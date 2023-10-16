 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Если в драку ввяжется Иран, вспыхнет весь Ближний Восток, - СП
16:30 17.10.2023

Капитан 1-го ранга Василий Дандыкин: Если в драку ввяжется Иран, вспыхнет весь Ближний Восток
Тегеран пригрозил нанести превентивный удар по Израилю
Павел Еськов
Капитан 1-го ранга Василий Дандыкин: Если в драку ввяжется Иран, вспыхнет весь Ближний Восток

Материал комментируют:
Василий Дандыкин

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в телевизионном эфире заявил, что лидеры сопротивления не позволят Израилю предпринять какие-либо действия в секторе Газа, а потому Иран уже в ближайшие часы планирует принять превентивные меры.

Как пояснил глава иранского дипломатического ведомства, под сопротивлением он имеет в виду не только движение "Хезболлах". "Группы сопротивления были стихийно организованы по всему региону в последние годы в целях сохранения независимости стран и противостояния многократным актам агрессии израильского режима. […] Расширение масштабов войны в области сопротивления само по себе создаст картину, результатом которой будет изменение географической карты Израиля", - предупредил он.

Отвечая на вопрос о возможности Ирана вступить в конфликт, Амир Абдоллахиан подчеркнул: "Допускается любая возможность".

Как признал в беседе со "Свободной Прессой" военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, это очень серьезное заявление.

- Если министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан выступил с таким заявлением - это уже не шутки. Видимо, аятолла сказал.

Вообще, Иран в данной ситуации - один из главных игроков. Это, пожалуй, главный враг Израиля. Это объективно - у них есть ядерная программа против Израиля.

Неслучайно Соединенные Штаты засуетились - вторую авианосную группу присылают. Энтони Блинкен дважды приезжал, а скоро в Израиле еще и Джо Байден появится.

Если говорить про "Хезболлах" - это Иран (контролирует ливано-израильскую границу - ред). А вы же знаете, какие там сейчас идут бои. И там еще разобиженная Сирия сидит.

То есть, весьма вероятно, что итогом такого заявления главы МИД Иран станет подключение к палестино-израильскому конфликту не только Тегерана, но и многих соседей Израиля. Тем более что российскую инициативу в Организации Объединенных Наций, страны Запада, или как они сами себя называют, "демократические" государства вроде Соединенных Штатов, Франции, Великобритании и примкнувшей к ним Японии провалили.

Так что здесь очевидно, что не просто арабский мир может восстать, в том числе, и в экономическом смысле, включая Катар и так далее, - а это большие газовые и нефтяные игроки, - но и весь мусульманский мир. Иран в данном случае служит в качестве своеобразного детонатора.

"СП": По вашему мнению, это все-таки была угроза, или некий шантаж?

- Я думаю, что все-таки угроза.

"СП": И чем это чревато?

- Господи, да ничего хорошего! Как вы знаете, войны начинаются с одного выстрела, как это было в Сараево. Ничего хорошего в этом нет - на мой взгляд, это самый большой шухер.

"СП": Если Иран, действительно, нанесет превентивный удар, как вы полагаете, американцы к конфликту подключатся?

- Уверен, что Соединенные Штаты могут вмешаться. Причем, не только США, но и Британия которая также стягивает сейчас в этот ближневосточный регион свои военные силы.

Безусловно, пока США маневрируют - им, как говорится, не с руки сейчас втягиваться в палестино-израильский конфликт: тут еще и Украина, которую, как чемодан без ручки бросать жалко, тут, естественно, и Тайвань, которому тоже обещана военная помощь.

Кое-кто и так уже стал сомневаться в мощи так называемого "большого брата". Поэтому, чтобы развеять сомнения, чтобы утвердиться в глазах союзников, да и в своих собственных глазах, вполне вероятно, что американцы подключатся к конфликту.

Впрочем, проблемы это для США не составит - там все на базах находятся - в Катаре, в Греции, да и везде поблизости. Есть склады, есть логистика, есть две тысячи человек сухопутных сил - ничего из Америки везти не надо.

Вот такие дела. Поживем - увидим.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1697549400


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