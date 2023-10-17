 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Игорь Караулов: В информационной войне погибает истина
00:05 18.10.2023

17 ОКТЯБРЯ 2023,

Идет информационная война, в которой никому не будет пощады – и прежде всего истине как главному врагу пропаганды. Все это нам знакомо из опыта СВО, в ходе которой мы не раз слышали сакраментальное "Россия проигрывает информационную войну".

Игорь Караулов
поэт, публицист

Современная война медийна. Это в позапрошлом веке газеты с военными сводками могли доходить до провинции за неделю, а сегодня, если где-то гремят взрывы и льется кровь, вам это покажут немедленно. Конечно, если захотят, если сочтут важным и необходимым, поэтому никому не интересные хуту и тутси могут годами мутузить друг друга без болельщиков на трибунах.

Но это не про Ближний Восток. Здесь фокус геополитических интересов США и его главный азиатский союзник – Израиль. Здесь Палестина – самая болезненная точка для всего мусульманского мира. И, разумеется, телевидение и интернет любую ближневосточную заваруху отрабатывают по полной.

Всякая война жестока, но арабо-израильскому конфликту как-то особенно чужд гуманизм. Представление о всечеловеческом братстве хоть и зародилось в этих местах, но так и не укоренилось по-настоящему. Отсюда тотальная дегуманизация противника.

И вот на какой парадокс стоит обратить внимание. Вся техническая мощь современных медиа, начиная со смартфонов и камер, на которые снимают сюжеты об обстрелах и разрушениях, и заканчивая современными телестудиями и космическими спутниками-ретрансляторами, направлена не на смягчение первобытной дикости, а, напротив, на ее разжигание. Цивилизация играет против цивилизованности.

Понятно, почему это происходит. Блогеры и СМИ не просто информируют вас, но и добиваются вашей эмоциональной вовлеченности в события. Только так можно увеличить число зрителей, слушателей, подписчиков. И часто случается, что новость успевает собрать гигабайты откликов раньше, чем появится возможность ее проверить. Даже если она будет опровергнута, она к тому времени уже проделает определенную работу в тысячах или даже миллионах умов. "Ложечки нашлись, но осадок остался". Вот на этот осадок и рассчитывают создатели военно-пропагандистских фейков.

Среди фейков бывают однодневки, которые тихо и быстро выветриваются из информационного поля, а бывают настоящие произведения искусства, бессмертные, как Джоконда. Вспомним хотя бы "Протоколы сионских мудрецов" или слух о планах Сталина по выселению евреев. Эти мозговые черви до сих пор еще рыхлят мозги некоторых граждан.

В историю фейкостроения достойна войти и новость, которая была придумана израильской журналисткой Николь Зедек, о том, что в одном из населенных пунктов, захваченных 7 октября боевиками ХАМАС, были обнаружены обезглавленные тела 40 еврейских младенцев. Позже израильские военные дали опровержение, но страшная новость уже успела разлететься по первым полосам мировых газет и новостных сайтов. Журналистка стала неловко оправдываться – мол, она в самом деле слышала об этом от какого-то солдата, однако факт разоблачения состоялся однозначно и бесповоротно.

Надо сказать, что Николь Зедек сыграла в информационные поддавки. Ее фейк просто вопил: "Разоблачи меня!" Уж слишком явным было подражание обычному стилю ближневосточной военной пропаганды, где, например, фото безутешного отца с убитой девочкой на руках среди дымящихся развалин стало просто каноническим медийным продуктом. Хотя спекуляцию на детоубийстве мы в России помним еще со времен дела Бейлиса.

И то, что младенцев было 40, а не 38 и не 43 – тоже явный перебор. Слишком уж символически нагруженное число. 40 суток продолжался Всемирный потоп. 40 дней Моисей провел на горе Синай и 40 лет он водил евреев по пустыне. 40 дней дал пророк Иона на покаяние жителям Ниневии. Наконец, можно вспомнить о 40 мучениках Севастийских.

И это тот случай, когда разоблаченный фейк стал работать против своих создателей. У нас тоже такое было в 2014 году с мальчиком из Славянска, якобы распятым украинскими боевиками. С тех пор в ответ на любую достоверную информацию о настоящих зверствах ВСУ наши противники поминали "распятого мальчика". То же происходит и сейчас в тех кругах, которые симпатизируют палестинцам. На основании разоблачения Николь Зедек делается вывод: а ведь израильтяне все врут, и не было никаких убийств мирных жителей хамасовцами. Иные договариваются до того, что и Холокоста никакого не было, раз однажды осенью 2023 года одна израильская журналистка соврала.

Так разоблачение фейка становится едва ли не пагубнее самого фейка. Потому что в списке жертв нападения, начавшегося 7 октября, уже больше тысячи мирных израильтян. И молодые люди, приехавшие на музыкальный фестиваль, невинные и безоружные, действительно погибли. И были на самом деле убиты бывший советский физик Сергей Гредескул и его жена – старики, мечтавшие мирно дожить остаток дней в собственном доме. И были дети, убитые боевиками ХАМАС в израильских кибуцах. Сочинение фальшивок обесценивает эти реальные жертвы и прокладывает путь для новых убийств – и сколько их еще будет!

Что ж, идет информационная война, в которой никому не будет пощады – и прежде всего истине как главному врагу пропаганды. Все это нам знакомо из опыта СВО, в ходе которой мы не раз слышали сакраментальное "Россия проигрывает информационную войну". Проигрывает в том смысле, что не может и не хочет создавать такое количество фейков на единицу времени, которое стряпает украинская и западная пропаганда – про удар по мариупольскому роддому, обстрел вокзала Краматорска, о подрыве дамбы Каховской ГЭС и прочий продукт украинского агитпропа. Просто потому, что наше оружие – правда, а не злонамеренная выдумка.

Фальшивку о "40 обезглавленных младенцах" было бы любопытно сравнить с украинскими фейками про Российскую армию. На Западе, при общей произраильской позиции, все-таки есть люди пропалестинских взглядов или хотя бы те, кто стремится к объективности в этом конкретном конфликте. И влияния у этих людей оказалось достаточно, чтобы Николь Зедек разоблачить. А вот опровержения антироссийских фейков отметаются с порога, их просто не слышат.

Фактически введено табу на правду о России. Весь западный "нарратив" о России – это стопроцентный ветвистый фейк. Никто на Западе не расскажет ни о новых российских автодорогах, ни о новых линиях московского метро, всякий позитив под запретом.

Это было бы забавно, если верить в то, что люди, скармливающие всю эту ерунду своей аудитории, сами знают правду и пользуются другими, надежными источниками информации. Но уверенности в этом нет, и от этого становится тревожно. Ведь если Блинкен, Боррель, Шольц и прочие фон дер ляйены принимают свои решения по совокупности фейков, то всякий диалог с ними становится беспредметным на неопределенный период времени.

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1697576700


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