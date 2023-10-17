Россия и Китай наращивают сотрудничество в металлургии

00:04 18.10.2023 17.10.2023

Представители алюминиевой отрасли заинтересованы в промышленной кооперации

Василий Столбунов



Разворот России на Восток постепенно происходит и в деловых связях: отечественный бизнес активизирует развитие партнерских отношений с Китаем. В частности, такое взаимодействие складывается в алюминиевой отрасли. В конце сентября российская Алюминиевая ассоциация приняла участие в Китайской алюминиевой неделе, а также подписала меморандум о сотрудничестве с Ассоциацией цветной металлургии Китая. Сотрудничество имеет большие перспективы во многих областях.



Китайская алюминиевая неделя собрала лидеров мирового рынка, включая крупнейших производителей алюминия компании РУСАЛ, Alcoa, Chinalco, Chalco и др. Форум прошел в конце сентября в городе Иньчуань (провинция Хэнань) при поддержке российской Алюминиевой ассоциации. "Китайская алюминиевая неделя является площадкой для демонстрации инновационных алюминиевых решений, диалога между компаниями и выработки консолидированных действий, в том числе направленных на снижение углеродного следа производств. Участие ассоциации позволит укрепить взаимоотношения с партнерами из Китая и положительно скажется на развитии алюминиевых отраслей двух стран. В рамках сотрудничества мы намерены продолжить совместные контакты и мероприятия, в том числе и в России", – рассказала председатель Алюминиевой ассоциации Ирина Казовская.



Организатор форума – Ассоциация цветной металлургии Китая (China Nonferrous Metals Industry Association, CNIA), объединяющая более тысячи представителей промышленности цветных металлов, в том числе алюминиевой. Она занимается саморегулированием отрасли, разрабатывает рекомендации для правительства КНР, обеспечивает связь между органами государственной власти и представителями отрасли. А еще с 2016 года CNIA является партнером российской Алюминиевой ассоциации. 25 сентября 2023 года в Китае стороны подписали новый меморандум о сотрудничестве.



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На фото – Ирина Казовская.

Фото пресс-службы

Алюминиевой ассоциации"Мы рассматриваем Китай в качестве партнера по реализации проектов промышленной кооперации, – пояснила Ирина Казовская. – Российский алюминий, произведенный с использованием чистой возобновляемой гидроэнергии, имеет один из самых низких показателей углеродного следа в мире и позволяет снизить углеродный след по всей производственной цепочке вплоть до конечного продукта. В этом наше преимущество. При этом нам есть чему поучиться у китайских партнеров, особенно в части внедрения инноваций и построения высокотехнологичного сектора даунстрим".

Россия известна как один из ключевых производителей первичного алюминия. Три четверти из примерно 4 млн т ежегодно производимого металла поставляется на мировой рынок в различных формах. И это качественный алюминий с очень низким углеродным следом, востребованный во многих отраслях: машино- и вагоностроении, судостроении, энергетике и упаковке. Также на сегодняшний день неуклонно растет доля объектов зеленого строительства в мире. Данный тренд набирает популярность не только в коммерческой и жилой недвижимости мегаполисов, но и в рамках развития общественных пространств курортных агломераций.



Спрос на алюминий увеличивается и в России, и сегодня десятки компаний в стране по всей цепочке создания стоимости – от полуфабрикатов до готовой продукции – обеспечивают потребности ключевых отраслей промышленности. На потребление алюминия позитивно влияют такие факторы, как снятие ограничений на его использование в различных отраслях промышленности, производство новых материалов с дополнительными возможностями для потребителей, в том числе с учетом запроса рынка на экологичность, а также продвижение алюминиевых решений при реализации инфраструктурных проектов.



Применение алюминия растет благодаря появлению новых сплавов, новых технологий, включая инновационные технологии сварки. Наибольший рост потребления в России ожидается со стороны строительного сектора. Другими секторами, которые будут способствовать росту, являются упаковка, транспорт, энергетика, машиностроение и потребительские товары.



