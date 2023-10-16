 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Креста нет, полумесяц - есть. Россияне спорят о новой 1000-рублевой купюре
21:38 17.10.2023

Спор о кресте и полумесяце ничего не стоит
Новая 1000-рублевая купюра вызвала Telegram-скандал

Андрей Мельников
Заместитель главного редактора "Независимой газеты", ответственный редактор приложения "НГ-Религии"

Дизайн 1000-рублевой купюры образца 2023 года, которая вошла в обращение 16 октября, вызвал бурю эмоций в православной блогосфере. Если раньше картинка на банкноте представляла город Ярославль и изобиловала среднерусской символикой, то сейчас она символизирует весь Приволжский федеральный округ и составлена из достопримечательностей разных городов, в том числе Казани. Административный центр Татарстана отображен в купюре двумя сооружениями: музеем истории государственности татарского народа и башней Сююмбике. Проблема в том, что музей располагается в здании, некогда построенном как православный храм, но в этом качестве так и не восстановленный.



На банкноте у здания, очертаниями напоминающего храм, на куполе отсутствует крест. Но христианского символа там нет и в действительности. Между тем башню Сююмбике венчает исламский полумесяц. Не очень искушенные критики сочли злонамеренным, что на купюре изображены "храм" без креста, а "минарет" – с полумесяцем. Однако знаменитая башня – вовсе не минарет и даже не религиозное сооружение.

Возможно, недовольные не знали этого, но также не исключено, что раздражение вообще вызывает "поворот" Банка России на Восток, к евразийским мотивам – как бы в ущерб национальному наследию русского народа. К слову, новый дизайн пятитысячной купюры, вводимой в оборот одновременно с билетом номиналом 1000 рублей, тоже содержит в себе мотив многонационального характера государства и его географическое расположение и в Европе, и в Азии.

Первым "забил тревогу" священник Павел Островский. "Вы что там, товарищи, совсем страх потеряли? На новой купюре в 1000 рублей изображаете минарет с полумесяцем, а купол православного храма без креста. Не играйте с огнем", – написал в соцсети клирик и добавил сердитые смайлики.

"К сегодняшней дискуссии о дензнаках: полагаю, что к отбору изображений на купюрах следует подходить более тщательно. Чтобы не создавать напряжения там, где его вполне может не быть. Да и просто не должно быть", – в свою очередь, написал в соцсети председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Однако его заместитель Вахтанг Кипшидзе не увидел проблемы в случившемся с банкнотой. "Так это же не церковь, это музей. Зачем домысливать, если выяснилось, что это не церковь? Наша позиция достаточно понятная и ясная. Те наши памятники, действующие церкви, колокольни и прочее, которые имеют крест, которые являются культовыми зданиями православными, если есть изображения где-либо без крестов, которые на самом деле на них есть – это, на наш взгляд, некая форма какого-то кощунства. Если в случае, как на этой банкноте, речь идет не о церковном здании, то совершенно нет никакой проблемы в том, что она без креста", – сказал он радиостанции "Говорит Москва".

Вероятно, Кипшидзе не случайно упомянул про изображения действующих храмов без крестов. Совсем недавно представители РПЦ обнаружили подобные казусы: граффити в Хабаровске и проект символа Новгородской области. Тему подробно освящает епископ Савва (Тутунов). Он называет этот процесс "изъятием крестов" и считает его происками элиты, которая придерживается "религиозного космополитизма". Сложно сказать, что означает этот термин, но не хочется думать, что епископ имеет в виду концепцию духовных скреп, общих для народов России. Безусловно, подавляющее большинство духовенства РФ понимает важность межконфессионального согласия, но и при этом понимании нет-нет да и вспыхивает ревность по отношению к "нетитульным" религиям.

Источник - НГ
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