнем Востоке, а с Западом мы пребываем в состоянии острого конфликта. Кажется соблазнительной простая логика – "враг моего врага мой друг", ХАМАС оттягивает на себя ресурсы Запада от Украины, остается только заключить в объятья внезапно явившегося союзника. Но это было бы ошибкой по целому ряду причин.



И первое, что, наверно, стоит отметить, это то, что возможные реакции не исчерпываются поддержкой той или другой стороны.



Когда произошел страшный теракт в Беслане, где террористы захватили в заложники полную школу детей, многие из тех, кто резко порицал Россию за все, что происходило в ходе двух чеченских войн, его безоговорочно осудили. Потому что при всех их претензиях к России, всех геополитических разборках, они понимали, что захватывать случайных и невинных людей, особенно детей, в заложники нельзя. Нельзя и все.



Это первая, моментальная реакция любого нравственно вменяемого человека, но за ней стоит и здравое рассуждение – если захватывать, минировать и мучить детей станет принятой и работающей практикой решения конфликтов, ничьи дети не будут в безопасности. Сегодня захватят детей твоего злейшего врага – а завтра твоих. Можно как угодно относиться к Израилю – можно считать его враждебным государством и полагать, что он обращается с палестинцами в высшей степени плохо и несправедливо. Но есть вещи, которые делать нельзя. Нельзя устраивать бойню среди безоружной молодежи, пришедшей на музыкальный фестиваль, посвященный, кстати, арабо-еврейской дружбе. Нельзя захватывать в заложники юных матерей с маленькими детьми. Нельзя толпой насиловать женщин. Нельзя глумиться над трупами.



Возможно (мне бы очень хотелось на это надеяться) некоторые сообщения о зверствах ХАМАСа – фейки. На войне всегда море фейков – как намеренно запущенных, так и порожденных паническими слухами. Но многие видео- и фотосвидетельства были отправлены в Сеть самими боевиками – это точно не клевета, возведенная на них врагами. Это то, что они с гордостью и похвальбой сняли и выложили в интернет, на обозрение всего мира. Это не то, что враги рассказывают о ХАМАСе, – это то, что ХАМАС желает сообщить о себе, полагая, что его сторонники увидят в этом нечто славное и героическое, достойное похвалы и подражания. Определенный тип сторонников и видит. Некоторые выражают бурное одобрение.



Мне доводилось беседовать со сторонниками ХАМАСа в англоязычном интернете. На вопрос о том, как они оценивают такое поведение боевиков, мне рассказывали о страданиях палестинского народа – так, как будто поведение Израиля полностью оправдывает все действия боевиков.



С этой логикой кто-то соглашается и у нас. Но у этой логики есть одна большая проблема – если то, что государство кого-то бомбило, подавляло и притесняло, делает допустимым убивать его случайно подвернувшихся безоружных граждан, насиловать, тащить на веревке за автомобилем, захватывать в заложники малых детей и стариков, то позвольте мне заметить неприятную вещь, которую многие почему-то не видят в упор. Наше государство тоже много кого бомбило. Правда, до того, что творил ХАМАС, даже Шамиль Басаев как-то не догадался.



К Израилю есть серьезные претензии, но давайте обратим внимание на то, что люди, ищущие, кому бы отомстить, легко найдут, в чем обвинить и Россию.



Если вы считаете, что Израиль обидел палестинцев, а вот Россия никого не обидела, то дело даже не в том, правы вы или нет. Дело в том, что есть люди, которые считают совсем по-другому. В их-то глазах Россия точно виновата – и если за вину государства допустимо так обращаться с его случайными гражданами, среди этих граждан могут оказаться и ваши близкие.



Тот же "деколонизаторский" взгляд на мир, который порицает Израиль как "режим апартеида", видит в России "колониальную империю", "порабощенные народы", которые надо поднять на "священную борьбу". Нельзя допускать, чтобы кровавые набеги, гнусные бесчинства и захват заложников становились признанным и работающим инструментом – иначе очень скоро этот инструмент (еще раз), после "Норд-Оста", Беслана и прочих ужасающих событий, употребят против нас.



Другое соображение, на которое стоит обратить внимание: у великих держав есть богатый опыт заигрывания с экстремистами. В свое время США поддерживали афганских моджахедов, которых прославляли как людей благородных, мужественных и свободолюбивых, героически противостоящих жестокой советской агрессии. Моджахеды получали от США щедрую помощь, а одним из их командиров был перспективный лидер по имени Усама бен Ладен.



Как вы, наверное, уже вспомнили, Усама не остался благодарен своим американским благодетелям. Именно он организовал знаменитую атаку на башни-близнецы 11 сентября 2001 года. Это общее правило – вы не можете рассчитывать на благодарность и привязанность экстремистов. Но случай с Усамой поучителен в еще одном отношении. Что произошло после того, как при помощи США бен Ладен и его соратники вынудили СССР отступить? Они стали строить новый, мирный и процветающий Афганистан?



Нет, у них нашлось более интересное дело – победа над одной сверхдержавой чрезвычайно их вдохновила, они решили, что на них почивает благословение Всевышнего, который поведет их к новым победам, и они атаковали вторую сверхдержаву – своих вчерашних союзников и благодетелей.



Что произойдет в том (пока крайне гипотетическом) случае, если ХАМАС добьется своей цели? "Сионистское образование" будет ликвидировано, израильтяне будут вырезаны или разбегутся по другим странам? Это будет грандиозная победа, которая чрезвычайно ободрит экстремистов по всему миру. Но что последует после нее? ХАМАС займется строительством мирной и процветающей Палестины? Я не уверен.



Людям, смысл жизни которых состоял в кровавой борьбе с неверными, будет трудно переквалифицироваться в управдомы. Скорее они глянут на карту мира и найдут еще какие-то страны, обидчиков и колонизаторов, к которым они смогут выдвинуть претензии. И как вы думаете, какая страна будет в первых строчках этого списка?



Терроризм – метод ведения войны, предполагающий демонстративную жестокость к случайным уязвимым для атаки гражданским, и, в частности, захват заложников всегда дает преимущество стороне, которая намного ниже ценит своих людей и не имеет нравственных табу, которые существуют у ее противника. Государство не будет захватывать заложников как по юридическим и моральным соображениям, так и потому, что это бессмысленно – террористы ничуть не ценят жизни людей, которых объявляют своими. Это позволяет террористам компенсировать даже очень большое преимущество в обычных ресурсах, которое может иметь противостоящее им государство.



Терроризм как метод всегда будет соблазнителен своей дешевизной – и именно поэтому его ни в коем случае нельзя поддерживать, против кого бы он ни был направлен. Источник - Взгляд

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