Креста нет, полумесяц - есть. Россияне спорят о новой 1000-рублевой купюре

21:38 17.10.2023

Спор о кресте и полумесяце ничего не стоит

Новая 1000-рублевая купюра вызвала Telegram-скандал



Андрей Мельников

Заместитель главного редактора "Независимой газеты", ответственный редактор приложения "НГ-Религии"



Дизайн 1000-рублевой купюры образца 2023 года, которая вошла в обращение 16 октября, вызвал бурю эмоций в православной блогосфере. Если раньше картинка на банкноте представляла город Ярославль и изобиловала среднерусской символикой, то сейчас она символизирует весь Приволжский федеральный округ и составлена из достопримечательностей разных городов, в том числе Казани. Административный центр Татарстана отображен в купюре двумя сооружениями: музеем истории государственности татарского народа и башней Сююмбике. Проблема в том, что музей располагается в здании, некогда построенном как православный храм, но в этом качестве так и не восстановленный.