В строительной отрасли алюминий представлен крайне широко: это светопрозрачные конструкции, элементы внешней и внутренней отделки (фасады и подвесные потолки), ограждения, радиаторы отопления, внутридомовая проводка. Современные фасадные и оконные системы из алюминия обладают высокими теплоизоляционными свойствами, что позволяет экономить энергию на отопление или обогрев помещений. Это соответствует требованиям современного зеленого строительства.



Для развития городской среды существует широкий спектр решений – от остановок общественного транспорта до опор освещения. Для строительства школ и больниц российские компании разрабатывают сборные и прочные модульные решения с широким использованием алюминия. Повышение качества дорожной сети предполагает внедрение алюминиевых решений в мостовые конструкции, опоры освещения и шумно-защитные экраны.



Одна из тем, которые обсуждались в ходе встреч Алюминиевой ассоциации в Китае, – реализация проектов по производству продукции высоких переделов, в том числе высокотехнологичных. Китай в даунстриме сделал большой рывок, используя в том числе советский опыт. Ими освоено производство алюминиевых кузовов для электромобилей, литых компонентов для автопрома и авиации, вагонов для скоростных поездов.



В чем Россия фактически на равных с Китаем – в использовании алюминия в инфраструктурном строительстве. В настоящее время 63 мостовых сооружения находятся в разной степени реализации, включая экспортные проекты пешеходных мостов, которые востребованы за рубежом в силу своих уникальных экологических свойств. И это только начало эпохи алюминиевого мостостроения. Алюминиевая ассоциация развивает разные виды мостостроения, от типовых решений для автомобильных трасс, мостокомплектов для муниципальных нужд до сложных архитектурных форм, украшающих города. Например, пешеходный мост с декоративным ограждением в Московском зоопарке или музыкальный мост "Арфа" в центре Красноярска.



В этом году был введен в эксплуатацию первый в России алюминиевый пешеходный переход над железной дорогой. Мост длиной 151 м установили в Красноярске над Транссибирской магистралью и Семафорной улицей. Этот опыт перенимают и другие регионы: подобные сооружения планируется построить в Тульской области и Новокузнецке. Для железнодорожников главным преимуществом в таких проектах является увеличение межремонтных сроков и минимизация окон для монтажа пролетного строения.



Монтаж алюминиевых конструкций автомобильного моста завершается в Борском районе Нижегородской области. Он свяжет два берега реки Линда на дороге Нижний Новгород – Городец и будет первым алюминиевым автодорожным мостом не только в России, но и во всей Восточной Европе. В нашей стране этот опыт открывает новые перспективы для всей автодорожной отрасли. Но интересен он будет не только отечественным мостостроителям. Например, в Китае автодорожного моста пока нет.



Одним из новых направлений использования алюминия является строительство типовых мостов под ключ, так называемый мостокомплект. Он включает в себя фундамент (винтовые сваи), пролетное строение, настил прохожей части и антискользящее покрытие. Разработанные проектной командой Алюминиевой ассоциации типовые решения позволяют существенно сократить сроки реконструкции или строительства новых мостов через небольшие водные препятствия. На объект поступает уже полностью готовая конструкция, для подъема и монтажа которой достаточно одного крана и нескольких рабочих. При этом транспортировку элементов, сборку и установку мостокомплекта можно осуществлять даже в стесненных условиях плотной городской застройки. Это отличное решение для муниципалитетов городов с учетом большого количества мостов, которым требуется реконструкция.



Освоение технологий мостостроения положительно сказывается и на смежных отраслях. Так, заимствованные у мостостроителей решения находят применение в проектах развития морской и речной инфраструктуры, включая причалы и яхтенные марины.



Итоги встреч Алюминиевой ассоциации в КНР показали большой потенциал для расширения производственных связей между китайскими и российскими предприятиями в части обмена опытом и экспертизой по производству высокотехнологичной конечной продукции из алюминиевых сплавов. Источник - НГ

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